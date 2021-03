Jordbrukspolitikken har siden 1970-årene satset på å utvikle storgårder på bekostning av mindre og mellomstore gårder. De minste småbrukene avviklet seg selv, ved at ungdommen reiste til industrien og utdanningssamfunnet.

Det er brukt både økonomiske og byråkratiske midler for å oppnå nedleggelser. Store gårder skulle tjene produksjonen. Så vidt meg bekjent opponerte ikke noe parti på Stortinget mot utviklingen. Den gang var det alternative jobber å få. Ingen tenkte på menneskerettigheter for jordbruksbefolkningen.

Det var 90.000 jordbrukere i 1989. På 30 år er tallet mer enn halvert til rundt 39.000 jordbrukere.

Høyreregjeringen tok over i 2013. Det markerte storgårdsprofilen enda tydeligere. I 2014 ble øvre tak på hvor mye en gård kan få i statsstøtte fjernet. Mest kjent er at i 2017 fikk en samdrift i Trøndelag utbetalt 3,7 millioner kroner i støtte. Statistisk sentralbyrå (SSB) melder at fra 2008 -2018 er nesten hvert femte norske gårdsbruk lagt ned.

Stor gårdsbruk har fått økt tilskudd under blått styre. Men odelsgutter/jenter tør av økonomiske grunner ikke ta over gården når foreldrene pensjonerer seg.

Det er grunn til å fokusere på den menneskelige lidelsen i kjølvannet av storgårdsprofilen, og hva det koster samfunnet å sende yngre mennesker, som kunne blitt skattebetalere på gården, ut i arbeidsledighet og trygdesystemet. Det er ikke bare å finne seg en ny jobb.

I stedet for å jamre over manglende import av arbeidskraft er det tid for å re-etablere nedlagte småbruk og gårder.

Å gjøre norsk ungdom til sesongarbeidere hos storprodusenter er sløseri. Av mangel på arbeidsplasser kan de bli avhengig av staten resten av året. Re-etablering til jordbrukere vil gjøre dem til skattebetalere.

Videregående har gjennom mange år utdannet til sammen titusener potensielle jordbrukere i både konvensjonell og økologisk drift. Mange søker en gård. Småbruk har toppet søkelistene på Finn.no i flere år.

Re-etablering må først og fremst tilbys etterkommere fra nedlagte bruk. Vi vet at mange har tviholdt på eiendommen som dødsbo i håp om en regjering, som gir anledning til å komme tilbake til småbruket eller gården.

Men det er ytterligere stukket kjepper i hjulene for dem. Den nye arveloven, som enstemmig ble vedtatt i Stortinget 10.12.2020, pålegger Landbruks- og matdepartementet å sørge for tvangssalg av dødsboet , hvis det ikke er i drift innen 3 år.

En rettferdig løsning er å gi familier av nedlagte bruk og dødsbo anledning til å gjenreise gårdsbruket og være med på å øke selvforsyningsgraden i Norge. Den er farlig lav, på rundt 45 prosent.

I 2017 ble det importert matvarer for 63,7 milliarder kroner. Beløpet har økt årlig siden da. Å re-aktivere nedlagte småbruk og gårder vil øke egenproduksjonen og gjøre det unødvendig å importere basismat, som poteter.

Sofia Maria Bang Elm i Lesja viser lønnsomhet med å dyrke grønt på lite areal . Hun leier 2,5 dekar, sår i drivhus og planter ut etter været. Hennes økologiske produkter ble så populær i fjellbygda at tidvis kunne hun ikke produsere ukekasser nok. I andre driftsåret, som var 2018, tjente hun 250.000 kroner.

Inntekta i jordbruket oppgis i gjennomsnitt per årsverk, uten å oppgi at storgårder flest har flere, opptil mange årsverk å muliplisere med. Vi tror ikke lenger det er generell dårlig økonomi i jordbruket, ettersom fem jordbærbønder kan chartre fly fra Vietnam med plukkere.

Gårdsbruk kan ikke stå opp fra de døde uten at økonomien tillater det. De som sitter i høysetet for jordbrukspolitikken vet hvordan det kan ordnes for re-etablering.

Eller er målet godslignende gårder som styres digitalt med roboter som sår, sprøyter ugresset uten å skade nytteplanten og rensker gangene?

Regjeringen har gjort en fortjenstfull innsats i pandemien. Arbeidsgivere har fått statstøtte til å kunne lønne permitterte arbeidere og mye, mye mer. Det blir ikke glemt, men heller ikke at gårdsbruk kjøres i grøfta.

Mange leier ut jordveien til naboen når de legger ned, og føler seg trygge på at den kan hentes ut om det kommer en ny regjering som vil gjenreise jordbruket. De fleste vet ikke at det er usikker fremtid i å leie bort jordveien.

Stortingets spørretime 17.01.2018 røper at regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere om konsesjonsloven kan endres, så forpakteren som driver jorda også kan få kjøpe den.

Arbeiderpartiet har signalisert at de ser virkelighetsbildet. «Me ser konsekvensane av ein feilslått og sentralisert landbrukspolitikk", heter det i Nationen 1. mars.

Høyre har meldt at partiprogrammet inneholder forslag om å endre odelsloven. Rikfolk får anledning til å kjøpe opp gårder, hvis Høyre får det som de vil. Det er ikke utenkelig at flere vil utvikle digitalt styrte storgårder som leverer stor produksjon og trenger sesongarbeidere.

Men vil norske bønder fortsatt la politikken dirigere frem nedleggelser, i stedet for å gi lønnsomhet på gårder på det jevne, og re-etablering av gårder?