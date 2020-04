Rovdyrvenner må få et mer pragmatisk forhold til ulv

Jeg anser meg selv som positiv til rovdyr og har i flere år kjempet for ulvens naturlige plass i norsk natur.

Man ser dessverre at utviklingen blant rovdyrvenner går i en retning som verken tjener debatten eller rovdyr. Vi trekker oss stadig lenger unna en pragmatisk tilnærming til problematikken, og går mot en idealistisk «rewilding-tankegang» hvor ulv har fått en enorm symbolverdi.

En slik tankegang fordreier ofte menneskets rolle i naturen, og samhandlingen mellom mennesket og natur. Ulv har blitt symbolet på den autentiske villmarksfølelsen. Det gir oss nordmenn litt bedre samvittighet i kampen mot klimaendringer og naturinngrep.

I virkeligheten er naturen i ulvesonen særs lite preget av villmark, og den autentiske ulven er innvandret, innavlet og i stor grad overvåket. Allerede her oppstår en stor illusjon blant mange ulvevenner.

Hvorfor er det viktig å se på dette med et kritisk blikk?

Vi som er positive til rovdyr må i større grad bli flinkere til å lytte til de som blir hardest rammet. Jeg tror dette i seg selv kan være et konfliktdempende tiltak.

Man kjemper for noe som har direkte innvirkning i andres liv. Da må man også tørre å forholde seg til de ulempene dette medfører. Samfunnet har forandret seg i stor grad de siste 100 årene og vi kan ikke undergrave rovdyrenes påvirkning på våre moderne lokalsamfunn. Dessverre ser vi stadig oftere at statistikk tolkes i ulvens favør og man er gjerne mer opptatt av å google tall og statistikk enn å forstå hva som ligger bak disse dataene. Resultatet er ofte misvisende og mer konfliktskapende.

Går man mer kvalitativt til verks vil man se at ulv og rovdyr kan ha betydelig negativ innvirkning på folks livskvalitet. Noen områder rammes langt hardere enn andre. Dette gjelder både i selve sonen og i de prioriterte beiteområdene utenfor.

Det er mange påstander som florerer på begge sider i rovdyrdebatten. To av de mest brukte blant rovdyrvernere er at flertallet i ulvesonen er positive til ulv, og at konfliktene knyttet til ulveangrep avtar. Begge påstandene er et resultat av ensidig og selektiv bruk av data og forteller ofte lite om menneskers reelle erfaringer med ulv og offentlige myndigheter.

Ofte henvises det til en rapport som ble utgitt av Norsk institutt for naturforskning i 2018 om nordmenns holdninger til ulv. Her kan man lese at et stort flertall av Norges befolkning er positive til ulv i norsk natur. Dette inkluderer også innbyggerne i ulvesonen.

Ulvesonen er kanskje liten, men den inkluderer likevel de store forskjellene som eksisterer mellom by og bygd.

Men rapporten forteller videre at skepsisen til ulv øker jo tettere man har den innpå seg, og at nærhet til ulv på ingen måte styrker deres popularitet. Når man bruker forskningen til å konkludere med at flertallet i ulvesonen er positive til ulv, legger man gjerne mindre vekt på demografiske og topografiske forhold, som at store deler av innbyggerne i sonen bor i sentrale strøk, og i liten grad opplever konflikten tett på. Ulvesonen er kanskje liten, men den inkluderer likevel de store forskjellene som eksisterer mellom by og bygd.

Rapporten tar hensyn til dette ved flere spørsmålsstillinger blant annet med et spesialutvalg fra Alna og Østensjø i Oslo fylke.

Man kan lese statistikk på mange måter og det er lett å bruke tallmaterialet til å konkludere ulikt. Med slik bruk av statistikk ender man opp i en klassisk diskusjon om glasset er halvfullt eller halvtomt.

Ser man eksempelvis på spørsmålet; «Ønsker du flere eller færre ulv i naturen der du bor» svarer kun 17 prosent innad i ulvesonen (utenom Alna og Østensjø) at de ønsker flere ulv. 42 prosent av informantene ønsker færre, mens 33 prosent mener dagens bestand er passe.

Kan man utfra denne statistikken konkludere med at flertallet i ulvesonen er positive til ulv? Ja, men en konklusjon kan også være at et stort flertall ønsker færre ulv eller virker fornøyde med dagens forvaltning.

Sentio Research Norge gjorde en undersøkelse for Hamar Arbeiderblad i 2017 som viser noe av de samme tendensene i Hedmark fylke. Et flertall ønsker en mer aktiv forvaltning av ulven, og man ser klare regionale forskjeller mellom bygd og mer befolkningstette strøk.

Hele 70 prosent svarer i denne undersøkelsen at de er positive til ulv, men at antallet må begrenses. Det er i utgangspunktet synd at debatten skal handle om hvilket «flertall» som får viljen sin.

For de fleste vil ulven aldri by på de store utfordringene, men for dem som blir hardest rammet vil den også treffe rett i hjertet. Det er på sin plass å problematisere at enkelte rovdyrverneres romantiske ideer om ulvens rolle i naturen nedprioriterer de som merker konfliktene nærmest på kroppen.

