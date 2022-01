Regjeringen fører en markedsbasert klimapolitikk hvor etterspørselen skal styre oljeproduksjonen.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Samtidig arbeider Norges statsminister og klimaminister for økte markeder for norsk gass i Europa. Dette mens verden fylles av klimagasser, og tidsvinduet for å kunne påvirke klimakrisen blir stadig snevrere.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og regjeringen mener at det er markedet og en eventuell nedgang i etterspørselen etter fossil energi som skal få slutt på oljeproduksjonen. Så lenge verden etterspør olje og gass fra norsk sokkel, vil Norge utvikle og ikke avvikle oljenæringen.

Dette strider med de faglige rådene til IEA, Det internasjonale energibyrået, FNs miljøforskningsbyrå, som kom i 2021 om at ingen nye olje- og gassfelt bør åpnes dersom verden skal begrense den globale oppvarmingen til 1,5-grader.

Faglige råd synes dessverre ikke å holde i møtet med økonomiske argumenter. I stedet så føres en politikk som vil øke verdens klimagassutslipp i disse viktige årene hvor utslippene fra fossile energikilder må reduseres, ikke økes.

Rett før jul møtte Barth Eide EUs klimaminister Frans Timmerman. Anledningen var EUs forslag om at gass og atomkraft skal defineres som en grønn energikilde i EUs taksonomi – merkesystem for grønne investeringer. Barth Eide benyttet muligheten til å snakke med Timmerman om at Norge vil kunne tilby mer gass til Europa dersom behovet øker, og stilte seg svært positiv til EUs forslag.

Argumentet er at EU vil trenge gass fra Norge for å omstille seg til et nullutslippssamfunn innen 2050. Gass er renere enn olje og kull og dermed en renere energikilde. Dessuten så hevdes det at norsk olje og gass er den reneste i verden.

At dette ikke stemmer er blitt dokumentert flere ganger, blant annet i en forskningsartikkel i bladet «Science». Saudi-Arabia er, for eksempel, bedre enn Norge på å produsere olje med lave klimagassutslipp.

Farlig

Ifølge Equinor gir gass halvparten så mye utslipp som kull. Men selv om gasskraft normalt har lavere CO2-utslipp enn kullkraft, er utslippene likevel betydelige. Naturgass består hovedsakelig av metan, som fungerer som en kraftig klimagass når den havner i atmosfæren.

Dersom EUs forslag om å omdefinere gass vedtas, vil den likevel regnes som en bærekraftig energikilde for investeringer. Det kan også bety at gass heller ikke vil omfattes av EUs kvotesystem for klimagassutslipp.

Konsekvensen av et slikt vedtak vil være at det blir både billigere og mer attraktivt for Norge å øke uttaket av spesielt gass på norsk sokkel. Norge vil få en mulighet til å sikre seg en enda større markedsandel for gass i Europa, med nåværende andel på 25 prosent.

Hvis forslaget ikke vedtas, vil det fortsatt være tillatt å investere i både gass og atomkraft, men dette vil ikke være anbefalte investeringer for EU.

I dag er Norge verdens tredje største gasseksportør, kun etter Russland og Qatar. Aldri har Norge tjent mer på olje og gass enn i 2021. Gass er en viktig og stor del av oljesektoren – om lag 50 prosent av Norges eksport av fossil energi er olje og omkring 50 prosent er gass.

Til tross for faglige råd fra IEA og FNs klimapanel om at nye oljefelt ikke må åpnes, delte regjeringen ut 53 nye letelisenser til oljeselskapene på nyåret. Med økte markedsandeler, er det lite som tyder på at regjeringen vil redusere aktiviteten.

Dessverre og kanskje naturlig nok er det ikke bare EU og Norge som lager fortellinger om hvordan fortsatt bruk av olje og gass skal redde verden fra klimakrisen. Også oljeprodusenter i Gulfen svarer på klimakrisen med grønn retorikk.

Likt som Norge sier Gulf-landene at de tar klimatrusselen på alvor og støtter fullt ut en energiomstilling. Samtidig avviser de ansvaret for å kutte i egen produksjon og vil heller fortsette å øke produksjonen i årene som kommer.

Forrige uke var statsminister Jonas Gahr Støre på besøk hos Tysklands nye kansler Olaf Scholz, med et ønske om at Tyskland vil bruke norsk gass i en overgangsfase til utslippsfrie energikilder. Norges aktive rolle for å promotere norsk gass er en farlig oljepolitikk i en verden som er fylt til randen av klimagasser ettersom utslippskuttene lar vente på seg.

Norge har i årevis vist at vi ikke klarer å handle i samsvar med klimakrisen som vi står overfor. Det er på tide at en utfasing av olje- og gassproduksjonen blir diskutert på det neste klimatoppmøtet. Hvert enkelt oljeproduserende land har for mange egeninteresser i å fortsette sin produksjon, noe som vil føre verden inn i uoverskuelige problemer.