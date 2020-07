Samtidsfestival og en skjeggete gubbe fra Alvdal

For 40 år siden stiftet Thomas Hylland Eriksen, en av landets mest profilerte sosialantropolog og Gro Dahle, som vi i dag kjenner som en av landets beste barnebokforfattere, Tønsberg anarkistiske sykkelklubb. De kjempet en iherdig kamp mot privatbilismen med bruk av tegnestifter og langsom sykling foran en stadig voksende og irritert bilkø i sommervarme Tønsberg. De bar med seg plakater som «Nei til lønnsarbeid» og «Besteborgeligheten er roten til alt ondt».

Til sommeren gjenoppstår sykkelanarkistene på Tynset og Thomas Hylland Eriksen, skal sammen med ungdommer fra Tynset røske opp i sommer-søvnige Nord-Østerdal på åpningen av TronTalks, en helt ny festival i Fjellregionen som arrangeres 8. august. En tankefest med utenkelig musikk.

Festivalens initiativtaker, komponist Glenn Erik Haugland, har nylig bosatt seg i Aukrustbygda Alvdal. Bygda, som lenge før Kjell Aukrust, oppfostret en av Norges mest allsidige kulturpersonligheter noensinne; Ivar Mortensson Egnund, en markant Nord-Østerdal vi i dag knapt kjenner til.

Folkeminnesamler, målmann, politiker, forfatter, journalist, oversetter, filosof og teolog. Født på Alvdal i 1857. Fra 1908 til 1919 var han sogneprest i Den norske kirke. Gjennom denne festivalen bringer Haugland Mortensson Egnund fram i lyset igjen, som festivalens åndelige beskytter og «Frikar».

Bygdefolket langt nord i Hedmark har til alle tider vært åpne for nye impulser og hatt én fot i den nye tida, og den andre foten i det tradisjonelle og jordnære. Nord-Østerdalen sto også sentralt i anarkismens utbredelse i Norge; på slutten av 1800-tallet herjet Mortensson Egnund, og den nå mer kjente Arne Garborg sammen i det som var landets første anarkist-bevegelse.

I Knut Langens biografi fra 1957 beskrives Mortensson Egnund som landets kanskje mest tverrfaglige mann, og en «fritenker». Han mente Jesus fra Nasaret var den største fritenker av alle, faktisk var det slik at en ikke kunne bli en kristen før en tenkte fritt.

Målsaken var også en kamp om det norske samfunnet. Den hadde brodd mot dansk språk og kultur, bykultur, men mer spesifikt mot embetsklassen som satt på makten i landet, mot den svenske unionen, mot monarkiet, mot urettferdighet og skjev maktfordeling. Målsaken

Mortensson Egnund og hans gode venn, og samarbeidspartner Arne Garborg, støttet Johan Sverdrups parlamentarisme og partiet Venstre, men skuffet over den politiske utviklingen i 1880/90-årene utviklet de anarkistiske sympatier. Anarkismen de forfektet var nemlig en nasjonalt orientert anarkisme, tilpasset norske forhold. Den var grunnlagt på målsaken, at nordmenn trengte et eget språk, ikke det fordanskede riksmålet. Mortensson Egnund og Garborg kjempet utrettelig for landsmålssaken, og sammen med Rasmus Steinsvik ga de ut avisen Fedraheimen som fra 1888 betegnet seg et «radikalt maktglad» og var den første nynorske riksavisen.

Målsaken var også en kamp om det norske samfunnet. Den hadde brodd mot dansk språk og kultur, bykultur, men mer spesifikt mot embetsklassen som satt på makten i landet, mot den svenske unionen, mot monarkiet, mot urettferdighet og skjev maktfordeling. Men Ivar og Fedraheimen gikk lenger, og rettet kritikk mot nasjonalister som Bjørnstjerne Bjørnson.

Bjørnson var også en ihuga riksmålsmann, og Mortensson Egnund og Garborg ble hans språkpolitiske motpoler. Under Ivar Mortenssons ledelse hadde Fedraheimen endret seg fra å ha en bred landsmålsprofil («Eit vikeblad aat det norske Folket») til å bli ei avis som skulle målbære striden mot «pengevelde, prestevelde og statsvelde». Han kalte bladet «kommunistisk-anarkistisk organ for Noreg» og brakte mye stoff fra den internasjonale anarkistbevegelsen.

17. mai 1889 ble en sjokkartet opplevelse for mange tynsetinger. Mortensson Egnund holdt tale på Tynset Venstrelags fest. I stedet for den tradisjonelle og rosende omtalen av nasjonens grunnleggere, argumenterte han mot feige eidsvollsmenn, talte kongemakt og odelsbonden midt imot, samtidig som han roste den franske revolusjonen. Han avsluttet med å synge Marseillaisen for sjokkerte bønder. Sammen med Garborg meldte han seg ut av partiet Venstre rett etter 17. mai feiringen på Tynset, og stiftet arbeiderlaget på Tynset og Røros.

Hvilken plass har en liten, skjeggete fyr fra det forrige århundre i en samtidsfestival for ny musikk, ideer, kunstneriske ytringer, meninger og fortellinger om vår egen tid? Mortensson Egnund var en foregangsmann fra 1890-årene som pekte ut veien inn i den nye tiden. Han var uredd og hadde evne til å provosere og røske opp i det bestående. Thomas Hylland Eriksen, Trontalks hovedinnleder, født et hundreår etter har mange fellestrekk med Mortensson Egnund;

Anarkist. Venstremann. Evne til å røske opp i det bestående, stille spørsmål og skape debatt. Han startet også sin forfatterkarriere i en avis med rot i motkultur og anarkisme, den antiautoritære Gateavisa som første gang kom ut som to stensilerte ark i 1970.

Men til forskjell fra Ivar Mortensson Egnund som ble mere radikalisert jo eldre han ble, skjedde det egentlig motsatte med Hylland Eriksen. Han kom fra den anarkistiske motkulturen, men ble etter hvert professor og en mainstream talsmann for sosialantropologien i Norge.

I TronTalks møtes anarkistene Hylland Eriksen og Mortensson i en nyskapende festival der motkultur og nye måter å forstå vår tids på forhåpentligvis kan føde nye tanker, nye ideer i en tid der dette er mangelvare.