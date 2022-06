Sikrer ny miljøstandard for skogen økologisk bærekraft?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Forslaget til revidert miljøstandard for norsk skogbruk er bedre enn før, men sikrer standarden langsiktig økologisk bærekraft?

Vi mener det trengs ytterligere styrking for at norsk skogbruk skal være økologisk bærekraftig og stå sterkere i møte med et klima i endring.

I Norge er så å si alt skogbruk miljøsertifisert etter norsk PEFC Skogstandard. Denne er nå revidert, og et nytt og forbedret forslag er sendt på høring med frist 10. juni. NINA-forskere har deltatt som observatører i prosessen, der skogbruks-, friluftslivs- og miljøinteresser har forhandlet fram et forslag til ny standard.

Vi ser at mange punkter er forbedret, og at det nå er mange gode og viktige diskusjoner i forskningsmiljøene og ellers om veien framover for norsk skogbruk. Dette er positivt.

Basert på den økologiske kunnskapen vi har, mener vi det likevel er et stykke igjen før PEFC sikrer reell økologisk og klimamessig bærekraftig skogforvaltning.

Samtidig med at arbeidet med PEFC-revisjonen har pågått, har forskere sammenstilt kunnskap om den norske skogens økologiske tilstand, hvordan klimaendringene vil påvirke norsk skog og vurdert statusen for truede arter i skog.

Norge har et nasjonalt mål om at skogen skal ha god økologisk tilstand, og om at tilstanden for de truede artene skal bedres. Dette innebærer at skogen må ivareta mangfoldet av artene som lever i skogen og naturgodene de bidrar med, inkludert karbonlagring. I 2021 kom ny Norsk rødliste for arter.

Av de 1330 skoglevende artene som er vurdert som truet, er 85 prosent negativt påvirket av skogbruk. Den første nasjonale vurderingen av skogens økologiske tilstand viste at tilstanden i norske skoger er betydelig lavere enn tilstanden i intakt naturskog, og under nivået for hva som er definert som god tilstand.

Endringer i klimaet fører til økt risiko for tørke, flom, vindfall, brann, skadegjørere og fremmede organismer, og vil påvirke skogens tilstand og produksjonsevne i større grad enn i dag. Planting av ett treslag av samme alder gjør skogen mer sårbar for klimaendringer. Tørkesomrer fører til økning i døde grantrær og fare for påfølgende barkbilleangrep.

Flatehogst og markberedning fører til tap av karbon fra jorda og redusert opptak av karbon over lang tid. Det tar mange tiår før nye trær har bygd opp tilsvarende karbonlagre som før hogst. I mellomtiden bidrar uttaket av karbon fra skogen til økt oppvarming av kloden, da så langt bare en mindre andel av hogsten ender opp i langlevde produkter.

"En viktig grunn til å opprettholde økosystemer med god tilstand, er at slike økosystemer er mer motstandsdyktige mot påvirkninger som klimaendringer."

En viktig grunn til å opprettholde økosystemer med god tilstand, er at slike økosystemer er mer motstandsdyktige mot påvirkninger som klimaendringer. Et skogbruk som opprettholder god økologisk tilstand, er derfor også bra for skogbruket på lang sikt.

Gammel skog er viktig både for naturmangfoldet og for karbonlagringen, og variert blandingsskog er bedre for naturmangfoldet. Denne skogen minimerer skogskade ved brann og tørke, og den øker samtidig karbonlagringen i økosystemet.

En skog i god økologisk stand gir dermed redusert risiko for skognæringen. Dette er avgjørende for en næring som har behov for langsiktig forutsigbarhet for tilgang til tømmer av god kvalitet.

Å sikre økologisk bærekraft er også nødvendig for norsk skogbruk i møte med EUs regler for bærekraftige investeringer. Her settes det krav til bærekraft for ulike sektorer og under ulike miljømål. Økologisk forskning peker på økt areal av gammel, artsrik og variert skog som viktige tiltak for å sikre økologisk bærekraft. Gode leveområder for arter må også henge godt nok sammen, slik at artenes mulighet for spredning ivaretas.

Det trengs etter vår vurdering strengere krav for å redusere negative påvirkninger, som for eksempel bruk av markberedning, gjødsling og bruk av utenlandske treslag, og det må settes krav til større avsetning av biologisk viktige områder på eiendomsnivå.

Sist, men ikke minst, er det viktig med god etterlevelse og kontroll av at standarden faktisk følges. Vi mener dette både vil gi bedre muligheter for langsiktig bevaring av skogens biologiske mangfold, redusert klimarisiko og dermed god samfunnsøkonomi i et langtidsperspektiv.