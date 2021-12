Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I høst fikk godkjent min doktorgrad, hvor det er nettopp dette jeg har sett på. Hvordan radikal innovasjon skjer i en konservativ og ofte lav-teknologisk næring som matindustrien. Jeg har studert hvordan bedrifter og andre aktører har samarbeidet om produktutvikling.

Med bakgrunn som planteviter fra NMBU, entreprenøriell gartner i Hobøl og matforsknings-rådgiver på Nofima på Ås, startet jeg et doktorgradsløp på Blindern i Oslo for åtte år siden.

Med fire barn og et gårdsbruk ved siden av har doktorgraden blitt et familieprosjekt. Min kone, Anne-Therese, har like mye av æren for prosjektet der hun har drevet gården og familien – slik at jeg skulle få min forskerutdanning.

Overgangen fra naturviter til samfunnsviter tok lenger tid enn planlagt. Disse vitenskapene har noen store forskjeller. Der naturvitere teller og setter to streker under svaret vil samfunnsvitere ofte kombinere kvantitativ og kvalitativ data.

Samfunnsviternes empiri kommer ofte fra intervjuer eller rene observasjoner, eller som i mitt tilfelle der jeg blandet statistikk med intervjudata for å få en dypere forståelse.

Min tidligere bakgrunn som nisjeprodusent i landbruket, med helårsjordbærproduksjon i veksthus, gav meg en innsikt i hvordan samhandlinger vertikalt og horisontalt i verdikjeden kan være avgjørende for å lykkes med helt nye produkter.

På gården hjemme brukte vi mer ressurser på distribusjon og salg enn på selve produksjonen av jordbær med vekstlys. Dette så jeg at mange andre matprodusenter også opplevde. Denne bakgrunnen inspirerte meg til å studere hvordan samarbeid og deling av kunnskap kan være viktig for utvikling av radikale innovasjoner.

Det er mye taus og håndgripelig kunnskap i verdikjeden for mat. Bonden kjenner på pløgsla for å finne ut når leirjorda knuser best, håndverksbakeren slår ned og kjenner på brøddeigen og kokken tester nye retter «learning by doing».

I tillegg vil matprodusentene lytte, føle og lukte om maskinene går bra. Slik kunnskap er det vanskelig å lese seg opp på. Taus kunnskap sitter i kroppen gjennom erfaring og er vanskelig å overføre gjennom det skrevne ord.

Kunnskap fra forskning overføres annerledes der dette dokumenteres og gjøres tilgjengelig gjennom vitenskapelige publikasjoner. Jeg har studert hvordan ulike former for kunnskap påvirker innovasjon og stimulerer til radikalt nye produkter.

Til tross for størrelsen, er matindustrien lite studert i forhold til åpen innovasjon. Dette gjelder spesielt fenomenet EU novel food – «ny mat». «Ny mat» er næringsmidler som ikke har blitt servert i EU før 15. mai 1997.

Jeg har sett på om teoriene rundt økt åpenhet i store internasjonale selskaper også kan være lønnsomt for innovasjon i norsk matindustri, der bedriftene er mindre og ofte familie-eide. Jeg har studert bakeribransjen i tillegg til pionerne innen EU novel food, der Norge er best i Europe.

Gjennom de første 20 årene av godkjenningsordningen hadde norske aktører seks av totalt 128 godkjente «ny mat» produkter. Norske «ny mat» produkter er betaglukan fra sopp, K2 vitamin, krill, raudåte og peptid fra rekeskall.

Mine funn viser hvordan åpenhet og erfaringsbasert samhandling med leverandørindustrien kan resultere i vellykkede nye produkter. Utviklingen av norske kvalitets-knekkebrød med eksportsuksess skyldes et slikt samarbeid. Videre har jeg sett på hvordan gjensidig tillitt, kontroll på innsatsfaktorer og distribusjon er positivt for innovasjon og produktutvikling.

For utvikling av «ny mat» har samarbeidet med forskning vært viktig. Pionerene innen «ny mat» har vært utsatt for kunnskaps-lekkasje, slik at det ikke alltid har lønnet seg å være først ute. Flaggplanting-strategier gjennom patenter, varemerker, publiseringer og godkjente helsepåstander, kombinert med «ny mat» godkjenninger, har vært viktige beskyttelsesmekanismer.

Jeg kan vise til et paradoks der patenter fører til mer åpenhet og enklere samarbeid mellom industri og forskning. Når eierskapet er beskyttet kan åpen innovasjon føre til raskere, bedre og rimeligere sluttprodukter.

Teorien om at åpenhet i innovasjonsarbeid er lønnsomt for alle, ble beskrevet først blant store konsern i California. Det er ikke tilsvarende formalisert åpent innovasjons-samarbeid i norsk matindustri. Prosesser der bedrifter åpner sin produktutvikling, med risiko for at konkurrenter vil tjene mer på dette enn de selv, er fortsatt av interesse for forståelse av innovasjon under norske forhold.