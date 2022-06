Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Et dekar eller 1000 kvadratmeter med sykdomsfrie poteter gir en energirik avling på opp mot fire tonn.

Poteten er verdens tredje viktigste matplante, etter hvete og ris, og den viktigste hos oss, ved siden av korn. Internasjonal matmangel vil igjen gjøre poteten til en hovednøkkelen i Norges matberedskap.

Men, potetens sårbarhet for sykdom gjør at potetdyrking krever konstant helsetilsyn og grundig virusrens. Slik sikrer vi friske settepoteter som gir store og lagringssterke avlinger.

"I 200 år har poteten vært en av våre viktigste matplanter."

Poteten er ingrediens i mange varierte og mettende matretter, den er en viktig C-vitaminkilde, og gir oss nytelsesprodukter som potetgull og akevitt. I 200 år har poteten vært en av våre viktigste matplanter, og helt grunnleggende for nasjonens matvareberedskap. Under andre verdenskrig ble det dyrket poteter landet rundt – også i parker, grøntområder og kjøkkenhager.

Poteten er dessuten en ekte klimavinner; den kan dyrkes i lavlandet og til fjells – fra nord til sør. Det er stor genetisk variasjon mellom de ulike potetsortene, noe som gjør at poteten kan dyrkes under mange ulike klimaforhold. Gjennom moderne forskning og sortsforedling har forskere og planteforedlere fått fram stadig nye varianter – med økt resistens mot sykdommer, og tilpasset et endret klima og nye markedskrav.

Dyrking av potet fører imidlertid med seg sin egen «evige utfordring». Potetene vi dyrker formeres nemlig ikke med frø. Det er knollene fra fjorårets avling som settes i jorda nå på våren. Alle potetene fra én potetsort er faktisk genetisk sett ett og samme individ. De er det som kalles en klon; hver enkeltplante er genetisk like og med samme styrker og svakheter. Dette er i og for seg positivt; hver potetsort har akkurat de egenskapene vi er så glade i, for eksempel når det gjelder smak, konsistens, farge, form og lagringsevne.

Så til potetens evige utfordring: Klonformeringen gjør at potetplanten er utsatt for sykdom – i form av ulike skadelige virus, bakterier, sopper og nematoder, som potetene drar med seg fra én sesong til neste. Og dersom settepoteten har fått med seg noen slike skadelige sykdommer fra starten av, er helsa allerede skrantende, og avling og lagringsevne vil bli redusert. Virusangrep for eksempel, kan redusere potetavlingen med 20-30 prosent, og enkelte soppsykdommer kan fullstendig ødelegge avlingen.

Nettopp denne sårbarheten har gjort at matpoteter, og dyrking av settepoteter spesielt, er omsluttet av det strengeste regelverket som finnes for matvekster. Årsaken til de strenge reglene er nettopp matvareberedskap. I puslespillet som utgjør norsk matvareberedskap er friske settepoteter selve hovedbrikken.

Disse reglene innebærer at alle poteter fra utlandet som skal dyrkes i Norge blir plassert i karantene og testet. Gamle og nye potetsorter blir kontinuerlig kontrollert, renset for sykdom og så relansert på markedet. Nye settepoteter gjennomgår streng helsesjekk og sertifisering, og det er forbudt å selge eller dele ut ikke-sertifiserte settepoteter. I tillegg testes alle jorder der det dyrkes settepotet.

Nå spør du kanskje: Kan vi ikke bare dyrke fram motstandsdyktige, såkalte resistente, potetsorter?

Jo, absolutt. Resistente potetsorter er løsningen på lang sikt. Men tross iherdig innsats fra forskere og planteforedlere i mange land, inkludert Norge, har de ennå ikke funnet fram til en potet som er motstandsdyktig for alle sykdommer samtidig – en såkalt multiresistent potet. Årsaken er, for det første, at poteten rent genetisk sett er svært komplisert. Poteten forsvarer seg mot sultne fiender blant annet med såkalte resistensgener. Og det tar tid å finne passende resistensgener og å få dem krysset inn i de ulike potetsortene. For det andre, alle skadegjørerne eller sykdommene på potet utvikler seg også over tid, og tilpasser seg de nye resistensgenene som blir foredlet inn i de nye potetsortene.

Så, hva kreves for å – i en krisesituasjon – kunne dyrke mer potet? Svaret er friske settepoteter og nye potetsorter med god helse.

Vevskultur – det å rense og dyrke frem friskt plantemateriale under sterile forhold – er et trygt og treffsikkert verktøy for å lage mange friske poteter av ønsket sort raskt. Med vevskultur kan tusenvis av små potetstiklinger lages på kort tid, stiklinger danner friske miniknoller som så går ut til store og små dyrkere for å dyrke settepoteter. Jo færre generasjoner det går fra vevskultur til dyrking på jorder og i kjøkkenhager jo mer avling og mindre sykdommer får vi.

Om både yrkesdyrkere, småprodusenter og småhagedyrkere sikres tilgang på topp kvalitet friske settepoteter, vil det både bidra til å redusere smitte mellom småhager og yrkesdyrkere og samtidig ruste opp norsk matvareberedskap for en lav pris. Det verste som kan skje er at tilgangen på friskt materiale blir redusert, slik at importerte matpoteter blir benyttet som settepotet i norske hager; det kan føre til spredning av nye og alvorlige skadegjørere i potet i Norge.

Om potetdyrkingen på gårder og i privathager skal kunne økes raskt i en krisesituasjon er det nødvendig med god tilgang på friske settepoteter av riktige sort, ellers havarerer potetens fantastiske beredskapspotensial.

I en slik situasjon er det viktig at hele systemet for settepotetproduksjon rigges for å kunne produsere mer settepotet slik at både store potetprodusenter og småhagebruket får tilgang på friske settepoteter av topp kvalitet. Samtidig må det skapes forståelse for hvor viktig dette er for matsikkerhet og beredskap.

Vevskultur av potet er vårt eneste effektive verktøy for karantenedyrking, rensing og rask oppformering av friske settepoteter.