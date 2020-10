Senterpartiets landsmøte i 2013 tok tak i Schengen-avtalen og gjorde et «Norge ut av Schengen» -vedtak, mot ledelsen og resten av sentralstyrets primære ønske som var at en britisk modell skulle utredes. Dette vedtaket ble tatt godt imot også utenfor Sps rekker. Endelig var det noen som aktivt ville løfte fram Schengen.

Liv Signe Navarsetes Sp er jo, akkurat som britiske modeller innenfor EU, blitt historie. Alternativet britisk modell må nå derfor være skrinlagt. Nestlederne i 2013, Ola Borten Moe og Trygve Slagsvold Vedum, var også aktive på den siden som ikke ønsket at Sp skulle gå inn for å si opp Schengen. Hva mener de nå?

Motsetningen i Sp handlet kanskje den gang mer om valg av taktikk, enn om store politiske forskjeller i synet på denne delen av EU. Mange av oss tenkte nok det. Sp var jo i april 2013 fremdeles et regjeringsparti, i Jens Stoltenbergs EØS-baserte regjering. Man må veie sine kamper, og vindmøller eller andre uoverkommeligheter, ja, det er det ingen grunn til å begi seg ut med.

Et snaut halvår etter Sps landsmøtet i Loen var den «rødgrønne» epoken over. Erna Solbergs Høyre/Frp- regjering kom på plass, og mange forventet nok at Sp ville løfte fram landsmøtevedtaket om Schengen-exit mer offensivt. Det skjedde aldri.

Det er de med makta i enhver partiorganisasjon (og for øvrig i organisasjonslivet) som har hovedansvaret for å forvalte vedtak.

De siste månedene har spørsmålet om troverdighet hva gjelder motstand mot Schengen blitt aktualisert. Det er behov for avklaring. Den må partiet ta. Dette skyldes først og fremst Marit Arnstads uttalelser til NTB, gjengitt i en rekke medier, der hun som leder av programkomiteen nærmest anbefaler nytt Schengen-vedtak på neste landsmøte i 2021:

«Senterpartiets programkomité ber grasrota i partiet vurdere å skrote standpunktet om at Norge må forlate Schengen-samarbeidet.» (NTB, den 26. juni).

Er ikke dette en vei som vil svekke Senterpartiets troverdighet hva gjelder hele EU/EØS-motstanden? Schengen, ja, men utenfor EU/EØS, er det i det hele tatt en teoretisk mulighet?

Det er de med makta i enhver partiorganisasjon (og for øvrig i organisasjonslivet) som har hovedansvaret for å forvalte vedtak. Partiorganisasjonen og medlemmene har imidlertid ansvaret for debatten og vedtakene som blir gjort på landsmøtene.

Mange tyr til Senterpartiet i disse dager. Mye for å uttrykke motstand mot sentraliseringspolitikken, og alle reformene som fremmer denne utviklingen. Noen som en avstandstagning mot det kaoset som utspiller seg innenfor sosialdemokratiet.

Den velgergruppen som Sp i utgangspunktet utgikk fra, jordeierne, eller har blitt hovedtalerør for nå: primærnæringene og distriktene, de blir det jo bare færre av. Statistikkene er entydige. Valgprognoser og meningsmålinger likeledes.

Distriktene preges av fraflytting, mens Sps oppslutning øker. Sp har en sympatisk, folkelig og dyktig partileder i Trygve Slagsvold Vedum. Det spiller nok også en vesentlig rolle.

Allikevel tror jeg det er en sak som troner over alle andre hva gjelder det å forklare Sps fremgang. Særlig de siste årene med vikarbyrå-, post- og jernbanedirektiv, EUs finanstilsynssystem, Acer osv. Nemlig det at Sp har høy troverdighet på motstand mot EU/EØS.

Schengen, EU/EØS, arbeidsliv og arbeidsinnvandring henger sammen. Schengen-avtalen har virket i Norge siden 25. mars 2001. Etter EUs østutvidelse fikk vi en veldig stor økning av arbeidsinnvandring. I Norge har så å si hele sysselsettingsøkningen, på over 200.000 arbeidstakere etter 2004, kommet fra arbeidsinnvandring. Norske arbeidstakere har hatt en nedgang på ca. 30.000.

Sysselsettingen blant nordmenn minker, nye arbeidsplasser går til arbeidsinnvandrerne. En konsekvens av dette er at fagutdanninger legges ned flere steder i landet. Kunnskap og kultur går tapt.

Koronapandemien har i tillegg tydeliggjort viktigheten av å kunne ha nasjonal kontroll over grensene.

Den norske «fjern- og nærpolitireformen», skaper nyheter. Det har handlet om tilgjengelighet. Brannmenn har ofte vært først på åstedene.

Imens rustes grensevaktstyrken, Frontex, kraftig. Innen 2027 skal EU råde over en operativ styrke på 10 000. Allerede i 2021 skal styrken utgjøre 6500 personell. EUs budsjettvansker kan selvfølgelig forandre på disse tallene. Uansett vil retningen ligge fast.

Å avgi politi til Frontex vil presse kapasiteten. Denne utfordringen kommer da i tillegg til fjern- og nærpolitireformen, som en direkte konsekvens av Schengen.

Jeg vil advare Sp mot å gå vekk fra sin exit-Schengen strategi. Den bør snarere løftes inn i eventuelle regjeringsforhandlinger med Ap. Det kan bli avgjørende for Sps troverdighet på EU/EØS-området.

Det blir spennende å se hva Senterpartiet til slutt lander på. Jeg ønsker meg at Sp tar et sjumilssteg fram, snarere enn å legge opp til tilbakeskritt når det gjelder EU/EØS og Schengen.