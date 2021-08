Prinsessa som ingen kunne målbinde – men som trengte gode råd i klimasaken

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Prinsessa hadde lest haugevis med fete overskrifter om klimakrisa og ekstremvær, og blitt så engstelig og bekymra at hun knapt hadde hatt blund på øyet de siste ukene. Folk fra nord til sør valfartet til slottet for å overbevise og trygge prinsessa på hvordan hun burde forholde seg til klimautfordringer og framtida.

Mange ville prøve lykken, for det er ikke hvert år du får sjansen til slik stor innflytelse over kongeriket og framtida. De tre kollegaene fra løvens mektige hule; Per, Pål og Espen Askeladd, hadde fått mandat til å målbinde prinsessa.

De la ut på ferden sammen, og da de hadde kommet et stykke på vegen, snublet Espen over noe.

«Jeg fant, jeg fant», sa Espen og lo sin trillende latter.

«Hva fant du?», spurte de to andre i kor, i uvanlig samklang.

«To bukker uten horn», svarte Espen.

«Hva skal du med de, slipp de løs – dyr må da få gå fritt. Dessuten forurenser de med prompen sin – mye lurere å spise plantebasert» sa Per.

«Et par husdyr duger ikke, kast dem! Her må det stordrift og effektivisering til» sa Pål mens han nynnet på «Pengegaloppen».

«Å, jeg har sånt å gjøre, og jeg har sånt og føre, så jeg tar de med jeg», svarte Espen.

Litt lenger nede i dalen utbrøt Espen på nytt:

«Gutter, jeg fant jeg fant! Et fossefall».

«Hva skal du med det, selg det til utlandet sammen med skogen og andre naturressurser!», sa Pål verdensvant.

«Ikke rør!», ropte Per. «Eller forresten jo rør - den krafta kan bli til mange ladestasjoner slik at vi blir kvitt alle dieselbilene så fort som mulig».

«Å. jeg har slikt å gjøre og jeg har slikt å føre, og tenker det er lurt å ta vare på og fortsatt eie våre egne naturressurser jeg», sa Espen og blunket lurt.

Da de hadde gått langt og lenger enn langt, møtte de på ei gammal kjerring som hadde satt fast nesegrevet sitt i en gammal oljebrønn.

«Å. kjære vene, hjelp meg, nå har jeg stått her sida slutten av 60-tallet, det verker i ryggen og jeg skulle så gjerne vært en tur til kiropraktoren», sa kjerringa.

«Nei, har du stått der i et halvt hundre år, så kan du vel stå der ei god stund til – oljeeventyret må ikke få en slik brå slutt», sa Pål.

Per på sin side prøvde å røske løs grevet, men da det ikke gikk, sparket han bena under kjerringa og ba henne se til å omskolere seg til grønn sektor».

Espen stod med beina godt planta på jorda og ventet tålmodig før han gikk fram til kjerringa. Han fant fram en taburett hun kunne sitte på, og beroliget henne om at dersom hun satt litt til, så skulle hun gradvis få noe annet og meningsfullt å gjøre her i livet. Noe som var bedre både for hennes og andres helse. Han takket henne for innsatsen og bidraget hun hadde gitt til rikdom og velferd i kongeriket.

De velformulerte karene nærmet seg kongsgården, ved siden av de to folkevalgte gikk dyrt innleide konsulenter og flikket på argumenter prinsessa skulle målbindes med.

Espen gikk for seg sjøl, han var så opptatt av alt han så rundt seg.

Plutselig ropte han nok en gang: «Jeg fant, jeg fant!»

«Ikke forstyrr oss?», sa Per og Pål lettere irritert.

«Ja, men jeg fant en sekk med korn», sa Espen begeistret.

«Æsj, hva skal du med den? Kast den, det er da billigere mat å få kjøpt fra utlandet!», ropte Pål.

Per sa ingenting, Han var nok litt imponert, men ble skuffet da han forstod at det ikke var økologisk.

