Framleis handlar det om å ikkje missa sjølvråderetten i vårt eige land.

Sjølvråderetten var hovudårsaka til at folkefleirtalet ved to avstemmingar gjekk i mot norsk medlemskap i EF/EU. Alternativet vart tilslutning til EØS-avtalen. Skepsis til EU sine overstatlege initiativ har dei seinare åra auka.

Snart tre år etter brexit, hevdar no Ungarn og Polen at eigne lover ikkje skal overstyrast av EU sine. Michel Barnier, nestor i fransk politikk og i EU-kommisjonen, vil ha med i fransk grunnlov at denne står over EU-domstolen. Tyskland sin forfatningsdomstol godtek ikkje EU-domstolen som overordna i ei sak om statsbankvesenet.

Dei tyngste linene i EU sin strategi kjem frå EU-domstolen; EU sin øvste dømande instans. Medlemene er ikkje folkevalde, men oppnemnde, og kan veljast opp att for 6 år om gongen, av medlemslanda sine regjeringar.

Ved å laga traktatar som berre domstolen sjølv kan endra, har det gong på gong vore avsagt domar som er tenkt overordna medlemslanda sine lover, inkludert grunnlovene. Sidan så godt som alle samfunnsfunksjonar har økonomiske aspekt, kan vi trygt rekna med at slike element òg vil bli søkt fremja via EØS-avtalen.

Verd å merka seg er òg at EØS-avtalen over heile fjøla er basert på det nyliberalistiske prinsippet om fri konkurranse.

Til no har Noreg vore «snilleste gutt på sovesal 1». Sidan 1992 har vi akseptert over 1100 forpliktande EU-lover og forskrifter. Ovafor Stortinget gjorde utanriksminister Anniken Huit-feldt nyleg greie for viktige EU- og EØS-spursmål.

Noko av det første ho nemnde var at Noreg var tent med eit nært samarbeid med nasjonalstatane som primært ansvarleg ramme. Som viktige tema nemnde ho transport, bygg, industri, energi, natur, landbruk og handel. Til slutt sa ho at EØS-dokument kunne vera vanskeleg tilgjengelege og oppmoda til debatt.

Økonomisk har tilgangen til EU sin indre marknad vore god for oss, og mange EØS-reglar er ukontroversielle. Dette er hovudgrunnen til at eit fleirtal i folket og dei statsberande partia framleis stør EØS-avtalen.

Samstundes har det skjedd mykje anna både innan EU og globalt. Noreg har investert tungt i utanlandske føretak, og utanlandsk kapital tilsvarande her. To synlege døme er at aksjemajoriteten i samfunnsinstitusjonen Hurtigruta og drifta av viktige togruter har hamna på utanlandske hender.

EU har fått markant innverknad på dei fleste områda som Huitfeldt nemnde. I arbeidslivet har vi gjort oss heilt avhengige av utanlandsk, for ein stor del uorganisert arbeidskraft. Sjølv om det «har svart seg», har det på grunn av sitt volum svekka fagrørsla, utdanninga av eigne fagfolk og lagt press på arbeidsmiljølova.

Parallelt har viktig industri flagga ut til land i og utafor EU som har billigare arbeidskraft og veikare arbeidarvern. Fleire norske næringsliv-gigantar har eksportert seg sjølve for å sleppa unna norsk skattelegging. Ein liten del av denne vinninga investerer nokre av dei i støtte til dei partia som dei ser seg best tente med.

Som om dette ikkje var nok, har det kome auka privatisering og utanlandsk medeigarskap i sentrale samfunnsoppgåver som helse- og omsorgsteneste, barnehagar, skular og høgare utdanning.

I energipolitikken la vi sjølv hovudet på blokka då Stortinget i 1990 samrøystes vedtok ei lov som omskapte ei politisk styrd sentral samfunnsoppgåve til å bli marknadstyrd. Seinare har energipolitikken retta seg stadig meir mot utlandet.

Dette er forsterka med til no 17 kablar til kontinentet og Storbritannia. Samstundes har vi forsømt indre samordning, og med lønsam straumeksport som mål, tømt for mykje vatn ut av våre eigne basseng. I desse dagar ser vi følgjene.

Turt vêr og lite nedbør hadde vi før òg. Stoda i dag er i alt vesentleg menneske-skapt. Menneskeskapt er òg kraftmarknaden som vidopen gullgruve, og ikkje berre for Stats-kraft, men òg for spekulantar.

Nyleg har så tingretten konkludert med at aksept av Acer 3 ikkje strir mot grunnlova, av di overføringa av makt er lite inngripande. Vert Acer 4 retts-kraftig, vil norsk energiforvalting i praksis vera ein integrert del av EU sin energiunion.

«I sak etter sak, men berre ei om gongen, har omgrepet 'lite inngripande' vore brukt.»

I sak etter sak, men berre ei om gongen, har omgrepet «lite inngripande» vore brukt. Multipliserer ein dette «lite inngripande» med talet x kan summen bli «mykje inngripande». Stilt og roleg kan ein slik prosess ein dag punktet som i to folkerøystingar enda med nei til EU.

Hjå myndigheitene kan same prosessen like gjerne utvikla seg motsett. Her kan tidlegare godkjenningar bli referansar og presedens for ei komande sak. Kvar gong dette hender, blir det lettare å få vedteke neste. Garantert kjem det fleire, og som før kjem dei ei om gongen.

Støre har sagt at dersom EØS-avtalen vert sett i spel i inneverande stortingsperiode, er det uaktuelt for Ap å halda fram i regjering. Om Sp, pluss SV, Rødt og LO skulle starta det spelet, kan Støre sitt ultimatum utløysa regjeringskrise.

Det hindrar ikkje debatt i andre fora. Ved å godta den eine etter den andre EU- forordninga via nye EØS-pålegg, fråskriv Stortinget seg stadig meir makt og tek på seg tilsvarande mange oppgåver som EU-sekretariat.

Vil Noreg leggja ned veto mot eit nytt EØS-utspel, enn seia erstatta EØS med ein handelsavtale, må vi rekna med å svi på pungen. Akutt og dagsaktuelt er at offentleg regulering av straumkostnadar både for vanlege folk og industrien kan støyta mot EØS-vedtektene. I så høve bør omsynet til EØS vika.

Som eit av få land har vi økonomiske musklar til å tåla ein trøkk, særleg om det vert følgt av ein rettvis intern fordelingspolitikk og tiltruvekkjande internasjonalt samarbeid. Dette handlar ikkje om nasjonal sjåvinisme.

Framleis handlar det om å ikkje missa sjølvråderetten i vårt eige land. Vi er heller ikkje åleine i vår skepsis til EU-domstolen sin aukande maktbrynde. No er det på høg tid at snillaste guten på sovesal 1 vaknar.