Barn og unge i Norge får oppleve mye morsomt, utviklende og sosialt. Hvis de har råd.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Den første snøen har falt. Og mange barn og unge gleder seg til langrennstrening. Andre ser frem til håndball, pianotimer eller ridning. Det er mye flott å velge mellom for barna her i Norge! Og det er positivt for både liv og livskvalitet.

Bevegelse, utfordringer og felleskap kan bidra svært positivt på fysisk og psykisk helse. Det hjelper dem til å yte og mestre, til å tilegne seg kunnskap og tilknytninger. Ha glede i seg selv, og med andre. Aktiviteter er rett og slett med på å skape det gode liv.

For 115.000 barn og unge er det gode liv mindre tilgjengelig. De vokser opp i fattigdom. For dem venter ingen slalåmsesong eller danseskole. Noen skal gjøre lekser i barnerom som er kalde på grunn av de høye strømprisene.

Barn har fortalt oss i Kirkens Bymisjon om en oppvekst i sko de teipet for å holde seg tørre på føttene. De gikk sultne til sengs, og på julaften lot foreldrene som om det var en helt vanlig hverdag. Slike forhold legger dårlig til rette for å konsentrere seg om utdanning og livet videre. Det er hjerteskjærende erfaringer tidlig i livet. De gjør noe med både selvbilde og verdensbilde, og vil virke inn på veivalg og helse.

Kirkens Bymisjon og andre ideelle organisasjoner tilbyr hjelp for å gjøre livet litt mer levelig for dem som sliter. Vi har tilbud for barn og unge i Oslo, Odda, Mysen, Orkdal, Ålesund, Karmøy og Voss. Det arbeidet er viktig. Men det viktigste er at foreldre selv blir i stand til å gi barna sine det de trenger selv.

"Barn har fortalt oss i Kirkens Bymisjon om en oppvekst i sko de teipet for å holde seg tørre på føttene."

For også på skolen møter de på hindringer. En lærer i Bærum fant på et kreativt undervisningsopplegg til en time, som de unge trolig ville ha stort utbytte av. Derfor skulle alle ha med 200 kroner. Da læreren ble minnet om gratisprinsippet, parerte hun med at ungdommene var bedt om å si ifra, hvis de ikke hadde råd. Se for deg en 15-åring rekke opp hånden for å si noe slikt. Det skjer ikke. Og ville vært en ydmykelse ingen skal måtte oppleve. «Men alle har jo penger i Bærum», fortsatte læreren.

Annonse

Kirkens Bymisjon opplevde lignende holdninger da vi startet opp utlån av utstyr som ski, skøyter, sykler og fiskestenger på Frogner på Oslos vestkant. Kunne det virkelig være behov for slikt på beste Frogner? Svaret er dessverre ja, behovet er der i Bærum, på Frogner – overalt.

Til tross for at mange er økonomisk ressurssterke på Frogner, bor her også 1000 barn i familier som defineres som fattige. Og de får det ikke bedre av at lærere, trenere og venners foreldre tar for gitt at alle kan betale tusenvis for å være med på fotball, eller stadig noen kroner til arrangement på skolen.

Derfor stanger de stadig i hindringer for det gode liv. De blir utsatt for ydmykelse og skam, og mister fellesskap og utvikling.

Barn skal ikke gå sultne til sengs. De skal ikke fryse. De skal ikke måtte rekke opp hånden for å si at de ikke har råd til undervisningsopplegget.

Hvis du trenger sosialhjelp, trenger du at den faktisk er til å leve av. Og den kan ikke kuttes, fordi du også mottar barnetrygd. Likevel reduserer sju av ti kommuner de sosiale stønadene til familier som mottar barnetrygd. Det er lov, men gir NAV er særlig ansvar for å se til at familiene som rammes av dette har det de trenger. Kirkens Bymisjon mener det må bli ulovlig å frata stønad på det grunnlaget. Det skal ikke være tilfeldig eller avhengig av godt skjønn at folk har en økonomi de kan leve med.

Kirkens Bymisjon har opplevd en sterk økning av mennesker som trenger hjelp med mat, klær og boutgifter i etterkant av korona. Vi håper den nye regjeringen vil gjøre mer for dem. Flyselskapene, restaurantene og hotellene har fått sitt. Vi ønsker oss at de som mistet livsgrunnlag og helse skal bli høyere prioritert nå. Beskjeden fra det norske folk er klar; Kirkens Bymisjons undersøkelse viser at 65 prosent av befolkningen ønsker at den nye regjeringen skal utjevne forskjeller. Det betyr at vi ikke kan nøye oss med å dele ut suppe og sko. Vi må løfte folk ut av fattigdom, ikke holde den ved like.

Den nye regjeringen løfter frem kampen mot ulikhet og urettferdighet som ett av åtte prioriterte områder.

Det gir oss håp!

Ambisjonen til den nye regjeringen er helt riktig og viktig. De sier at fattigdom skal reduseres, særlig den som rammer barnefamilier. Vi håper på raske og presise grep. Vi må få en helhetlig, treffsikker og effektiv sosialpolitikk, som blant annet forsterker trygde- og støtteordningene.

Barn skal slippe å rekke opp hånden for å be om det de trenger. Vi vil ha politikere som rekker opp hånden for at barna kan la sin hvile.