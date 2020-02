Det er i år 26 år siden det norske folk tok stilling til spørsmålet om Norges mulige medlemskap i EU. Det er like lenge siden opinionen og de politiske partiene i landet virkelig har gjennomført en diskusjon om Norges rolle i den europeiske integrasjonen.

Mye har hendt siden 1994 i de ulike delene av det politiske Norge. Vi har et Arbeiderparti som toner ned sin støtte til EU, Fellesforbundet som debatterte en utmeldelse fra EØS-avtalen, Venstre som mulig snur i spørsmålet om EU og en Unge Høyre leder som ønsker en ny debatt om medlemskap i unionen. Utenfor Norges grenser preges naturlig dagsorden av Brexit og en misnøye mot EU fra ulike proteksjonistiske partier.

Det er på tide med en ny systematisk, ryddig, ærlig og nyansert diskusjon om norsk EU-medlemskap. En diskusjon med argumenter og betraktninger fra dagens utenrikspolitiske virkelighet, en post-1994 diskusjon.

Vi trenger en ny bred debatt om dette spørsmålet som ikke utelukkende er preget av interesseorganisasjoner som Nei til EU og Europabevegelsen, men der flere aktører deltar fra befolkningen.

Samtidig er det behov for en debatt preget av nyanser både fra ja- og neisiden. Utenrikspolitikk er ikke statisk, og det skal heller ikke denne viktige debatten være preget av. Derfor skal heller ikke aktørenes oppfatning av EU være statiske, fastfrosset i over 26 år.

Dessverre er synet på EU-medlemskapet i for stor grad påvirket av ideologiske merkelapper, og i mange tilfeller myter. Disse ideologiske «skyggelappene» forhindrer en saklig diskusjon, og der EU som et internasjonalt system ses på som et rent politisk prosjekt fra en av de ideologiske aksene. I vår politiske kontekst ser vi hvordan SV definerer EU som et markedsliberalt høyreprosjekt, og der Frp ser på unionen som et rent byråkratiprosjekt.

Om det viser seg i fremtiden at EU ikke ivaretar norske interesser på en best mulig måte, forsvinner også min støtte til et norsk medlemskap.

Jeg representerer selv ja-siden i dette politiske spørsmålet, men min støtte til et norsk medlemskap handler ikke om EU som prosjekt på kontinentet. Mange med meg støtter et norsk EU-medlemskap, men ikke for enhver pris. Selv er jeg også født etter den siste EU-avstemningen, noe som kan bringe med seg nye argumenter.

For meg handler Norges rolle i den europeiske integrasjonen om beinhard realpolitikk. Det viktigste i dette perspektivet er hvordan EØS-avtalen og et mulig medlemskap i EU sikrer norske politiske og økonomiske interesser, særlig handelsinteresser. En trygg forvaltning av norske interesser er det viktigste insentivet for vår plass i unionen, ikke kulturelle verdier og samhørighet til våre europeiske venner.

Om det viser seg i fremtiden at EU ikke ivaretar norske interesser på en best mulig måte, forsvinner også min støtte til et norsk medlemskap. Et ja til norsk EU-medlemskap skal ikke påvirkes av et romantisk syn på unionen. Det viktigste for Norge er tilgang til det største markedet for kongeriket, der 80 prosent av våre varer og tjenester selges og 60 prosent av all import kommer fra.

Et medlemskap i EU sikrer også norske politiske interesser ved en tettere utenrikspolitisk koordinering med det store flertallet av våre naboer, og for å stå sterkere som en samlet blokk i forhandlinger med regionale makter som Russland eller med supermakter som USA og Kina.

Særlig er det viktig med en utenrikspolitisk koordinering i klimaspørsmålet, der EU har vist evne for en ambisiøs politikk på dette området.

Det er mange sider ved EU jeg ikke foretrekker eller som jeg er restriktiv mot. For eksempel min skepsis til at unionen ønsker sterkere innflytelse over flere politikkområder, særlig EUs politi- og kriminallovgivning. Eller hvordan jeg ønsker å holde Norge utenfor Euro-samarbeidet, og sikre Norge en autonom rolle i forsvars- og sikkerhetspolitikken med forankring i NATO.

EU behøver politiske reformer på en rekke områder, men dette kan kun gjennomføres om vi er et medlem i unionen. Norge trenger en hånd på rattet til vårt kontinents viktigste internasjonale aktør, være en del av de interne beslutningsprosessene.

For å besvare mitt eget spørsmål så er det etter min mening på tide med ny politisk diskusjon om både vår rolle i den europeiske integrasjonen og vårt mulige medlemskap i EU. En reel post-1994 diskusjon behøves. Etter min mening er EU-medlemskap riktig retning for vårt land i dagens utenrikspolitiske klima.