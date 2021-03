Vert det reist tvil om kor vidt desse areala skal reknast som jordbruksareal, risikerer vi at dei mister vernet dei har etter jordlova.

Nationen har i ei rekke oppslag vist til ynskje og krav om reelle tal for matjord og nedbygging. Bakteppet er jordvern, og at vi treng å vite både kva som er tilgjengeleg for matproduksjon og kor mykje jordbruksareal som vert bygd ned år for år.

Det reiser spørsmålet om kva ein meiner med reelle tal:

Kor mykje jordbruksareal har vi totalt?

Kor mykje jordbruksareal er i drift?

Kor mykje jordbruksareal vert bygd ned?

Kor mykje jordbruksareal er bandlagt og lite tilgjengeleg for matproduksjon?

Tal frå arealressurskartet AR5 viser kor mykje jordbruksareal vi har totalt. Alt areal som er dyrka opp og rydda slik at det er tilgjengeleg for matproduksjon, vert rekna som jordbruksareal. Kartet bygger på faste driftstekniske kriterium knytt til tilstanden på arealet.

Om nokon steller jorda på eit avsidesliggande gardsbruk slik at den ikkje gror att, vil den framleis fylle krava til jordbruksareal i AR5. Likeins om nokon vel å bruke det vesle jordet sitt som plen fordi dei har lagt ned drifta, og synes det er for ille om jorda berre skal gro att.

Areala vert klassifiserte som jordbruksareal til det har skjedd ei endring av meir permanent karakter, enten at arealet er grodd igjen slik at det fyrst må ryddast med anna enn vanleg jordbruksreiskap, eller at det er gjort tekniske inngrep på arealet.

Skal kartet gje eit riktig bilete av situasjonen, må det vere best mogleg oppdatert. Kor raskt oppdateringa skjer er eit spørsmål om kostnadar og ressursar.

Tal frå søknadar om produksjonstilskot fortel kor mykje av jordbruksarealet i AR5 som er i drift. Tala gjev ikkje eit fullstendig bilete, nokon driv utan å søke om tilskot.

Andelen av jordbruksarealet som ikkje er i drift kan sjåast som eit resultat av rammevilkåra for jordbruket, som ein indikasjon på at mange ikkje finn det lønsamt nok å drive med matproduksjon, eller at det ikkje finst folk i bygdene til å halde drifta i gang.

Tala frå produksjonstilskot seier ikkje direkte kvar areala ligg. Med eit system der gardbrukarane registrerer i kartet kva areal dei søker om tilskot for, ville det derimot vere mogleg å finne kva teigar og skifte som er i drift. Forslag om dette låg på bordet under jordbruksforhandlingane for nokre år sidan, men kom ikkje med den gongen. Kanskje tida er moden for det no.

Jordvernmålet er knytt til omdisponering av dyrka jord. Rapportering gjennom KOSTRA gjev ein peikepinn på kva som er omdisponert, men den femner ikkje all type nedbygging. Heller ikkje alle planar vert realiserte, noko det mykje omtala «Ikea-jordet» i Vestby er eit godt døme på.

Stortinget vedtok i 2015 at omdisponert areal skal vere rekna som jordbruksareal fram til den fysiske endringa er i gang. Dette samsvarer med kriteria i AR5. Dermed gjeld driveplikta, og samstundes er det mogleg å søke om produksjonstilskot for desse areala.

Gjennomgang av digitale kommuneplanar kan gje oversikt over vedtatt omdisponert dyrka jord.

Skal vi få svar på kva som faktisk vert bygd ned, må vi kople AR5 mot kartkjelder som viser nye bygningar, vegar og andre føremål – slik Nibio nyleg har prøvd ut og lagt fram forslag til. Då er det avgjerande at også jordbruksareal som er omdisponert eller ute av drift er registrert i kartet, elles risikerer vi å underslå nedbygginga av matjord. Det tek nokre år før all utbygging er kartfesta, men tilsiget av bygningspunkt i matrikkelen og vegar i Nasjonal vegdatabank kan gje oss eit raskt årleg estimat.

Inneklemt jordbruksareal, små avsidesliggande teigar og jordbruksareal som er bandlagt av vern vert trekt fram som døme på at tala frå AR5 ikkje viser reelt tilgjengeleg jordbruksareal. Snarare enn å endre definisjonane av jordbruksareal, kan vi få fram tal og kart som viser kva areal dette gjeld. Vi kan finne kor mykje jordbruksareal som ligg i tettstadar.

Går vi gjennom verneforskriftene kan vi finne kor mykje jordbruksareal som er bandlagt av ulike typar vern. Det er også råd å få fram kor mykje jordbruksareal som ligg på små og avsidesliggande teigar. Dette er tal som kan nyansere biletet av kor mykje matjord vi har tilgjengeleg for matproduksjon.

Rundt 0,8 prosent av jordbruksarealet ligg innanfor SSB sine tettstadgrenser, og om lag like mykje er underlagt ulike typar vern. Til samanlikning er heile 13 prosent av jordbruksarealet ute av drift.

Desse areala er gjerne fullverdig matjord, men kan fort framstå som villnis både for utbyggarar, politikarar og folk flest. Difor er dei spesielt avhengige av vernet etter jordlova.