Bør kommunene bruke skattepenger på nye industribygg når det er overkapasitet fra før?

Den norske bonden produserer hovedsakelig for det norske marked, og en avgjørende forutsetning for å oppnå et fornuftig inntektsnivå er at markedet er i balanse. Samvirkeorganisasjonene Tine, Felleskjøpet og Nortura har rollen som markedsregulator for mjølk, korn og kjøtt og egg. Gjennom eierskapet til samvirkene tar bøndene sjøl ansvaret for markedsreguleringa for egen regning og risiko.

Samvirkene har mottaksplikt og henter mjølk og slakt i alle bygder og landsdeler, uavhengig om det er øverst i fjellbygdene eller hos markedsnære store bruk. Samvirkene har også forsyningsplikt og leverer råvarer til andre foredlingsbedrifter.

Også andre virksomheter kjøper bondens varer, ofte organisert som aksjeselskap. Mens samvirkenes formål er å pløye overskuddet av drifta tilbake til eierne, i form av å betale høyest mulig pris på produktene bonden leverer, har aksjeselskapene oftest størst mulig overskudd til aksjeeierne som sitt formål. De kan være hvem som helst, som ikke nødvendigvis har tilknytning til lokalsamfunnet eller landbruket utover at de har plassert penger i bedriften.

Siden enkeltbonden fort kan bli en liten aktør overfor store foretak og dagligvarekjedene, er det mye å vinne på å organisere seg, gjennom bondelag (det politiske markedet) og samvirke (det kommersielle markedet).

Det store engasjementet for å bevare slakteriet på Otta har gjort inntrykk. Det viser at folk står sammen om en viktig bedrift i en region som trenger arbeidsplassene. Og det har betydning for lojalitet – samvirke står sterkt i regionen.

Hvor foredlingsbedriftene ligger har sjølsagt mye å si for arbeidsplasser, skatteinngang, grunnlag for skole og barnehager. Men hva med de andre måla bonden har i markedet? Det blir hevdet at Nortura har forlatt Gudbrandsdalen. Det er neppe riktig. Nortura henter fortsatt slakt, leverer til lokal foredling og til dagligvare, har produsentlag, rådgivningstilbud og nødslaktordning. Men først og fremst er det bare samvirkene som til sjuende og slutt representerer bondens og næringas interesser.

Både i Gudbrandsdalen og Norge er det overordna viktig å ha et samvirke med mottaks- og forsyningsplikt og ansvar for å regulere markedet. For hver prosent av markedet som går til AS-aktørene, blir det litt verre for samvirket å fylla denne rolla. Ikke minst setter samvirkene en standard for prisnivået bonden kan få. Mister samvirke definisjonsmakt på råvareprisen, faller den, og bonden sitter igjen med mindre fortjeneste. Et landbruk uten samvirke er neppe i Gudbrandsdalsbøndenes interesse.

Sjølsagt må samvirkeindustrien drive effektivt, akkurat som andre. Når situasjonen med for stor slaktekapasitet har oppstått, må en enten gjøre noe med det, eller så må noen bære kostnaden. Det bør ikke være bøndene. Da må vi kanskje godta at rasjonalisering også kan skje i «mitt område» – ikke bare «et annet sted».

Men det utfordrer limet i organisasjonen. Faren er opplagt redusert medlemsoppslutning, som igjen reduserer volum og øker enhetskostnader, og dermed betyr lavere pris til medlemmene.

Lokalpolitikerne i Gudbrandsdalen har nå saken på bordet, og må vurdere å bruke skattekroner, lån og fond til å bygge industrihaller for å etablere ny slakterikapasitet. Av det som pr nå er kjent, virker beslutningsgrunnlaget tynt og lite avklart. Det er åpenbart at risikoen ved satsinga kan være stor. Breiere kunnskap om prosjektet, aktører, konkretisering og forpliktende plan må forventes, både med hensyn til bønder og folkevalgte i kommunene som er invitert inn i dette.

Konkurransekrafta til norsk matproduksjon generelt er nok en større utfordring enn mangel på industribygg. Det bør derfor jobbes målrettet for å ivareta distriktsmessige hensyn i de politiske virkemidlene, det kan ikke bæres av bøndene eller samvirkeorganisasjonene alene. Både politiske rammer og økonomisk utvikling over flere år har forsterket sentralisering. Dette er villet politikk, som må snus.

Også på politisk nivå i partiene har det kommet reaksjoner på endringer i anleggsstruktur. Hensynet til næringsutvikling og arbeidsplasser veier tungt, og er viktig. Men angrepspunktet for politikken må være mer overordnet enn det enkelte anlegg. Det handler igjen om rammebetingelser i større forstand.

Å sikre råvareproduksjonen er avgjørende. Uten den, intet grunnlag for industri og foredling. Det handler også om investeringsmuligheter, industripolitiske rammer, transportkostnader, lokal infrastruktur, og mye mer. Det er landbruket med alle sine små og mellomstore foretak, hver enkelt gård i drift, som er de virkelige hjørnesteinene, i Gudbrandsdalen og i mange andre regioner.

Jeg inviterer gjerne til diskusjon om landbrukspolitikk og distriktspolitikk som virker, og er sikker på at det blir tema fram mot valget i høst.