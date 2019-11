Nå skal lærerutdanninga på Nesna og sykepleierutdanninga i Sandnessjøen legges ned. Saken om høyere utdanning som kunne reddet lærerutdanninga på Nesna og sykepleierutdanninga i Sandnessjøen ble ikke vedtatt i Stortinget.

Representantene fra regjeringspartiene later som om de ikke kan gjøre noe for å opprettholde denne utdanninga, sjøl om vi mangler både lærere og sykepleiere i nord. De viser til universitetets autonomi, som nå plutselig betyr at regjeringa ikke kan bry seg. Selv om statsråden grep sendte brev som førte til at studiested i Trøndelag besto. Selv om statsråden grep inn og anmodet UiT om å holde seg unna Nesna. Selv om regjeringa kan blande seg inn i hvor politistudieplasser skal være.

Mulighetene for høyere utdanning i distriktene er selvsagt distriktspolitikk, men distriktspolitikk er ikke bare for enkeltsteder.

Agenda Nord-Norge stilte 11. november spørsmålet om hva som er viktig for unge mennesker som skal velge jobb, utdanning og bosted. Svaret var klart:

1. Jobbmuligheter

2. Utdanning- og utviklingsmuligheter

Så kom venner, kjæreste og familie, osv. – i alt var 11 faktorer nevnt. Svarene om at jobb, utdanning og utvikling rangeres høyt er neppe noen overraskelse. Men hva skjer i distriktene nå?

Nordlandsrepresentantene fra Høyre og Frp glimret med fravær under debatten om en desentralisert høyere utdanning. Frps stortingsrepresentanter fra Nordland har rast mot nedlegginga i Nesna og Sandnessjøen i valgkampen. Men hvor var Dagfinn Olsen som nettopp stemte mot nedleggingen av Nesna i fylkestinget? Hvor var Hanne Dyveke Søttar som sier hun er mot nedleggingen, og prosessen som førte fram til Nord Universitets vedtak?

Fakta er at et flertall i regjeringspartiene synes det er greit å legge ned høyere utdanning på Helgeland. De syns det er greit at om lag 230 jobber forsvinner fra Nesna og omegn. Det synes det er greit at de fleste jobber opprettes i Oslo og Akershus.

Folkeaksjonen har kjempet for det de har kjært, og for å få fram fakta i saken. Nå er mange i nord forbanna. Godt begrunnet forbanna på grunn av;

Nedlegginga av Andøya flystasjon, sammenslåinga av Troms og Finnmark, ambulanseflyene, politireformen og nå nedleggelser på Helgelandskysten. Tingretter, trafikkstasjoner, nedbygging av Brønnøysundregistrene, sykepleierutdanninga i Sandnessjøen og lærerutdanninga på Nesna.

«Det er for sent å snyte seg når nesen er borte.»

Dette ordtaket er sannere enn mye av det faktagrunnlaget som er bakgrunnen for nedlegginga av høyere utdanning på Helgeland. Det haster å berge lærerutdanninga på Nesna. Hvorfor skal de jobbene og den høyere utdanninga som finnes her i dag legges ned, for så å forsøkes bygd opp igjen etterpå?

Tilliten mellom Nord Universitetet og Nesna er borte, sier mange. De drar det fram som et argument for å legge ned dagens lærerutdanning, og heller prøve å bygge nye nytt på ruinene av 100-årig kompetanse og tradisjon. Jeg tror at dersom forslag som stoppet nedlegginga hadde blitt vedtatt, ville tillitskrisen løse seg. Ledelse og styre måtte innordne seg etter vedtakene, eller finne seg noe annet å gjøre.

Mulighetene for høyere utdanning i distriktene er selvsagt distriktspolitikk, men distriktspolitikk er ikke bare for enkeltsteder. Det er for verdiskaping i hele landet. Det må understrekes at både Nesna og Sandnessjøen er studiesteder med høy kvalitet.

Statsråd Trine Skei Grande forklarte i partilederutspørringa at studiestedet Nesna har veldig lave søkertall og problemer med å få fulltidsstudenter. Det stemmer ikke. Nesna har bedre søkertall enn Bodø på lærerutdanning. Nesna har også bedre tall for oppmøte, gjennomføring og studietilfredshet.

Ingen skal være i tvil om at det er et studiested med høy kvalitet som legges ned. Ingen skal være i tvil om at det er regjeringa og regjeringspartiene som har ansvaret. Vi trenger ny regjering i dette landet, og jeg ser fram til 2021.