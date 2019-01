Rognkjeksen kan ikke redde oppdrett

I høst fikk oppdrettsnæringens bruk av hydrogenperoksid som avlusningsmiddel mye negativ oppmerksomhet. Ulovlig dumping fra brønnbåter i sårbare gytefelt, samt forskning som beviser at reker og krill dør ved eksponering av svært lave konsentrasjoner av middelet er noe av det som har kommet frem.

Når vi i tillegg vet at bruken av hydrogenperoksid har vært dalende over flere år fordi lakselusen holder på å utvikle resistens, frykter Naturvernforbundet at den omstridte bruken av såkalt «rensefisk» kommer til å øke massivt i tiden som kommer.

Luseproblemet er blitt et mangehodet troll for oppdrettsnæringen; hogger du av ett hode dukker det straks opp to nye. Høyt forbruk av hydrogenperoksid skaper resistente lus og forårsaker massedød av krill og reker i nærheten. Å spyle fisken med lunkent vann virket som en god idé, men dreper ofte fisken òg. Så fant man ut at enkelte fiskearter som berggylt og rognkjeks gjerne plukker og spiser lus av laksen... «La oss kalle dem rensefisk!»

Ved optimale forhold for rensefisken er den veldig effektiv mot lus; det et funnet flere hundre lus i magen på ett individ. Metoden er i seg selv biologisk uten bruk av kjemikalier eller medisiner, men den har en rekke andre svært negative effekter som gjør at metoden ikke er skalerbar til å dekke behovet til næringen.

For det første har omfanget av kommersielt fiske etter bergnebb, berggylt, grønngylt, rødnebb og rognkjeks eksplodert de siste årene. I 2017 ble det fisket 28 millioner ville leppefisk. Dette er 10 millioner mer enn forskerne anbefalte. Det intensive fisket foregår med teiner og ruser og praktisk talt tømmer områder for fisk. Slike plutselige drastiske endringer i en artsbestand vil sannsynligvis ha negative konsekvenser hele økosystemet den er en del av. Leppefisk er mat for torsk, sei og lyr samt en del sjøfugl. Forsvinner leppefisk på grunn av overfiske, forsvinner maten til de andre artene. Samtidig vet vi at leppefisk beiter aktivt på bunnfloraen. Uten leppefisken vil man kunne oppleve en gjengroing og tap av biologisk mangfold likt det man ser på land der beitedyrene forsvinner.

For det andre er kommersielt fiske og oppdrett av rensefisk satt i gang uten nok forskning og konsekvensutredninger. Det virker som det er fritt frem for bransjen når man i fjor tok ut 50% mer enn hva forskerne anbefalte. Når så problemene melder seg og bekymringene strømmer inn, er det en utrolig tung prosess å få på plass en skikkelig forvaltning, rutiner og regler, samt gjøre den nødvendige forskningen for å kunne ta de rette valgene. Regelen må være at vi forsker først, og fisker etterpå når man vet hva bestandene tåler. (Dette var paradoksalt nok myndighetene ekstremt opptatt av når det gjaldt kongekrabben i Nord-Norge, selv om den var rødlistet og burde vært fjernet før den fikk etablert seg!)

Et annet interessant aspekt er at det meste av rognkjeks som benyttes i oppdrettsanlegg også selv er oppdrettet. Rognkjeksoppdrett er heller ikke uproblematisk. Høy tetthet av verter gir bedre vilkår for bakterier og virus som gir sykdom hos rognkjeks, og man har de siste årene sett at også den blir syk og dør i anleggene.

Man kommer heller ikke unna etikken og dyrevelferden knyttet til bruk av rensefisk. Leppefisk trenger å sove. Når den skal sove i sitt naturlige miljø, kiler den seg inn i fjellsprekker, mellom steiner eller i taren. I en oppdrettsmerd finnes ingen skjulesteder, og fisken vil ikke ha noe sted å sove. Dette fører til søvnmangel og fisken blir svært stresset. Ved dårlig tilrettelegging i merdene kan mye av fisken dø i løpet av uker. Om leppefiskene derimot trives for godt og det begynner å bli mangel på lus, kan de begynne å ta for seg av øynene til laksen, såkalt «øyenapping». Rensefisk som skades under fangst får ofte dødelige infeksjoner og soppangrep i sårene. Fisken kan også skades i merden av spyling, lusemiddel og andre driftsrutiner. Stress og skader gjør at rensefiskene er svært utsatt for ulike sykdommer. Livet til en rensefisk blir uansett kort: En vill berggylt kan bli 25 år gammel, men som rensefisk overlever den max en syklus – når laksen slaktes ut, slakter de ut rensefisken òg.

Heller ikke rensefisk vil redde oppdrettsnæringen fra den enorme forekomsten av lakselus i fjordene våre. Næringen blir nødt til å ta inn over seg at det står for mye oppdrettsfisk i norske fjorder, og den står for tett. Lakseluseepidemien er naturens måte å gi beskjed om at noe er alvorlig galt på. Da kan vi enten ta det til etterretning, og redusere antall oppdrettslaks i fjordene våre – eller så må all norsk oppdrettsfisk inn i lukkede anlegg, slik at vi får en slutt på lus, rømming, utslipp av fôrrester, laksemøkk og kjemikalier.

En kombinasjon hadde uten tvil vært det beste.