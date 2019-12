Skal vi ikke ha ladetilbud på landsbygda?

Den pågående elektrifiseringen av personbilparken medfører større behov for gode hurtigladetilbud langs vei. Beregninger fra NAF og Elbilforeningen viser at det må bygges et sted mellom 5000 og 8000 nye ladere de nærmeste årene for å unngå kapasitetsproblemer og lange ladekøer.

Det store spørsmålet er: Hvordan sørger vi for utbyggingen av et godt ladetilbud både i og utenfor våre bynære områder?

Flere av våre medlemmer innen bensinstasjonsbransjen vurderer for tiden hvordan de skal posisjonere seg for fremtiden når det gjelder tilbud om hurtiglading. Majoriteten av disse har det meste av sin virksomhet i distriktet.

I utgangspunktet skulle alt ligge godt til rette for rask omstilling fra bensinstasjoner til energistasjoner i møte med nye markedsmuligheter. Samtidig er de økonomiske forutsetningene for endring i møte med det grønne skiftet ikke nødvendigvis til stede.

Gjør ikke markedet jobben med å etablere denne typen infrastruktur, må det offentlige ta et større ansvar.

Spesielt i distriktene er investeringer i ny infrastruktur for å tilby hurtiglading bedriftsøkonomisk risikosport. Dette skyldes først og fremst nettselskapenes tariffer basert på målt effekt.

Dagens effekttariff tar ikke tar hensyn til løpende effektuttak, men medfører en høy kostnad i forlengelsen av at den høyeste registrerte effektbelastingen per måned legges til grunn ved avregning.

Mangel på avregning basert på faktisk belastning (per time eller dag) gjør at regnestykket ofte blir negativt for ladetilbud der etterspørselen varierer mye fra dag til dag, og i sum er begrenset. Dette er typisk tilfelle i mindre bynære områder, og langs viktige transportkorridorer mellom større hovedknutepunkt.

Mangel på utsikter til lønnsomhet mange steder gjør at utbyggingstakten når det gjelder nye hurtigladetilbud ikke samsvarer med den forventede veksten i ladeetterspørsel. Dette bør bekymre flere enn oss.

Gjør ikke markedet jobben med å etablere denne typen infrastruktur, må det offentlige ta et større ansvar. Dette er en løsning som vil kreve at staten må engasjere seg sterkere økonomisk.

Vi ber i forlengelse av dette om at myndighetene legger bedre til rette for en markedsdrevet utbygging av et godt ladetilbud gjennom en endring av dagens effekttariffmodell for hurtigladestasjoner.

Dagens tariffmodell er velegnet for å sikre nettselskapene høy inntjening, men langt fra bra nok i møte med en tverrpolitisk målsetting om å redusere utslippene fra veitrafikk gjennom økt elektrifisering av bilparken.

Vi er de første til å erkjenne at en endring av dagens effekttariffmodell representerer en krevende avveining mellom ulike interesser. Vi stiller oss selvsagt også bak fagmyndighetenes vurderinger av at prissignaler i form av effekttariff kan fungere som en rasjoneringsmekanisme, og under gitte forutsetninger vil bidra til å redusere behovet for investeringer i ny nettkapasitet.

Samtidig blir vi overrasket over at slike argumenter brukes i relasjon til prismodellene våre bensinstasjonsmedlemmer blir presentert for av nettselskapene. Først og fremst fordi hurtigladestasjoner i distriktet ofte har topplast på andre tidspunkt enn nettets topplast, og dermed ikke bidrar til å skape flaskehalser i nettet.

Det er også slik at husholdninger og elbilister i ulik grad er villige til å endre atferd i forlengelsen av prissignaler som har til hensikt å redusere etterspørselen i nettet når belastningen er størst.

Mange av oss kan fint vente med å lade elbilen når vi er hjemme til tidspunkt hvor annet forbruk er lavt. Motsatt er det vanskelig å se for seg at ladetilbud langs vei først og fremst skal være en tilgjengelig tjeneste kun på utvalgte tidspunkt av døgnet, eller at elbilistene skal utsette lading ved en hurtigladestasjon i flere timer for å unngå urimelig høye ladepriser.

Vårt håp er at erkjennelsen om at husholdningene og elbilistene i ulik grad har evne og vilje til å omdisponere forbruk, til slutt også kommer til uttrykk i en ny regulering av dagens effekttariffsystem.

En endring av nettselskapenes prismodeller er likeledes avgjørende for å oppnå markedsdrevet utbygging av ladetilbudet på mange av landets mindre steder.