Sjølforsyningsmålet må ikke skyves ut i tid

Bare på måneden siden årets jordbruksforhandlinger startet, har verdens mattilgang blitt vesentlig forverret. Ukraina har vanligvis forsynt flere hundre millioner mennesker i andre land med hvete og mais.

I år ligger mye korn i magasinene, og det er uvisst om det noensinne når fram til de som trenger det. Når en stor del av landbruksbefolkningen er soldater, er det også uvisst om åkrene blir stelt, gjødslet og vannet, om det vil være tilgjengelig drivstoff og reservedeler til skurtreskere og traktorer, og om årets kornavling blir høstet.

Den neste og like store utfordringen er at kornet må fraktes fra gård til kornmagasin og fra kornmagasin til brukere.

I tillegg forventes nedgang i kornproduksjonen i flere EU-land etter tørke i vår. Rapporter om det kommer fra England, Frankrike, Polen og Romania. Mange satte sitt håp til at indisk hveteproduksjon skulle forsyne verdensmarkedet, men en hetebølge med opptil 45 grader i vår har ødelagt så mye at India har innført eksportforbud.

Det meldes også om tørke i USA og Canada, med tørkevarsel i 30 av 50 delstater i USA, om veldige grashoppesvermer i Nord-Afrika og Sør-Europa og om tørke i soyaområdene i brasiliansk cerrado-landskap. I Europa har prisen på kunstgjødsel blitt tredoblet i vinter og vår, og fra land etter land blir det meldt at bønder gjødsler mindre enn før. Det gjør at vi må regne med mindre avlinger.

Kornmangelen forsterkes av at korn over landegrenser de siste ti-tjue årene mer og mer har blitt en spekulasjonsvare. Fire gigantselskaper står for 90 prosent av kornhandelen over landegrenser.

De kjøper korn i magasinene, for å selge det igjen – ikke når behovet er størst, men når de tror prisene er på topp. Når etterspørselen overstiger tilbudet, kan selgerne øke prisene. Det siste året har de globale hveteprisene økt med 50 prosent.

Kornmangelen forsterkes også av at land med god økonomi, som vårt, importerer store mengder matkorn til dyre- og fiskefôr, og av at korn blir omdannet til biodrivstoff. Verdens milliarder fattige kan ikke konkurrere på pris med verdens nesten en milliard bileiere.

Trolig vil matmangelen kommende høst og vinter bli vesentlig verre enn det var grunn til å tro for bare en måned eller to siden. Både FAO og Verdens matprogram spår at antallet som dør eller får varige sjukdommer av matmangel, vil stige kraftig dette året.

Med disse signalene må land kunne prioritere mat til egen befolkning. I Verdens handelsorganisasjon WTO er planen nå å gå motsatt vei med å forby medlemslandene å legge restriksjoner på eksport.

Resultatet vil bli økt sult. Vi utfordrer regjeringen Støre på dette WTO-forslaget. Enkeltland innen handelsorganisasjonen har vetorett, og Norge bør sette hensynet til verdens fattige over interessene til kornmonopolene.

Norge er bare mellom 35 og 40 prosent sjølforsynt med landbruksmat. I Hurdals-plattformen gikk regjeringspartiene inn for å øke prosenten til 50. Det handler om mattrygghet, og det handler om solidaritet. Norge har økonomi til å kjøpe mat fra andre land, men import av mat og fôrvarer som også kan brukes til menneskemat, innebærer at vi overtar mat som sårt trengs av andre, og at vi bidrar til å drive opp de globale matprisene.

Noe av det viktigste vi kan gjøre i denne situasjonen, er å gjøre alvor av det varsla krafttaket for egen matproduksjon på egne ressurser. Alvoret gjør at det trengs flere og mer effektive tiltak for å få opp matproduksjonen.

Jordbruksavtalen i forrige måned ble inngått mens de globale matproblemene eskalerte, men mens mye informasjon om dramatikken i dette ennå ikke hadde nådd oss. Det er Stortinget og ikke forhandlingspartene som har hovedansvaret, både for matsikkerhet og vår globalpolitikk.

16. juni skal Stortinget gjøre sine vedtak om landbruket kommende år. Internasjonalt utvalg i NBS mener våre folkevalgte må ta situasjonen og de raske, globale endringene på alvor og gå inn for en vesentlig styrking av matproduksjon og beredskap, også i forhold til den framforhandla avtalen.

Å ikke ta signalene de siste månedene på alvor og treffe tiltak ut fra det, betyr at vi trolig tar et nytt skritt vekk fra målet om 50 prosent sjølforsyning.

For det andre må Stortinget være tydelig på at Norge ikke aksepterer det foreslåtte forbudet i WTO mot lands eksportrestriksjoner for mat. Det betyr ikke å gå mot mathandel over landegrenser, men det betyr å gi muligheter for førsteprioritet til mat til egen befolkning.

Bønders motivasjon for mer matproduksjon er ikke profitt for transnasjonale gigantselskap, men at medmennesker har behov for for maten og at maten når fram.

Bare da vil samspillet mellom landbrukets folk, øvrig befolkning og myndigheter fungere godt. Derfor er anledning til å prioritere matproduksjon til egen befolkning avgjørende for å realisere målsettingen fra Verdens matprogram og FN om å utrydde sulten.