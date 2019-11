Nortura sitt styre skal om ikke lenge ta stilling til et forslag om omstilling for å bedre lønnsomheten i konsernet. Det er ingen tvil om at resultatene de siste årene viser en negativ utvikling. Overskuddet i 2018 var ”bare” 88 millioner mens det i årene før 2017 lå på flere hundre millioner. Det er derfor helt naturlig at alle steiner skal snus for å finne en vei til bedre resultater.

Nortura er ikke et vanlig selskap med kapitalfokuserte og profittjagende eiere. Det er bøndenes eget samvirkeforetak. Bøndene i hele Norge er med og eier selskapet, og det er derfor et selskap store deler av Norges befolkning føler et slags eierskapsforhold - eller kall det gjerne familieforhold - til. Det gjelder også vi som ikke er bønder, men som er stolte over å kjøpe norsk mat som er produsert og foredlet lokalt.

Det er Nortura som produserer maten vår, de har merkevarer som Gilde og Prior. Maten er lokalprodusert, trygt og er laget av et selskap som tar samfunnsansvar, enten det gjelder mattrygghet, dyrevelferd eller miljø.

For å "snu alle steiner" er det nedsatt et utvalg. Allerede her kan en begynne å tvile på om styret i hele Norges eget selskap har tenkt på at alle skal ha tillit til at beslutningen tas på et korrekt og uhildet grunnlag. Man har nemlig valgt å la lederen for en av de fabrikkene som trues av omstilling lede utvalget, nemlig fabrikksjefen for slakteriet på Rudshøgda. Når en kan lese i lokalavisen Gudbrandsdølen-Dagningen at Rudshøgda stikker av med 77 av de 93 millionene som er avsatt til omstilling kan en virkelig begynne å lure på om alle steiner er snudd omkring alle de 30 produksjonsanleggene i Nortura-systemet.

En annen ting er at når de legger hele 93 millioner i potten og mener man skal spare 30 millioner (i året?) skal man være veldig trygg på tallgrunnlaget for å ta en så stor beslutning. Dette er en beslutning som ikke lar seg reversere, og det kan bli et dyrt eksperiment.

Mitt engasjement i saken tar utgangspunkt i at slakteriet på Otta med nesten 80 ansatte er foreslått lagt ned. Hvis tallene som er gjengitt i avisene stemmer, har dette anlegget hatt et overskudd på flere titalls millioner de siste årene. Dermed har det vært en solid bidragsyter til Nortura sin økonomi.

Det vi kjenner fra rapporten er altså at man påstår at man vil tjene 30 millioner på å legge ned slakteriet på Otta, et slakteri som visstnok har gitt overskudd på omtrent dette beløpet de siste årene. Allerede ved å flytte så mange arbeidsplasser til den høyeste arbeidsgiveravgiftssonen (som Rudshøgda ligger ) går man ca .3 millioner i minus i forhold til dagens situasjon.

Så skal man gjenskape et faglig sterkt og effektivt arbeidsmiljø. Det er lite trolig at nøkkelpersonell blir med på lasset med 2,5 times pendleravstand hver vei. Da har man jammen lagt store forventninger i potten til de som skal tjene disse pengene for samvirket et annet sted.

Det står visstnok i rapporten at man regner med å miste ca. 20 prosent av produsentene i Gudbrandsdalen til andre slakterier. Mange sier dette er altfor lavt, men allerede det at man kaldt og rolig forventer å miste 20 prosent av medlemmene i en av de største storfe-regionene sier litt om hvordan et ønske om bedre resultat på ett enkelt anlegg (Rudshøgda) tydeligvis prioriteres framfor samvirketanken.

Et annet oppsiktsvekkende forslag er å gi større produsenter priskompensasjon for å ikke miste disse medlemmene. Igjen går man vekk fra samvirketanken, og tillit, troverdighet og tilhørighet smuldres opp, med vitende og vilje.

Det første spørsmålet styret må stille seg er om man faktisk har snudd alle steiner i hele Nortura-systemet med 30 produksjonsanlegg når 77 av de avsatte 93 millioner til omstilling skal gå til ett enkelt anlegg (Rudshøgda).

Det neste spørsmålet jeg ville ha stilt er om man er helt sikre på tallgrunnlaget dette utvalget legger fram eller om man f.eks burde leie inn et uavhengig revisjonsselskap for å kvalitetssikre tallene. Det er tross alt en gigantisk beslutning, fordi det ikke ”bare” gjelder nedleggelse av et overskuddsforetak og skjebnen til 80 familier i et sterkt Nortura-område.

Det gjelder faktisk om man helt bevisst skal kaste under bussen en stor del av medlemsmassen i et område, med risiko for at denne misnøyen sprer seg. Det gjelder også om man skal terge på seg både hedmarkinger og hudbrandsdøler som pr i dag er svært lojale Nortura-kunder som forbrukere.

Vi kan som kjent være spontante vi også bare vi får tenkt oss om, og lojalitet kan fort bli snudd til illojalitet når man ikke lenger føler at samvirket spiller på lag og virkelig ønsker å ha med alle.

Til slutt koker det ned til om styret virkelig vil kaste vrak på de tre T-er som et samvirkeforetak er bygget på; tillit, troverdighet og tilhørighet. Tillit til at alt gjøres til det beste for alle medlemmer. Troverdighet i form av at alle kan føle seg trygge på at selve beslutningen tas på et korrekt grunnlag. Tilhørigheten medlemmer og forbrukere føler er kanskje det mest kritiske.

Styrets ettermæle kan bli at det var ansvarlige for å starte nedbyggingen av Nortura sin sterke posisjon i store deler av folket. Da hjelper det ikke å komme i ettertid og si at tallgrunnlaget man bygget beslutningen på ikke viste seg å stemme.