Sau, hvor er du?

Tirsdag 12. mai skrev Nationens Hans Bårdsgård et knakende godt innlegg med tittelen «Jakten på grillsauen». Et innlegg med tema som opptar oss sauebønder. Kort fortalt gikk innlegget ut på mangel på bruk av sau og lam i grillsortimentet ut fra distribuert reklameavis fra Rema 1000.

Bårdsgård fremhever lammet sitt særpreg; hentet ut fra norsk natur, friskt og fint, klimavennlig og smart kjøtt. Nå gjelder ikke fravære av sau bare Rema 1000, men hele den mektige dagligvarehandelen i Norge. Sau og lam er mer eller mindre fraværende i reklameblad, annen reklame og butikk.

Hva er så grunnen til det, hvorfor finner vi så lite av sau og lam i butikk, hvorfor er ikke «naturens eget barn» viet mer oppmerksomhet i reklame ut mot forbrukeren? Dette har vært tema i flere år, side opp og side ned i diverse aviser og tidsskrifter, møter opp og ned i mente, sosiale medier og så videre.

Tross alt dette ligger dagens forbruk av sau og lam på status quo, eller omkring på cirka 4 kilo kjøtt per forbruker. (Til opplysning så spiser vi cira 10 kilo sjokolade for hyggens skyld per år). Alle skylder på alle når tema kommer opp, slakteriene på kjedene, kjedene på slakteriene. En ting er i alle fall sikkert; vi kommer aldri videre om alle skylder på alle. Her har vi alle en jobb å gjøre, og ikke kom med at det norske folk ikke vil ha sau og lam.

Jeg vil ha sau og lam i butikk året rundt på lik linje med andre dyreslag.

Vi spiser mengder både til påske, jul og ikke minst av vår nasjonalrett fårikål på høsten, og smaken er ikke noe annerledes på andre tider av året. I denne forbindelse sier Norges Bondelag; «spis norsk, spis sesong, spis opp». Jeg sier «spis norsk og spis opp». Jeg ønsker ikke sau og lam som et sesongprodukt. Jeg vil ha sau og lam i butikk året rundt på lik linje med andre dyreslag.

I etterkant av Matsjokket med Gry Molvær og Kristofer Hivju ble det satt søkelys på bruk av sau i den daglige kost. Tester ble utført på den allminnelige folkegruppen fra sør til nord, og alle sang samstemt med at dette var bra, dette var godt. Alle var vi glade, vi sauebønder i lykkerus, stolte og fornøyde.

Hvor lenge Adam var i paradis er for meg uvisst, men for oss med forkjærlighet til sau varte det ikke lenge før vi var tilbake til start. Riktignok ble lageret av sau tømt da en privat bedrift på Oppdal kjøpte hele lageret for bruk i spekematproduksjon. Altså ingen ny oppfinnelse av hjulet, men bruk av norske ressurser til norsk tradisjonsmat. Om lageret hadde blitt tømt uten fokuset fra Hivju vites ikke, men lageret var der noe som de fleste aktuelle aktørene visste om. Takk for at noen fant ut at dette var folkemat og ikke gikk til en utryddingstruet, eller rettere sagt nedlagt pelsdyrnæring.

Hvorfor ser vi ikke stabil leveranse av sau og lam i dagligvarehandelen, hvorfor får ikke vi hylleplass på lik linje, eller om ikke annet et hjørne i butikken, slik at den menige forbruker kan velge sau og lam som andre varer. Hvorfor? Som nevnt skylder alle på alle. Hva med dem som selger inn til kjedene fra de ulike slakteri, hva med å tilby sau og lam da lageret av storfekjøtt er tilnærmet tomt og import er eneste alternativ for å dekke markedet av storfe. Vil forbrukeren velge importert storfekjøtt fremfor norsk, rent og trygt lammekjøtt?

Det er allment kjent at en selger kan være med å styre et marked. En selger kan påvirke og selge det han selv ønsker å selge. Er det slik det foregår ut fra det enkelte slakteri, hvem påvirker selgeren, hvem sier hva? I samme utgave av Nationen som Bårdsgård deler sine tanker, er det også et innlegg om at stengte grenser i forbindelse med koronaen øker kjøttsalget, men ikke for lam.

Her ventes salget å gå ned, ja du leste riktig, det forventes ned! I samme artikkel er Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg i Nortura, sitert på følgende: «Det er fortsatt overproduksjon av lam og det ligger 2.000 tonn med lam på reguleringslager. Disse er heldigvis av god kvalitet og holdbarhet, så vi håper aktører i bransjen ser muligheten til å benytte seg av lam fra reguleringslager inn i grillsesongen.»

Vi alle håper og forventer at salget av lam vil øke, og når Skulberg sier at det er av god kvalitet, er det ingen grunn til at det ligger på lager, mens Coop oppfordrer folk til å ete importert storfekjøtt innpakket i norske farger på selveste nasjonaldagen. Eller for den saks skyld potetsalat med norske flagg og med utenlandske poteter.

Hva hadde skjedd om en bilselger prøvde å selge en Lada med Mercedes-emblem? Jo han hadde blitt arrestert i forsøk på svindel, villedende markedsføring og sikkert noen flere paragrafer i tillegg. Hva skjer med kjedene som driver med villedende markedsføring? Ingen ting, eller kanskje en kort kommentar med dårlige unnskyldninger fra de berørte.

Vi trenger norsk landbruk, og vi trenger noen som står for salg og markedsføring av våre produkter av sau og lam, og vi trenger ikke flere bortforklaringer på hvorfor det ikke blir solgt. Kampen må tas nå, alle må fram i skoa og «opp om mårrån», som vi sier i Gudbrandsdalen. Produktene ligger der, alt for mye henger på kroken og altfor lite gjøres. Nortura har presentert en ny serie produkter av sau og lam denne våren med mange fantastiske produkter. Disse i likhet med andre slakterier sine produkter vil vi se i reklamer, butikker og ikke minst på grillen.

Vi som i disse dager er i ferd med å legge uker med lamming bak oss trenger et løft, vi trenger at noen tar «vårt bidrag» til denne verden ut i butikk. Det koster å være stilleste gutt i klassen, og det har vi ikke råd til lenger.

Gode meninger omsatt i ord i beste mening fra Knut Evensen, fylkesleder i Oppland Sau og Geit, lokallagsleder Fåvang Sau og Geit og ivrig og engasjert sauebonde 24/7.