Man kan også problematisere påstanden om at konfliktene knyttet til ulv og ulveangrep blir stadig færre. Det rovdyrvernere bygger påstanden på handler om at det har vært en økning i antall sau i ulvesonen de siste årene. Samtidig viser de til en nedgang i antall ulvedrepte beitedyr i disse områdene.

Hva ligger egentlig bak disse tallene? Økningen i antall sau i ulvesonen er hovedsaklig knyttet til innmarksbeite i tettstedene og bak rovdyrsikre gjerder. Jeg kan eksempelvis vise til min egen hjemkommune Grue som frem til 2000-tallet var en tallrik sauekommune.

I dag er det kun noen få aktører igjen. Disse tvinges til å holde sau bak et rovdyrsikkert gjerde. I store deler av mitt hjemfylke er utmarksbeite mer eller mindre avviklet i ulvesonen. I de tidligere Hedmarks-kommunene har bruk av utmark gått drastisk ned de siste to tiårene. Dette skal visstnok være en seier for rovdyrvenner og konfliktdempende ifølge diverse politikere.

I mange utkantkommuner har bønder mistet rettigheter med et pennestrøk. Det er lite ved denne politikken som fremstår særlig reduserende på konflikten.

Tilbake sitter analytikere og klør seg i hodet fordi folk i utkantstrøk er skeptiske til forvaltningen. Utfordringene i dagens utkantkommuner må selvfølgelig ses i et større bilde hvor generelle samfunnsstrukturer også spiller inn, men rovvilt har uten tvil bidratt til en ekstra belastning for mange.

Økningen i dagens bruk av innmarksbeite kan føre til andre utfordringer som økonomi, vedlikehold, redusert tilvekst, sykdoms-problematikk og økt bruk av antibiotika. Vi heier heller på billig import eller opptak av innmark som kunne vært brukt til å produsere andre matvarer.

Rent topografisk ser vi at reduksjon i antall bruk går mer ned i det perifere delene av ulvesonen. Flere bør reflektere over at det er de små landbrukskommunene som merker konsekvensene av denne politikken i størst grad.

Miljøvernorganisasjoner bruker i sin argumentasjon generelle og landsdekkende statistikker for å fremstille rovdyrtapene mindre enn det de faktisk er. Dette er en kalkulert måte å skyve problemet under teppet på. Ulv tar statistisk sett lite sau fordi det er lite beitedyr igjen der ulvetrykket er høyest, og ulv tar lite sau fordi mesteparten av landet er ulvefritt.

Lokalt kan derimot tapene være store og særlig i beiteprioriterte områder i nærheten av rovdyrsonene. Dette har vi sett stygge tilfeller av de senere årene. Det burde derfor ikke være kontroversielt at befolkningen i for eksempel Rendalen, Tynset og Engerdal er mer negative til ulv enn de som er bosatt i Alna og Østensjø.

Etter flere år i rovdyrdebatten har jeg lært meg at argumentasjonen bør være mer nyansert enn overfylte fryselagere og sinte menn med lav utdanning som hater ulv. Dette blir dessverre en dehumanisering man ser stadig oftere i debatten, og den døren svinger begge veier.

En dag vil kanskje andre arter på rødlistene få en like sterk symbolverdi.

Debatten dreier seg like mye om stolthet, identitet, kulturarv og tradisjoner man ønsker å føre videre. Det handler om matproduksjon, kulturlandskap, levende bygder, arbeidsplasser og forsøket på å overleve i perifere områder som trues av fraflytting. En dag vil kanskje andre arter på rødlistene få en like sterk symbolverdi. Vi kan for eksempel ta de artene som tilhører kulturlandskapene og som pleies av beitedyr. Det er ikke uten grunn at biolog og tidligere politisk rådgiver i Sabima, Anna Blix, omtaler sau som en norsk superhelt.

Jeg har selv skrevet innlegg tidligere som støtter ulvens eksistens i skandinaviske skoger og konfliktene rundt dette. Det hindrer meg allikevel ikke i å problematisere den idealiseringen som kan oppstå i visse miljøer som støtter rovvilt. Ulende ulver mot månen er en illusjon, og jeg tror det mest konfliktdempende man kan gjøre er å ta problemene rovdyrene skaper på alvor.

Jeg håper rovdyrvenner kan få et mer pragmatisk og et mindre romantisk forhold til ulv og annet rovvilt. Da må man også kunne analysere hva som ligger bak tall og statistikker istedenfor å forsøke å skyve problemet under teppet.

Vi bør ta debatten dit hvor motstand mot mer ulv ikke beskyldes for å være synonymt med hat mot levende natur. Vi er selv en del av naturen og har vært avhengig av den i årtusener for å overleve.

Ofte er det nettopp bønder og jegere som har størst innsikt i dette. Dessverre ser vi ofte at de «gode løsningene» blir enklere jo lengre borte fra problematikken man faktisk er.