Reitan går på børs. Er det klokt?

Jeg har berømmet Odd Reitan for måten han har skapt et av landets desidert største handelsselskap på. Hans suksess er kommet gjennom konsekvent satsingen på franchise-modellen, samt store butikkenheter og troen på en «verdibasert ledelse» bestående av egne kjerneverdier som er holdt fast i 7 punkter, hvor det viktigste er; «kunden er vår øverste sjef».

Skulle det nå bli noe av en børsintroduksjon vil et nytt verdi-punkt måtte komme inn, nemlig; «aksjonærene er våre øverste sjefer».

I tillegg til Rema 1000 AS som franchise-kjede har Reitan bygget opp en gruppe som består av et industri- og import-selskap, Rema Industrier AS og et engros-selskap Rema Distribusjon AS. Det betyr at Reitan har kontroll over hele verdikjeden innen dagligvaresektoren i Norge. Rema er også storaksjonær i frukt og grønt-selskapet Bama og Grans bryggeri, samt en mindre aksjepost i nettselskapet kolonial.no

Når man skal vurdere hele gruppens verdier må også satsingen på kiosk-virksomheten med Narvesen og 7-11 her hjemme, samt slik virksomhet i Danmark, Sverige, Finland og Baltikum tas med. Dessuten er Rema 1000 en betydelig aktør i Danmark. YX som bensinstasjonskjede kommer i tillegg. At Reitan også er en stor eiendomsinvestor og har en egen kapitalforvaltning gjør at han samlet sett er vurdert til å være Norges rikeste person (Kapital).

Dersom Reitan velger å gå på børs, da er det kun hans «handelsvirksomhet» som skal introduseres. Eiendoms- og kapital-forvaltingen holdes utenfor. Sikkert klokt vurdert. Disse to enhetene er forbundet med liten risiko, noe som derimot er tilfelle for handels-delen. Her er risikoen stor.

Rema 1000 har lenge vært Norges største lavpriskjede, men den er nå under sterkt press fra Kiwi og Extra. Kiosk-virksomheten sliter med små til dels ulønnsomme enheter i en bransje hvor antallet kiosker stadig synker. Selv om Rema 1000 har hatt suksess i Danmark er kjeden utsatt for et voldsomt press fra gigantene Aldi, Lidl og Netto. Innen bensinstasjonsdrift er det stor usikkerhet i forbindelse med nye drivstoff-former. Varesalget på stasjonene går totalt sett ned.

Annonse

Lenge har Reitans forretningsmodell med satsing på franchise vært fremhold som fremtidsrettet. Den har skapt store verdier for ham og de fleste franchise-tagere. Men det skal ikke stikkes under en stol at det fra enkelte franchise-tagere og fra fagforeninger er kommet kritikk mot modellen. Når Reitan AS eventuelt skal på børs, blir det interessant å se hvordan franchise-modellen blir presentert og verdsatt i prospektet. Reitan trenger dyktige finansrådgivere for å frem selskapet verdier, som av enkelte er blitt vurdert til å kunne være på 65 milliarder, (Finansavisen).

Hva kan utbyttet bli for de nye aksjonærene og hvordan vil kursen kunne utvikle seg? Å gjøre en separat verdivurdering av Reitans «handels-del» er ikke lett.

Lett å forstå er heller ikke Reitans syn på børsvirksomhet. I sin bok «Hvis jeg var president», (Aschehoug, 2012) skriver han, «I forbindelse med kjøpet av Narvesen slo vi sammen Rema og Narvesen. Dermed havnet vi på børs. Men jeg syntes ikke det var moro. Det var for mange formelle ting. Plutselig slo det meg – en magefølelse; «Fy f., Odd. Du må gjøre noe med dette. Du liker ikke situasjonen. Du vil ha et familieselskap på toppen». Videre skrever Reitan; «Æ vil kjøpe selskapet av børs. Æ vil ikke det her mer.»

I samme bok skriver Reitan, «jeg er overbevist om at familiebedriften er en viktig institusjon». Like etter tilføyer han, «Reitangruppen er selve symbolet på personlig interesse satt i system, og vi er den bedriften i Norge som mest av alle har bevist at egeninteresse er den viktigste suksessfaktoren.»

Hva som ligger i disse uttalelsene kan tolkes ulikt, men slik jeg ser det tyder det på at en børsintroduksjon av Reitan AS vil måtte føre til at Reitan-familien må endre lederstil. Når blir det «aksjonærene som blir den øverste sjefen», samt børsens reglement.

I en internvideo til alle i Reitangruppen slår Odd Reitan i en bisetning fast at, «det kanskje ikke blir noe av det hele». Ja, mulig det, når han får tenkt seg om og ser på konsekvensene av en fremtidig formueskatt på hans og sønnenes majoritetsandeler i Reitan AS, kanskje henimot 200 millioner pr. år (Finansavisen), da blir kanskje alt som før, utenfor børsen?

I sin nevnte bok sier Reitan, litt omskrevet, at med utgangspunkt i at mennesker er egoister, er det hans mål å gjøre dem til snille egoister. Hvor «snill» Reitan-familien vil være med nye aksjonærer ved en eventuell børsintroduksjon gjenstår å se.