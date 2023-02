Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Den kontroversielle TV-personligheten Jeremy Clarkson har brukt noen av sine utallige millioner av sterling på å kjøpe en, etter norske forhold, stor gård i noe av det vakreste britiske kulturlandskapet man kan finne. Sammen med et TV-team har Clarkson overrasket en hel TV-verden med sine underholdende og sjokkerende beskrivelser av realitetene for jordens bundne treller.

Den berømte biljournalisten er ikke utpreget praktisk anlagt, men har fått med seg en fiffig gjeng av medhjelpere til å drive gården. Under pandemien får Clarkson rikelig tid til sin nye lidenskap med å dyrke jorden, og sesong én av «Clarkson´s Farm» var en internasjonal suksess for Clarkson så vel som for nettgiganten Amazon. Serien var rett og slett bra TV.

Både for Clarkson og mange av seerne var det også en oppvåkning over hvor elendig situasjonen for britiske bønder virkelig er. Etter første driftsår satt Clarkson igjen med et overskudd på 140 pund.

Sesong 2 fortsetter denne fortellingen. Lovnadene fra Brexit-demagog Boris Johnson og hans meningsfeller om at britisk landbruk ikke skulle lide etter EU-utmeldingen var selvfølgelig bare tomme ord. EU-subsidier til landbruket forsvinner over natten for britiske bønder, og tilbake står gårdbrukerne med galopperende priser på innsatsfaktorer, drepende konkurranse fra utlandet og lave priser på sine produkter.

Situasjonen for britiske bønder kan synes, om mulig, å være enda verre enn for oss norske.

I episode fem i den andre sesongen har Clarkson samlet flere av sine nabobønder som forteller om de sjokkerende realitetene for landbruket post Brexit. Samtalen kunne utmerket ha funnet sted i Trøndelag, på Jæren eller Østlandet.

En melkeprodusent forteller at de aldri har tatt ut lønn. Grisebøndene rapporterer om astronomisk vekst i fôrkostnader og konkurranse fra billig EU-kjøtt som gjør at slakteriene velger vekk britiske griser. Resultatet er at de driver med rent tap der dagligvarekjedene dikterer prisene uavhengig av produksjonskostnadene.

Situasjonen er den samme for grønnsakbonden som for de som driver med egg. Dialogen minner etter hvert litt om Monty Pythons «The Four Yorkshire Men». Problemet er at dette ikke er en sketsj. Dette er ramme alvor. «Kan du se for deg noen annen industri som hadde jobbet under disse betingelsene», spør Clarkson retorisk.

For å kompensere for bortfall av subsidier forsøker Clarkson å etablere en restaurant på gården der han skal servere kjøtt og grønnsaker fra både egen produksjon og fra naboene, for slik å kutte fordyrende mellomledd mellom åker og middagsbord.

Kampen for å starte restaurant avdekker en interessant frontkollisjon mellom Clarkson og britisk byråkrati og lokalpolitikk. Vi skal være evige glade for at norsk byråkrati og lovgivning er tuftet på Napoleons driftige reformer og ikke britisk nepotisme og common Law.

Samtidig viser restaurantprosjektet til Clarkson godt hvor lite bøndene tjener som råvareprodusenter. Det er noen andre som stikker av med profitten – akkurat som i Norge. Tilbake sitter bøndene med arbeid, gjeld og stadig mer risiko for å brødfø befolkningen og holde kulturlandskapet i hevd.

Og det siste er like viktig i Norge som i idylliske Oxfordshire. Men skal landskapspleien bli gjort er det, slik Clarkson understreker, helt nødvendig at bøndene faktisk tjener penger.

Sett med norske øyne er serien i høyeste grad overførbar. Konkurransen fra utlandet med ønsker om fjerning av tollbarrierer holder på å slå beina under alt vi driver med. Kostnadsveksten på absolutt alt av innsatsfaktorer kveler alle tendenser til profitt der dagligvarebransjen og mellomleddene skviser oss i alle retninger.

Storsamfunnets mangel på forståelse av landbrukets rolle som matprodusent, verdiskaper, hjørnesten i distriktssamfunnet og røkter av kulturlandskap er den samme i Norge som i Storbritannia. I så måte viser Jeremy Clarksons reality-serie realiteter som er viktig for alle.

Devisen fra luftfarten om at skal man bli millionær på fly bør man være milliardær i utgangspunktet er gyldig også for landbruket. Har man ikke gamle penger eller eksterne inntekter overlever man ikke. Avkastning på innskutt kapital er elendig i både britisk og norsk landbruk. For oss norske gårdbrukere viser serien også hvor viktig det er å holde på, og styrke, det som er bra i norsk landbrukspolitikk. Et sterkt tollvern er eksempelvis eksistensielt.

Serien «Clarkson´s Farm» burde være pensum for alle med sterke meninger om norsk landbruk, matvarepriser og næringspolitikk. Bak blødmer, vittigheter og erkebritisk ironi er det ytterst viktig journalistikk Clarkson og hans TV-team står for. Og det er ikke landbruk det egentlig dreier seg om; det er oss som samfunn, hvem vi er og hvem vi vil være.