Realitetenes verden

Ifølge Nervik er det vi fikk se i Brennpunkt 19. juni ikke et resultat av dårlige holdninger hos noen produsenter, men et resultat av selve systemet og det politisk påførte effektivitets- og prispresset.

Jeg er alltid åpen for en god debatt om norsk landbrukspolitikk, men her mener jeg Nervik er langt utenfor mål når han legger alt ansvar på landbrukspolitikken. Regjeringen ønsker et aktivt og lønnsomt jordbruk, og til grunn for denne politikken ligger det et dyrevelferdsregelverk som alle bønder skal følge. Bønder er selvstendig næringsdrivende og de har selv ansvaret for at de driver i henhold til regelverket.

Effektivisering av produksjonen og antall dyr er ikke en forklaring eller en unnskyldning for å bryte dyrevelferdsregelverket. Det er de fleste bønder enig med meg i. Det at man ikke behandler eller avliver syke dyr på en forsvarlig måte, slik vi så i filmen, det har ingen driftsrasjonell forklaring eller unnskyldning. Det handler ene og alene om dårlige holdninger.

Vi kan ikke frikjenne enkelt bønder for det ansvaret de har for stell av dyr. Dyr skal ha det bra, og vi vet at det er fullt mulig å drive med svineproduksjon der dyra har det godt og bonden tjener penger. Også under gjeldende landbrukspolitikk. Det har vi mange gode eksempler på, og jeg vet at dyktige bønder nå er oppriktig lei seg når de ser andre ta slike snarveier.

Nervik peker også på prispress som en forklaring på bildene vi fikk se. Norsk svineproduksjon er beskyttet fra internasjonal konkurranse med høye tollsatser og norske bønder produserer for det norske markedet og det forbrukerne etterspør. Prisen på svinekjøtt i Norge er høy sammenlignet med andre land. Den lave prisen vi ser nå, i norsk sammenheng, skyldes først og fremst forhold ved tilbud og etterspørsel som har gitt overproduksjon i det norske markedet.

Regjeringen er opptatt av at vi skal ha et aktivt landbruk over hele landet med ulike produksjoner og en variert bruksstruktur. Det er kjernen i norsk landbrukspolitikk. I svineproduksjon er konsesjonsregelverket det tyngste landbrukspolitiske virkemidlet for å bidra til disse målsettingene. Det er et særnorsk regelverk og begrenser størrelsen på svinebesetninger.

Konsesjonsregelverket er krevende å forvalte, og mange bønder er kreative i tilpasningene. Jordbruksavtalen har relativt lite budsjettstøtte til svinehold. Husdyrtilskuddet gis bare til de første 35 purkene og de første 1.400 slaktegrisene. Det betyr at det legges til rette for at det skal være økonomi i å drive i mindre skala.

I matproduksjon, som i de fleste andre vareproduksjoner, er det stordriftsfordeler som alltid vil være en driver som kan påvirke beslutninger. Skalafordelene på kostnadssiden er store og det vil påvirke bondens vurderinger. Dyktige bønder vet samtidig at god dyrevelferd gir en effektivitetsvekst. Det gir sunne dyr, med færre sykdommer og skader, og det er lønnsomt.

26. juni hadde jeg et godt møte med svinenæringen. Der fikk jeg en oppdatering på hva næringen har gjort siden Mattilsynet hadde sin tilsynskampanje i 2017-2018, og vi diskuterte behovet for ytterlige tiltak.

Status på dyrevelferdsprogrammet viser at det store flertallet av norske svineprodusenter nå deltar i programmet. Dyrevelferdsprogrammet ble bygd opp av næringen selv, og det startet etter Mattilsynets tilsynskampanje på slaktegris. Det viser at næringen tar ansvar.

Jeg vil forsterke dette ytterligere ved at dyrevelferdsprogrammet nå skal forskriftsfestes. Det betyr at alle svineprodusenter må delta. I tillegg vil jeg også at vi skal innføre et kompetansekrav. Vi må være sikre på at bøndene har oppdatert og relevant kompetanse til enhver tid.

God dyrevelferd er grunnleggende i alt dyrehold. Dyr har egenverdi og skal behandles med respekt. Det krever kompetanse, det krever gode holdninger hos dyreholderne og dyrevelferdsregelverket skal selvsagt overholdes. Det at alle svineprodusenter må delta i dyrevelferdsprogrammet og får krav til kompetanse er en viktig del av den holdningsendringen som næringen må gjennom. Jeg har også foreslått at vi skal vurdere og gjennomføre videoovervåking av slakteriene for å sikre god dyrevelferd helt ut.

Jeg lever ikke i en drømmeverden. Jeg vil selvsagt vurdere alle tiltak som kan bidra til at dyreholdet faktisk forbedres i den reelle verden svinebøndene befinner seg i. Det store flertallet av norske bønder er dyktige og driver bra. Vi må alltid være åpne for ny kunnskap, følge med på alle utviklingstrekk og justere kurs der vi ser det er nødvendig. Næringen og dens utøvere har et betydelig ansvar selv. De lever av forbrukernes tillit til at dyreholdet holder god standard.

Jeg har en god dialog med næringen, jeg opplever at vi har samme virkelighetsforståelse og det er full enighet om at dette skal vi løse i fellesskap.