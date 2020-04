I pose og sekk med biogassanlegg

Arve Lian og Jon A. Svenningsen skriver 12. april 2020 i Nationen at en satsing på husdyrgjødsel til biogass er svak energiutnytting og vil motvirke karbonlagring i jord som klimatiltak. Vi påstår at en satsing på biogass vil gi bedre ressursutnytting og redusere klimagassutslipp med teknologi som allerede er tilgjengelig.

Les innlegget her:

I kronikken hevdes det at biogassproduksjon er den minst energieffektive fornybare energikilden fordi anleggene krever mye varme og forbrenningsmotorene er ineffektive. Her er det et spørsmål om perspektiv. Det stemmer at biogass ikke er effektivt i et energiregnestykke sammenlignet med vannkraft, men samtidig er det uendelig ganger mer effektivt enn å ikke benytte seg av ressursen i det hele tatt.

Uansett hvor mye vi elektrifiserer samfunnet vil vi ha ressurser som matavfall, husdyrgjødsel og fiskeslam (kategori 2) tilgjengelig. Vi bør benytte oss av alle de fornybare teknologiene vi har, spesielt når de kan bidra til utslippsreduksjon i transportbransjen, som ellers domineres av fossile energikilder. Biogass kan dessuten benyttes i dagens motorer og det er ikke behov for ny teknologiutvikling som batterier eller brenselceller.

Argumentet til Lian og Svenningsen om at biogass motvirker karbonlagring i jord baserer seg på at biogassprosessen omdanner karbonet i husdyrgjødselen til gasser, og dermed ikke lagres i jorda. Denne påstanden er noe misvisende. Nedbrytning og omdanning av organisk materiale skjer også i jorda og det er en svært liten del av den tilførte mengden karbon som blir igjen som bestandig «jordkarbon». Uten andre supplerende tiltak vil karbonfangsten være svært liten. Nøkkelen er å legge til rette for god plantevekst og god biologisk aktivitet.

Det har blitt gjennomført flere studier, som sammenligner bruk av husdyrgjødsel med biogjødsel (kvalitetssikret biorest fra biogassanlegg). Basert på disse rapportene er det ikke grunnlag for å si at husdyrgjødsel gir mer karbonlagring i jord enn biogjødsel. Karbonlagring og biogass er begge viktige satsingsområder i klimasammenheng.

Et biogassanlegg kan bidra til en jevnere fordeling av organisk gjødsel, spesielt dersom teknologi for avvanning benyttes for å produsere en fast gjødsel rik på fosfor og organisk materiale. På denne måten kan det bli mer kostnadseffektivt å transportere gjødsel og sikre en bedre fordeling av gjødsla lokalt, regionalt og nasjonalt.

Det finnes andre teknologier for behandling av organisk materiale som gjødsel-, larve- og algeproduksjon, men et biogassanlegg trenger ikke nødvendigvis å konkurrere med disse alternativene. Anaerobe komposteringsanlegg kan fange gassene som oppstår naturlig gjennom komposteringsprosessen og vi kan produsere biogass fra avføringen til larvene eller reststoffene fra algeproduksjonen. På denne måten kan vi få bærekraftig energi samtidig med andre høyverdige produkter, som protein og gjødsel.

Det er viktig at teknologioptimisme ikke hindrer utvikling og investeringer i kjente bærekraftige løsninger fordi «det blir kanskje enda bedre neste år».

Det er viktig at teknologioptimisme ikke hindrer utvikling og investeringer i kjente bærekraftige løsninger fordi «det blir kanskje enda bedre neste år». Et biogassanlegg kan dessuten fungere som et utgangspunkt for disse teknologiene blant annet ved å allerede ha velfungerende logistikkjeder for innsamling, transport og lagring av organisk materiale.

Med biogassanlegg kan man faktisk få i både pose og sekk. Anleggene kan bidra til (1) bedre ressursutnyttelse og gjenvinning av viktige næringsstoffer fra organiske materialer, som matavfall, husdyrgjødsel og fiskeslam, (2) erstatte fossil energi i transportsektoren, hvor det er nødvendig å redusere utslipp, (3) reduserte metanutslipp fra husdyrgjødsel, (4) bidra til økt bruk og bedre fordeling av organisk gjødsel, (5) bidra til øke interessen for sirkulærøkonomi og bevissthet om at matavfall skal igjen bli ny mat og (6) bidra til lokal verdiskapning og grønne arbeidsplasser i distriktene.