Beskjeden er klar: «Vi må tåle flere inngrep i naturen», uttalte Erna Solberg til NRK 14.09.22. Fem dager senere hev Aftenposten seg på med det samme budskapet på lederplass. Også statsminister Støre er tydeligvis av samme oppfatning; Vi har et stort og langstrakt land, så landbasert vindkraft er en mulighet vi bør i gang med, stod det å lese i Sunnmørsposten i februar.

Den samme tilnærmingen finnes også i mange av landets kommuner. Etter hvert som nye samfunnsbehov melder seg, er forbruk av mer natur gjerne løsningen. Det dukker opp nye veier, bolig- og hyttefelt, nye og utvidede industriområder og så videre. Det er lett å ta naturen for gitt – til det er for sent.

Vekk fra realitetene er ønskehistorien en annen. I Rammeplan for barnehagen står det at barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Det samme budskapet er nedfelt i skolens læreplan.

Planetpatruljen på barne-tv formidler alt fra forsøpling til å ta vare på myr, skog og fugleliv. I et rikt utvalg puslespill og barnebøker illustreres naturen og artene som vi ikke klarer å ta vare på; det er hubro, vipe, bjørn og andre truede arter.

Rødlista for truede arter forteller at det er arealendringer som følge av menneskelig aktivitet som er den viktigste årsaken til at 2752 arter her til lands står oppført som truede. Hvorfor skal generasjonene etter oss innprentes viktigheten av å ta vare på naturen når de som skal være våre rollemodeller og forvaltere går foran med helt andre holdninger?

Det er vanskelig å begripe. Er du i gang med en utbygging og finner et 800 år gammelt smykke, blir det som følge av kulturminneloven full stans i graving og sprenging. Men hogger du ned gammelskog og endevender terreng som har blitt til gjennom hundrer og tusenvis av år for å realisere et prosjekt, så er det knapt noen som løfter et øyebryn.

Og fascinerende nok har vi fortsatt ingen fullgod oversikt over naturen vi mister, til tross for at såkalt bit for bit nedbygging av naturen har vært en bekymring på dagsordenen i tiår. Da skytefeltet på Hjerkinn ble tilbakeført til natur var det jubel og ståhei i media. 1,16 km² fysiske inngrep i terrenget ble restaurert i det 165 km² store skytefeltet, den største naturrestaureringen i norgeshistorien.

Det tilsvarer et vindkraftverk på størrelse med Storheia i Trøndelag, der de fysiske inngrepene er 1,04 kvadratkilometer og støysonene på 40 dB(A)Lden beslaglegger 144 kvadratkilometer av omkringliggende natur. På NRK sto det 17. november å lese at det på landsbasis er satt av areal til en halv million nye hytter, et område like stort som fire ganger størrelsen av Mjøsa.

Og i Verdal kommune blir det en kjent konflikt når kommunen ønsker å fylle igjen et våtmarksdelta og fugle-eldorado for å legge til rette for industri. Atter skal naturhensyn veies mot arbeidsplasser.

I en verden der naturen bygges ned i et eskalerende tempo og det biologiske mangfoldet er i tilbakegang, er det relevant å spørre om det er fremtidsrettet å bygge ned mer natur?

Og kan det kalles utvikling når nedbygging av natur også er å frata generasjonene etter oss de samme kvalitetene som vi selv har vært privilegerte og få arve?

Bare i løpet av mine 42 leveår kan jeg registrere hvordan det jevnt og trutt blir mindre av naturen og alt den innebærer. Dette bekreftes av en rekke rapporter og utredninger, og FNs naturpanel roper varsku. At løsningen på våre utfordringer igjen og igjen synes å være å forbruke enda litt mer kan vanskelig anses bærekraftig. Det er en vesens forskjell på det å utnytte og det å forbruke en ressurs.

Fortsatt vekst synes å være regjerende tro. Hvorfor er det så få av våre folkevalgte som nevner at noe av løsningen må være at vi alle må roe ned og redusere forbruket, også når det kommer til arealbruk? I skolens læreplan står det at vi må gjøre nødvendige endringer i levesettet vårt for å ta vare på livet på jorda.

I kommunestyret i Horten 09.12.22 uttalte en politiker at det ikke tas ansvar for å stanse nedbygging av naturen, karbonutslipp og tap av leveområder for andre arter.

Saken gjaldt nedbygging av et skogareal i kommunen, men utsagnet gjelder ikke bare Horten og mange andre kommuner, det gjelder også staten og landet som helhet.

Jeg velger fortsatt å tro at fremtidens generasjoner vil sette pris på en intakt og godt forvaltet natur i tråd med det læreplaner og Planetpatruljen forteller dem - snarere enn at de som voksne sitter igjen med en detaljert beskrivelse om hvordan naturen ble tatt fra dem og forsvant.