Retorikk på Facebook – og i hønsehuset

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

No kan ein gjerne hevde, at vi kanskje ikkje er dei rette til å kome med nokon fasit korkje på status eller vegen vidare, ettersom ho Petra berre har ei hønsehjerne og eg er såpass opp i åra at eg snart ikkje forstår mitt eige beste. Men vi tenkjer no likevel, at i eit demokrati med ytringsfridom må også vi kunne seie vårt.

Les også: Vi må snakke om kommunikasjon

I primitive samfunn, som i hønsehuset, er det gjerne den sterkaste sin rett som gjeld. Det fører til at dei oppe i hierarkiet hakkar på dei lenger nede. For at ein skal sleppe å bli hakka på, er det viktig å vere ven med dei som er sterkare og heller følgje dei i mobbinga. I sin alvorlegaste konsekvens kan denne hakkinga føre til døden for den einslege høna.

Vi som menneske er sjølvsagt kome mykje lenger i vår sosiale utvikling. Frå å hakke kvarandre fysisk, nøyer vi oss no oftare med å hakke verbalt. Dette har fleire fordelar. For det fyrste kan vi nå mange fleire. Vi treng heller ikkje ha nokon direkte relasjon til dei vi hakkar på. På den måten treng vi heller ikkje føle så stort ansvar.

Ja, det handlar om ytringsfridom. Retten til å seie det vi meiner. Men denne fridomen har sine grenser, og dermed eit visst ansvar.

Ytringsfridom skal ikkje nyttast til trakassering og hatefulle ytringar!

Det å ta dette ansvaret krev noko meir enn berre verbal kommunikasjonsevne. Det krev ein utvikla sosiale kompetanse.

I dette ligg vår evne til å ha empati for andre, ta ansvar, samarbeide med andre, å kunne hevde våre meiningar på ein sakleg måte, men fram for alt å respektere at andre også kan ha sine meiningar utan at vi nødvendigvis er einige.

Tenk deg korleis det ville vere om medlemar av ei gruppe, eit arbeidslag eller eit lokalsamfunn har ein god og balansert kompetanse på alle område.

Kva ville dette gjere til dømes med det politiske miljø, arbeidsmiljø og skulemiljø?

Ja, det ville nok ta bort mykje av brodden i dei politiske debattar, i alle fall det som går på usaklege personangrep. For nokre ville kanskje dette bety at «underhaldningsverdien» vart redusert. Men skal politiske debattar nødvendigvis vere underhaldning? I arbeidsliv og skule ville nok sosialt velfungerande miljø auke både produktivitet og læringsevne.

Ord kan forklare, vere oppbyggande, lindre og trøyste. Men ord kan også bryte ned og skade og i verste fall føre til døden.

"Som miljøterapeut blant unge gjennom snart 30 år, har eg sett mange eksempel på kva mobbing og trakassering kan føre til."

Som miljøterapeut blant unge gjennom snart 30 år, har eg sett mange eksempel på kva mobbing og trakassering kan føre til. Frå usikkerheit, depresjon og angst – til sjølvskading, rus og ønske om å ta sitt eige liv.

Mange får si ungdomstid og gjerne resten av livet øydelagt. Over 63.000 born og unge vert mobba til ei kvar tid i Norge.

Annonse

Kva hadde du følt om nokon av dine var med i denne statistikken?

På den andre side vert det brukt store beløp frå våre myndigheiter for å redusere problemet. Men hjelper det?

Pengar kan ikkje løyse alt. Såleis har vel pengar heller aldri hatt nokon effekt på mobbestatistikken.

Kven skal så ta på seg ansvaret for utvikling av eit balansert sosialt kompetansenivå i samfunnet?

Mange tenker nok, at sidan det har med læring å gjere, så er det skulen sitt ansvar. Andre meiner gjerne at det er politikarane som må gjere meir.

Men kva om det rett og slett må vere eit fellesansvar?!

All respekt for moderne pedagogikk, men i dette tilfelle må vi kanskje ta i bruk den eldste læringsmetodikk vi kjenner til, nemleg «eksempelets makt». Vi lærer av våre foreldre og andre som vi ser opp til.

Slik er det også dyra lærer. For dei handlar det om kunnskap i å overleve. Dei lærer m.a. å finne mat, og passe seg for fare som trugar. I dette ligg også å innordne seg under flokkens justis, av redsel for ekskludering. Vert ein utstøytt av flokken og gåande åleine, er ein eit lett bytte for rovdyr.

Min kjære ven, Petra, understrekar dette viktige poeng også i hønsehuset. Dei fleste høner er kvar for seg greie individ. Men mange er usikre og redde for å bli hakka på og utstøytt av flokken. Derfor er det ein primitiv overlevingsstrategi for mange, å følgje dei andre i hakkinga.

Er det nokon som ser parallellen til fenomenet som skjer på Facebook?

Det å vere gode rollemodellar for kvarandre i måten vi snakkar til og om andre, og korleis vi generelt oppfører oss, er avgjerande. Det er også heilt gratis!

På dette området har våre politikarar eit særdeles viktig ansvar, som samfunnet sine fremste rollemodellar i den offentlege debatten. Dette samfunnsansvaret må også dei ulike media som debattarrangørar ta del i. Ein politisk debatt skal vere opplysande og gjerne interessant, men ikkje ein konkurranse i å «drite» kvarandre ut.

Samtidig må vi alle ta vårt ansvar. Korleis snakkar vi om andre rundt kjøkkenbordet heime, eller uttrykker oss på Facebook?

Våre haldningar og vår opptreden påverkar våre born.

Skulle du likevel vere av den meining at hønselivet med si hakking er greitt, så husk gjerne på denne universelle setninga; «Ikkje gjer mot andre, det du ikkje vil at andre skal gjere mot deg».

Ho Petra og eg meiner inkludering, respekt og omtanke er vegen å gå.