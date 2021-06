Regjeringen må sikre bokvalitet

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

På grunn av utvidet bruk av våre boliger, som tydeliggjøres under koronaen, og en gradvis reduksjon i offentlige krav til boliger, må regjeringen nå stille noen grunnleggende krav til bokvalitet i statens forskrifter.

Bruken av boligene og våre boligbehov har endret seg i takt med samfunnsutviklingen og nye levemåter. Dette stiller nye krav til størrelse og utforming som synes å ha gått våre myndigheter hus(!) forbi.

Trenden er imidlertid at myndighetene fjerner flere krav til boligkvalitet – visstnok i et forsøk på å svekke problemet med de økte boligprisene. Funksjons- og kvalitetskravene til boligene reduseres, men prisnivået bestemmes likevel av tilbud og etterspørsel og utbyggernes ønske om fortjenester. Reduserte kvalitetskrav fører til lavere kvalitet på nye boliger, men prisene fortsetter likevel å stige.

En leilighet er et hjem, en fysisk ramme for opphold og sosialt liv, matlaging, arbeid og søvn, og for nødvendig lagring av klær og utstyr. De siste årene har nye behov meldt seg.

Vi vil peke på tre forhold:

* Boliger for omsorg og alderdom. Befolkningen blir eldre med dårligere mobilitet og mindre sosial kontakt. Offentlig politikk er at eldre bør fortsette å bo i sine boliger lengst mulig. Nav og kommunene stiller opp med alle mulige hjelpemidler for å gjøre dette lettere – bra! Vi vil altså leve mer av våre liv i egne boliger.

Byggeforskriftene må selvsagt følge opp dette viktige behovet med krav til bostandard, en «livsløpsstandard» som burde sikre blant annet rullestolbruk og gode muligheter for opphold inne og ute, med sollys og utsikt.

* Boliger for arbeid og skole. Vi lever nå i et verdensomfattende virusangrep - og nye pandemier vil nok komme etter denne. Regjeringen og lokale myndigheter stenger ned store deler av samfunnet og ber oss om å holde hjulene i sving fra boligene våre - ved å bruke dem som hjemmekontor og hjemmeskoler. Den digitale revolusjonen de siste 30 årene letter denne muligheten. Men mindre leilighetene er uegnet til en slik fleksibel bruk og må planlegges med mulighet for minimum to bosoner.

* Boliger for kultur og underholdning. Vår bruk av internett og sosiale medier gjør at vi bor og lever i en ny elektronisk verden hvor vi hjemmefra har «nærkontakt» med familie, venner og kollegaer. Fjernsynet er en del av dette; i vår egen stue kan vi oppleve flott natur på store flatskjermer og være på kino og teater. Derfor er den fysiske boenheten blitt viktigere, med flere funksjoner enn noen gang tidligere, og som base også når vi befinner oss i den digitale verden.

I noen tafatte forsøk på å redusere prisnivået på nye leiligheter svekker myndighetene det ene funksjonskravet etter det andre; krav om lagringsplass i boliger er fjernet, og krav om minstestørrelse på boliger er uklare. Krav om utsyn fra soverom ble forsøkt fjernet, men slått tilbake.

Fra 1. juli 2021 vil Kommunal- og moderniseringsministeren til overmål fjerne kravet om sollys for boliger. Helt konkret vil regjeringen fjerne krav i § 8-10 i byggeforskriftene om at "Byggverk skal plasseres slik at det tas hensyn til lys- og solforhold..." og en anbefaling om at "Alle boenheter og felles uteareal bør være solbelyst minst fem timer hver dag ved vår- og høstjevndøgn". Forsøk på å redusere boligprisene blir i praksis en politikk for dårligere bokvalitet!

Visse grunnleggende minimumskvaliteter og fysiske krav må sikres i framtidige boliger. For å ivareta folks behov og for å demme opp presset fra utbyggerne om økende fortjeneste, må det offentlige innføre klare krav i de byggetekniske forskriftene:

Alle boliger må ha minimum to rom som oppholdssoner med mulighet for fleksibel utforming.

Nye boliger bør ha livsløpsstandard og minimum 50 m2 og takhøyde på 2,5m.

Alle leiligheter skal ha en god uteplass, i hage, på terrasse eller balkong.

Leiligheter skal ha minimum 5 soltimer ved høst- og vårjevndøgn, slik reglene er i dag, og utsikt til omgivelsene – ikke bare til husvegger.

Alle leiligheter skal ha innvendig bod/lagerplass på minimum 5 m2.

Omgivelser, bomiljø og naboskap og er også viktig for de enkelte beboers trivsel og bør tas opp i en annen sammenheng.

Den 5. februar uttalte boliginvestor Tron Mohn, som er med på å bygge 3635 boliger i Oslo, til Bergens Tidende at han var svært fornøyd med avkastingen! Så her er det tydelig mye fløte å skumme.

Vi trenger nå en boligpolitikk som sørger for at folk kan kjøpe leiligheter til de reelle byggekostnadene, uten tillegg for spekulasjoner og urimelige høye fortjenester.

Grunnet økte funksjonsbehov til våre boliger og boligens betydning for folks livskvalitet, må regjeringen ta sitt ansvar og sikre grunnleggende krav til boligkvalitet i forskriftene.