Selskapsdyr i klimadebatten

Når vi sitter på hesten, lufter bikkja eller kjæler med katten, kretser våre tanker gjerne innom miljøutfordringer. Men det er bare et fåtall av oss som tenker over at «menneskets beste venn» bidrar med betydelige utslipp av klimagasser. Selskapsdyra har sluppet unna klimafokuset, og det er derfor sparsomt med vitenskapelig baserte tall for hvor stort deres klimaavtrykk er. Det kan dreie seg om så mye som 0,8 - 1 million tonn CO2-ekvivalenter årlig. Mer enn halvparten av disse utslippene blir belastet klimagassregnskapet til jordbrukssektoren i inn- og utland.

Hund- og kattefôret inneholder mye kjøtt og kjøttprodukter. Å bruke avfall fra slakteri- og kjøttindustrien som ikke egner seg til menneskemat, til selskapsdyra er god ressursutnyttelse. Men historien stopper ikke her. I matfatet til både hund og katt er det også betydelig innslag av kjøtt som like gjerne kunne vært brukt til menneskemat. Utslippet av klimagasser er det samme om kjøttet blir brukt til menneskemat eller i matfatet til selskapsdyrene. Det meste av klimaavtrykket for hund og katt stammer fra ulike kilder knyttet til produksjonen av fôret de spiser.

Det er snakk om betydelige mengder. Bare i lille Norge blir det ifølge siste offisielle statistikk (2010) årlig omsatt ca 50 000 tonn hund- og kattefôr, og av dette utgjorde hundefôret knapt 70 prosent. Mer enn 80 prosent av fôret ble importert. I en livsløpsanalyse publisert ved Arizona State University, USA, i 2013 ble klimaavtrykket for en kg tørrfôr til hund beregnet til vel 20 kg CO2-ekvivalenter. Denne verdien uttrykker summen av alle klimagasser fra produksjonen av de ingrediensene fôret består av, tillagingen av fôret på fabrikken, transport, produksjon av emballasje etc. Behovet for areal ble beregnet til 12 kvadratmeter pr kg fôr, det aller meste jordbruksjord. Klimaavtrykket og behovet for areal pr kg tørrfôr til katt er minst like høyt som for tørrfôr til hund. Mengdeforholdet mellom de ulike fôringrediensene påvirker klimaavtrykket. Bruk av produkter fra slakt- og kjøttindustrien gir som regel et høyere klimaavtrykk enn ved bruk av vegetabilske råvarer, og utslagene er størst ved bruk av produkter fra småfe og storfe på grunn av deres utslipp av metan fra fordøyelsen. Det går med mye energi på veien fram til hund- og kattefôret er hos forbruker, og CO2 utgjør derfor en betydelig del av klimaavtrykket.

Det er anslått at vi har ca. 100 000 hester i Norge, de fleste av disse er til hobbybruk. Hos hesten stammer en del av klimaavtrykket fra metan fra fordøyelsen av fôret, og under lagring og nedbryting av gjødsla blir det produsert både metan og lystgass. I følge offisiell statistikk utgjør disse utslippene ca 0,75 tonn CO2-ekvivalenter pr hest og år, noe som tilsvarer 75000 tonn med en hestepopulasjon på 100 000 dyr. Dyrkingen av hestefôret, tilvirkning, transport etc medfører også betydelige utslipp av klimagasser, mest lystgass fra bruk av gjødsel til fôrdyrking, og CO2 fra bruk av energi. Hesten legger beslag på ca 400 000 dekar jordbruksareal til å dyrke grovfôr i form av beitegras, høy og surfôr. I tillegg går det med jordbruksarealer til å produsere 8-10 000 tonn kraftfôr årlig.

I klimadebatten er det neppe noe tema som får like stor oppmerksomhet som kjøtt, og kjøttprodusentene og de som mener kjøtt er en viktig del av kostholdet får ofte merkelapp som «klimaverstinger». Blant de fremste våpendragerne for dette synspunktet er FIVH (Fremtiden i våre hender) HePla (Helsepersonell for plantebasert kosthold) og EAT, med Aftenposten som et ukritisk talerør (Aftenposten m/vedlegg, 4. januar). Hvorfor dere «fordømmer» kjøtt brukt til menneskemat og behendig unngår å kritisere bruk av kjøtt i fôret til kjæledyrene, er et interessant spørsmål. Det skyldes neppe uvitenhet. Mener dere det er mer legitimt å produsere kjøtt til kjæledyrene enn til menneskemat?

Selskapsdyra er betydelige bidragsytere til klimagasser og legger beslag på store arealer som kunne vært brukt til å produsere menneskemat. Hest, hund og katt gir imidlertid mye glede og er viktige for mange mennesker. Disse godene må veies opp mot deres klimaavtrykk og bruken av jordbruksarealer uten å bidra i produksjonen av menneskemat. Skyggesidene som følger med selskapsdyra må synliggjøres og inngå som en del av debatten omkring matproduksjon og utslipp av klimagasser.