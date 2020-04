Regjering øker presset på naturarven

Alle er prioriterte arter med egne handlingsplaner for akutt redningsaksjon, fordi de trenger ekstra hjelp for ikke å bli utryddet fra norsk natur.

I 2009 ble naturmangfoldloven vedtatt. Den gir muligheten for redningsaksjoner for å bevare truet natur. Gjennom tiltakene «prioriterte arter» og «utvalgte naturtyper» skulle de mest utsatte artene og naturtypene reddes gjennom fagbaserte handlingsplaner og aktive bevaringstiltak. Dette skulle også bli et verktøy for å følge opp våre internasjonale forpliktelser under konvensjonen for biologisk mangfold (CBD), der et hovedmål var å stanse tapet av arter og natur innen 2020.

Norge har som mange andre land feilet i å stanse naturtapet, noe FNs internasjonale naturpanel (IPBES) tydelig har dokumentert. Høsten 2020 skal en ny naturavtale vedtas på naturtoppmøtet i Kina. Men hva hjelper ambisiøse internasjonale avtaler når ikke engang Norge følger opp med gode nok tiltak for naturbevaring?

Stortinget med Høyre i spissen sa da de vedtok naturmangfoldloven at minst 400 av våre truede arter burde gis beskyttelse som prioriterte arter. På ti år har myndighetene vedtatt redningsplaner for bare 13. Seks naturtyper er vedtatt som «utvalgte naturtyper». Det på tross av at naturforskere slår alarm om den kritisk negative utviklingen for artsmangfoldet.

Fagfolkene dokumenterer at vi trenger sterkere innsats og flere konkrete tiltak for å redde naturarven. Mange arter trenger prioritering og økologiske tiltak for langsiktig overlevelse. Huldrestry, trønderlav, jerv, strandmurerbie, nordlandsasal, elfenbenslav, granfiltlav, pigghå, vanlig uer og mange andre truede arter må bli prioriterte arter og sikret aktive tiltak for bedre bevaring. Hvorfor benytter ikke myndighetene seg av denne muligheten som loven gir?

I 2018 presenterte Miljødirektoratet et nytt beslutningsgrunnlag, der 90 truede arter og 32 truede naturtyper ble vurdert. Men myndighetenes redningsaksjon var politisk begrensa til kun å gjelde for arter der Norge har et internasjonalt ansvar, det vil si hvor en større del av den europeiske bestanden forekommer i Norge.

Det gjelder de færreste av de 60 000 artene som vi antar finnes i Norge. Av de 90 artene ble bare to vurderte til å kunne bli prioriterte arter. Kun 13 av de 32 naturtypene kunne vurderes som utvalgt naturtype.

De resterende skulle greie seg sjøl, på tross av at de nettopp var truet av at dagens forvalting ikke er god nok. En del arter skal reddes gjennom bevaring i frøbank, mens andre gir miljømyndighetene opp.

Regjeringen avstår fra å redde artsmangfoldet, det er politisk uklokt. Den snevrer inn redningsaksjonen til bare å omfatte internasjonale ansvarsarter, det er faglig uakseptabelt. Dette burde Miljødirektoratet gitt en faglig tilbakemelding på.

Biologisk mangfold ofres i et politisk spill. Miljødirektoratet har underkastet seg sektordirektoratene, som har hatt sterk påvirkning i arbeidet. Arter som kan stå i veien for næringsinteresser som jordbruk, skogbruk, samferdsel eller energiutbygging får ikke nødvendig prioritering. Fordi de kan gi rusk i sektorenes næringsmaskineri.

Og regjeringen godtar at naturbevaring underordnes og naturforbruk prioriteres. Levesteder til rødlista arter og sjeldne naturtyper kan hogges eller bygges ned med asfalt og betong. En ting er at Regjeringen tillater nedbygging foran naturbevaring, men det er mer skremmende at miljømyndighetene ikke etterlyser nødvendige bevaringstiltak.

Truet natur blir fortsatt forvaltet av sektornæringene som nettopp har gjort at den er blitt truet. Skoglov, plan- og bygningslov, vassdragsutbyggingsloven, havressursloven og andre sektorlover tar mest næringshensyn. Disse lovene er for dårlige på naturbevaring og miljø og bidrar til økt press på naturen.

Sektorlovene mangler oppdatert kunnskap om moderne naturforvaltning, og verdifull natur blir en salderingspost. Myndighetene overlater fortsatt ansvaret til næringene med lovverk som ikke er godt nok. Det er en uakseptabel nedprioritering i arbeidet med å stanse naturtapet.

Presset på naturen vil ikke reduseres slik naturmangfoldloven sier og som internasjonale avtaler forplikter oss til. Naturtapet stanses ikke av forventninger om at de som tjener på å ødelegge natur skal snu av egen fri vilje. Når verden etter Kina-toppmøtet vedtar nye naturambisjoner, forventer vi at Regjeringen tar faglig ansvar også på hjemmebane.

Moderne naturbevarende forvaltning trenger politisk vilje, fagbasert kunnskap og ambisiøse tiltak. Et viktig grep er å gi naturmangfoldloven mer tyngde til faktisk å sette naturen først, som opprinnelig ment. Og det må iverksettes mange flere redningsaksjoner for truede arter og naturtyper.