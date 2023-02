Per Olaf Lundteigen, hvorfor hakker du så på regjeringa?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Du vet, Lundteigen, at det er kommunene som sitter som største eier i alle de 17 kommunalt eide kraftselskapene vi har. De produserer mesteparten av strøm her i landet. I tillegg eier mange av kommunene sammen med fylkeskommunene konsesjonskraft.

Hvorfor prøver ikke du å få disse kommune- og fylkespolitikerne som sitter som eiere, til å instruere konsernsjefene og -direktørene til å støtte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) med å få til billige 3-, 5- og 7-årige fastprisavtaler?

Meg vitende er det ikke noen lov eller EØS-regelverk som sier at all krafta som produseres må selges via de privateide strømbørsene. La meg bruke min kommune Lillesand og fylket vårt Agder som utgangspunkt:

Eiere av vannkraftverk her i landet har plikt til å levere en andel av krafta til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. NVE beregner og fordeler den såkalte konsesjonskrafta. Prisen på konsesjonskrafta er bestemt i lov, og har de siste årene vært 11-12 øre/kWh.

På Sørlandet er fylkeskommunen og 19 kommuner mottakere av til sammen cirka 890 gwh konsesjonskraft til denne prisen. Det er nok strøm til rundt 45.000 husstander. Hva gjør så fylkeskommunen og de 19 kraftkommunene med den?

Konsesjonskraft IKS (KIKS), det interkommunale samarbeidsselskapet som forvalter konsesjonskrafta på vegne av eierne, selger mesteparten av krafta på de privateide kraftbørsene. Overskuddet av salget fordeles så tilbake til eierne etter hvor store eierandeler de har.

Her i Agder disponerer fylkeskommunen cirka halvparten av denne krafta. Slike KIKS- selskaper, som altså er styrt av kommune- og fylkespolitikerne, har vi i de fleste fylkene.

For å gjøre det klart, jeg, og de fleste med meg, unner fylkeskommunen og kraftkommunene disse inntektene. Det er rettferdig at kraftkommunene og deres innbyggere kompenseres for de ulemper kraftutbygginga brakte med seg.

Konsesjonskraft-inntektene gir god distriktspolitikk og god fordelingspolitikk og brukt på riktig måte, kan den også være et viktig redskap for å få til det grønne skiftet. Sammen må vi verne om denne ordninga.

Årsmeldingene viser at KIKS i Agder fikk en snittpris på 27-28 øre/kWh i årene 2016-2020. I 2021 økte snittprisen til 51 øre/kWh. Den økningen i snittprisen tjente KIKS-eierne godt: Driftsinntektene til fylkeskommunen og de 19 kraftkommunene økte med mer enn 200 millioner kroner. Fra 251.780.618 kroner i 2020, til 454.037.880 kroner i 2021.

Er tida nå kommet for å bestemme seg for at 50 øre/kWh for krafta kan være nok?

Alle KIKS-eierne i landet (altså kommune- og fylkespolitikere) kan velge å støtte næringsminister Vestre sitt arbeid med å få til rimelige fastpriskontrakter, direkte til bedrifter og selskaper her i landet som nå trenger det sårt.

Hvis konsesjonskrafts-eierne inngår fastpriskontrakter til for eksempel 50 øre/kWh, så vil de slå flere fluer i ett smekk:

Det vil være en prissikring som gir kommunene og fylkeskommunene som eier konsesjonskraft, en forutsigbar forretningsmessig god inntekt i år fremover.

Dersom bare halvparten av konsesjonskrafta her i landet selges på denne måten, direkte til bedrifter og selskaper, og det utgjør 7 TWh, så vil det bety 1400 millioner mer inn til konsesjonskrafteierne i året, enn de fikk i hvert av årene 2016-2020!

Det er penger som kommer godt med i slunkne kommunekasser, og som brukt på en riktig måte også kan bidra til det grønne skiftet.

Dere vil være med å redde bedrifter og sikre arbeidsplasser, samt kunne bidra til billigere strøm til folk flest. Dere vil kunne redde/sikre bedrifter som i seg selv er med på å bidra til det grønne skiftet.

I Agder har det vært 25 kommuner som sammen med Statkraft har eid Agder Energi. Kommunene har hatt flertallet.

Fra nyttår har Agder Energi blitt slått sammen med Glitre Energi til Å Energi, der Lillesand og cirka 45 andre kommuner på Agder og i Buskerud eier flesteparten av aksjene. Statkraft eier også en stor andel.

Å Energi eier 72 hel- eller deleide kraftverk, produserer 11,3 TWh, er Norges største selskap innen strømsalg til bedrifter og har 200.000 strømkunder i privatmarkedet.

Datterselskapet Entelios står for mesteparten av dette strømsalget og har ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh. Det tilsvarer årsforbruket til 1,3 millioner husholdninger.

Entelios opererer på de privateide kraftbørsene Nasdaq og NordPool. De har kunder i flere land og har bundet seg opp til børspriser. De skal ikke bare forvalte produksjonen til Å Energi, men også tjene penger på å kjøpe og selge strøm.

De tilbydde derfor, da jeg sjekket for et par uker siden, treårige fastprisavtaler til 165 øre/kWh, femårige for 118,5 øre/kWh og 99 øre/kWh for sjuårige. Det er ikke billige fastpriser!

I årene 2016-2020 oppnådde Agder Energi en snittpris på 29,84 øre/kWh for krafta de produserte. I 2021 fikk de en snittpris på 80,1 øre/kWh!

Som du skjønner, Lundteigen, kan og bør eierne av alle de kommunale kraftselskapene her i landet, (det vil si kommunepolitikere, hvor jeg antar at du kjenner de fleste av de cirka 130 senterpartiordførerne) sette foten ned.

De bør gjøre som næringsministeren gjorde med Statkraft: kalle styreledere og konserndirektører inn på teppet. De kan instruere/oppfordre dem til å selge en forsvarlig andel av krafta som fastprisavtaler direkte til bedrifter og selskaper til en forretningsmessig god pris - eksempelvis 50 øre kWh. Det kan resultere i strømpriser som både næringslivet og folk flest kan leve med.

For produksjonen til Å Energi ville en slik pris gitt 2260 millioner mer i året for strømmen enn de i snitt fikk i årene 2016-2020! Det samme regnestykket gjelder her som for konsesjonskrafta. Kraftselskapene kan hjelpe næringsminister Vestre med å få til billige fastprisavtaler og så slå de samme fluene i ett smekk!

Forskjellen er bare at de kommunalt eide kraftselskapene har omtrent ti ganger mer kraft å selge enn konsesjonskraft-eierne.

Per Olaf Lundteigen, jeg ser på deg som en traust politikerhøvding med begge beina på jorda. Jeg tror du kan klare å få med deg kommune- og fylkespolitikerne her. Tar du utfordringen?