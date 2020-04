Skal de store få knuse de små?

En uhorvelig mengde vindkraftanlegg er bygd og under bygging i Norge nå, og praktisk talt alle befinner seg i «Distrikts-Norge». Over 90 konsesjoner er gitt. Ikke bare ligger de i Distrikts-Norge, de fleste tar godt for seg av fri og vill natur. Derfor er dette den største naturrasering som landet har vært utsatt for, uten like, på bare noen få år. Og dette i samme tid som FN sier at kloden står overfor to svært alvorlige kriser, klimakrisen og naturmangfoldskrisen. Vi må løse begge, og budskapet er – vi redder ikke klima ved å ødelegge den viktige naturen.

Fra Trøndelag og nordover spiser vindkraftanleggene av den naturen som er kritisk viktige reindriftsområder. Samisk kultur går tapt, og arbeidsplasser i reindriften blir borte i område etter område. Man får en viss økonomisk erstatning, men pengene kan ikke holde kulturen ved like. Det er så alvorlig at vi for sørsamisk område er redd for at kulturen nå står ved «tipping point», vippepunktet for at de neste generasjonenes arbeidsplasser i reindriften blir borte.

Distrikts-Norge har også andre viktige arbeidsplasser basert på nettopp de verdiene som ligger i distriktene. Temaet her er naturbasert reiseliv, godt forankra og veldrevne bedrifter som benytter de lokale ressursene på en trygg og varig måte. Noen ganger i sammenheng med landbruksvirksomhet, andre ganger alene.

Rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics utarbeidet for NHO Reiseliv, viser at det var cirka 3.200 opplevelsesbedrifter i Norge i 2017. Disse har en samlet verdiskaping på 10 milliarder kroner (2017), en vekst på 170 prosent siden 2004. Det er opplevelsesbransjen som kan være med på å gi en bærekraftig vekst og nå reiselivsmeldingens mål om å bruke «hele landet, hele året» - og det uten at det vil synes for sterkt i naturen etter at gjestene har reist hjem.

Reiselivsbransjen gir en type arbeidsplasser som er etterlengtet i distriktskommuner som ønsker å forhindre fraflytting av unge og av kvinner – eller å hente dem tilbake igjen. 34 prosent av de ansatte i bransjen er under 24 år og godt over halvparten av dem som jobber i bransjen er kvinner – det gjelder også på ledernivå.

Opplevelsesnæringen har ikke blitt tatt hensyn til når NVE har gitt konsesjoner til de enorme vindkraftutbyggingene. (Og glem ikke at Norge allerede har et skikkelig kraftoverskudd, vi trenger ikke vindkrafta.) NVE mangler forståelse for naturturisme, og framfører at det blir økt bruk av et område etter at det har blitt sprengt ut store anleggsveier i fjellet.

Dette kan være dekkende for områder som ikke var interessante nok for turliv tidligere, men vil være helt feil for de fleste andre steder hvor nettopp den intakte naturen er det som lokker og kaller. Ren og intakt natur kommer høyt opp (nevnt av gjennomsnittlig 77 prosent) i alle de sju europeiske markedene som Innovasjon Norge undersøker – og er det Norge oftest forbindes med hos de samme gruppene.

Vi tror ikke lengre på at vindkraftanleggene gir mange nye lokale arbeidsplasser.

Når man bygger vindkraftanlegg, setter man en effektiv stopper for all fremtid i opplevelsesbransjen. Et vindindustrianlegg ødelegger opplevelsen for de gjestene som skal nyte norske opplevelser. Dermed slås beina under de arbeidsplassene som allerede skaper verdier i reiselivet mange steder i Distrikts-Norge. Vindindustrianlegg er totalt uegnet i reiselivsområder. Vi må ikke lure oss selv til å tro at disse næringene kan leve side om side. Og vi tror ikke lengre på at vindkraftanleggene gir mange nye lokale arbeidsplasser. Etter utbygging, i driftsfase, er det oftest bare en-to personer.

Mange steder er selve byggingen av vindkraftanleggene ikke kommet i gang. Saker er til klagebehandling, eller utbygger jobber med å skaffe utenlandsk finansiering (som vi vet er det utenlandske investorer som sitter igjen med de store gevinstene etter at vi har gitt de norsk støtte for å ødelegge vår natur). Lokalsamfunn står på vent, og lever i frykt for at industrianlegget skal komme sånn at opplevelsesbedriften går dukken.

Vi ønsker endelige avslag på sakene om vindkraftutbygging. Stadige utsettelser skaper utrygghet og bremser andre planer og ideer i lokalsamfunnet. Opplevelsesbedrifter står med byggetillatelser til nybygg og har investerte flere millioner, men tør ikke å satse mer fordi man ikke kjenner framtida.

Den klamme hånda som vindindustrien har lagt over mange små lokalsamfunn må bort, sånn at vi får tilgang på en forutsigbar framtid der det fortsatt er plass for bedrifter som gir folk naturopplevelser.

Det er helt håpløst å la de store anleggene med vindindustri ødelegge for arbeidsplasser som bruker naturen uten å rasere den. Vi må satse på de arbeidsplassene som samarbeider med verdiene i Distrikts-Norge, ikke de som ødelegger kysten vår for all framtid.