Espen bare overhørte de to andre, men ble pinlig berørt da han kom til å tenke på den gangen han kappåt med trollet. Slik sløsing med mat skulle ikke gjenta seg. Nå var han mer bekymret for at riket ikke brydde seg om å ha noe mat på lager lenger.

Trekløveret skjønte at de nærmet seg målet; foran dem stod et skilt med Ring 3.Og som vi alle vet er dette et magisk tall i eventyrene.

«Jeg fant, jeg fant!» sa Espen og pekte på en godt brukt ullgenser i vinduet hos en gjenbruksbutikk.

«Kast den, det er jo hull på ermet – mye bedre å kjøpe nytt. Forbruk er bra, da blir det masse arbeidsplasser, i hvert fall i utlandet!» sa Pål.

«Sikker på at du vil ha klær som kommer fra et dyr da? Kanskje sauen trenger ulla si sjøl», sa Per.

«Å, jeg har slikt å gjøre og jeg har slikt å føre, så da fører jeg vel den med», svarte Espen tro til replikken sin i det opprinnelige eventyret.

Vel framme på kongsgården, var det Per som først skulle prøve å målbinde den klimahysteriske prinsessa.

«Jeg leser at verden snart går under, hva skal vi gjøre?» gråt hun og vred litt på krona for at den ikke skulle få feil kurs.

«Klimakrise, hvilken klimakrise?», sa Pål arrogant. «Tenker det er best å bare fortsette som vi gjør med sentralisering, effektivisering og velstandsøkning jeg!»

«Hvordan skal vi da kutte utslipp av CO2?», spurte prinsessa.

«Det er sjukt varmt her», sa Pål, det piplet svette på panna.

«Ja, nettopp, det er det som er problemet, og det påstås at det er menneskeskapt», svarte prinsessa.

«Ehhh», stotret Pål.

«La han gå, jeg trenger ikke hans råd», hermet prinsessa etter sin venninne reveenka. Hun hadde Pål nylig vært med på å gjøre statsløs.

Straffen svei, nå ble det minst en stortingsperiode på gangen sammen med de andre taperne.

Det gikk ikke mye bedre med Per. Etter å ha foreslått å omskolere hundretusener til grønn sektor, bytte bort kua med bønner (ikke bønder altså) og elektrifisere alle motorer, ble han svar skyldig når prinsessa lurte på hvordan alt dette skulle finansieres, og gjennomføres innen 2030.

Han feilet i å målbinde prinsessa, og som straff skulle han henges ut på forsidene av avisene og i sosiale medier. Kommentarfeltene skulle fylles med ekle karakteristikker og trusler.

Sistemann ut var Espen.

«Å. jeg er så bekymra for framtida, hvordan skal vi møte klimakrisa på best måte?» spurte den vakre, langstrakte med den alvorlige stemmen.

«Vi må tenke bærekraftig og utnytte de ressursene vi har her i riket», sa Espen. Derfor tok jeg med en drøvtygger som lager gras om til mat for oss mennesker».

«Det svaret var litt for enkelt», svarte prinsessa freidig.

«Ja, nettopp derfor jeg tok med 2, så da blir det i hvert fall dobbelt så smart», svarte Espen.

«Hva gjør jeg når folk blir lei av å spise kjøtt, og det blir for lite mat i verden?».

«Jo, da baker vi brød av kornet jeg har i sekken her».

«Hvordan få malt kornet når strømmen er så dyr, og ressursene våre eies av Aladdin og Ali Baba?»

«Da kommer dette fossefallet jeg har i skreppa mi godt med».

«Nei, nå blir jeg helt svimmel og utslitt av alle rådene dine», sa prinsessa til slutt og hadde ikke mer å si.

Espen fant fram ullgenseren, og sa med trygg og besluttsom stemme:

«Så utslitt som denne gode, gamle ullgenseren er du nok ikke, men har du de samme kvalitetene som den så går det nok deg og kongeriket ditt vel; da er du ekte og bærekraftig, du er varm når det trengs og sval når det trengs, og du er et symbol på fornuftig framtidsretta verdier – og nå er du mi!!!