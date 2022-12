Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Statistikken viser at færre gårder blir drevet videre og de fleste gårdsbruk blir nedlagt ved generasjonsskifter. Det er også et faktum at flere landbrukseiendommer blir solgt ut av familien enn før og tallet er økende.

Men det kan virke som Herstad er mer opptatt av filosofering fra fjøskrakken enn offentlig tilgjengelig statistikk. Herstad påpeker at gårdene skal gå i arv og man skal holde økonomien i norsk landbruk såpass nede at det ikke er mulig å kjøpe gård til "markedspris".

Det han da i praksis tar til orde for er at det blir mest lønnsomt for den enkelte gårdbruker å avvikle driften og hente ut verdiene som er bygd opp gjennom generasjoner. For dersom driften videreføres så vil man måtte forvente null avkastning. Man må da stille seg spørsmålet, får vi flest gårdsbruk i drift ved kapitalavkastning eller uten?

Herstad er skeptisk og motstander av endringer som fører til at kapitalen i jordbruket gir en avkastning. Han er også skeptisk til at vi får en strukturendring dersom det lønner seg å drive jordbruk i Norge. Dette omtaler han som danske tilstander.

"Er dette tidspunktet for å gjøre det lønnsomt for norske bønder å produsere mat til egen befolkning?"

Er det ikke danske tilstander man får når det er vedvarende lave priser på produktene man leverer og man er tvunget til å øke volumet og strukturrasjonalisere? Vi må i denne sammenhengen huske på at vi har en landbrukspolitikk for og nettopp stimulere til den driftsformen man ønsker, herunder kvoter, konsesjoner, tak på tilskudd og så videre.

Herstad må ha glemt eller ikke forstått en vesentlig del av hvordan jordbruksforhandlinger og tallgrunnlaget i budsjettnemda for jordbruket er lagt opp. Der prøver man å måle bondens inntekt ved å se på inntekter og utgifter. Herstad tar til orde for at inntektene i jordbruket må opp, men han forstår ikke hvordan man får høyere inntekter ved å skille ut kapitalen.

Dette er ganske enkelt: Når cirka halvparten av finansieringen i norsk jordbruk består av egenkapital, og det ikke settes en verdi på denne, så vil man aldri kunne danne rammevilkår som gjør kaka stor nok. Når finansieringen per årsverk går oppover år for år og har mangedoblet seg siden hovedavtalen ble revidert i 1992, så sier det seg selv at når du utelater en stor utgiftspott fra regnestykket så blir kaka for liten!

Kanskje vi ikke burde regnet inn rentekostnadene til bankene heller i jordbruket? Det kunne vi jo dekket inn privat, slik vi gjør med vår egen kapital.

Herstad har rett, det vil kreve et beløp i størrelsesorden 20 milliarder for å jamstille bonden på et bedriftsøkonomisk rett tallgrunnlag. Påstandene om at norsk jordbruk da vil gå imot leilendingsjordbruk må kunne sies å være udokumenterbare.

Omvendt vil en sunn bedriftsøkonomi sammen med reguleringer på produksjonsstørrelse samt produksjonsregulerende tiltak stimulere til selveiende bønder som ikke trenger å være bondekannibaler og sluke naboen for å holde tritt med effektiviseringskravene.

Jeg er enig med Herstad, vi skal hegne om den norske jordbruksmodellen med små og større gårder over hele landet som eier produksjonsressursene. For å oppnå disse målsetningene må vi bruke jordbrukspolitikk, og ikke en politikk basert på at bonden stiller med gratis kapital for storsamfunnet!

Det er ikke bærekraftig for det norske jordbruket og deres familier, og det er en trussel mot norsk selvforsyning inn i fremtida dersom ikke investeringer i norsk matproduksjon basert på norske ressurser skal kaste av seg!

Storting og regjering har selv sagt at man skal sammenligne bonden med snittlønnsmottakeren. For å kunne gjøre denne sammenligningen må man sammenligne epler og epler, og for å få det til er vi helt avhengige av å skille ut kapitalen og gi den en forrentning på sektornivå.

Uten dette grepet vil man ikke få en reell jamstilling! I en tid med etterdønninger etter en pandemi, galopperende råvare- og matpriser internasjonalt og attpåtil en krig midt i Europas kornkammer.

Er dette da tidspunktet for å gjøre det lønnsomt for norske bønder å produsere mat til egen befolkning? Eller er det mere fornuftig å ha et tallgrunnlag som ikke tilrettelegger for å lage gode nok rammevilkår slik at bonden settes i stand til å utføre sitt samfunnsoppdrag nå og inn i fremtiden?