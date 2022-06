Om motsetnaden mellom effektivitetskravet og Stortingets overordna mål for landbruket.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Gerhardsen si tid var målet i landbruket lav pris på mat og flere hender til å jobbe i industrien i byar og tettstader og jamstilling for bøndene. Drivaren i dette reknestykket var effektivisering.

Dette var muligens hederlige mål når landet skulle byggast oppatt etter krigen. Men er alt dette like relevant i dag? Frå jamstillingsmålet vart vedteke i Stortinget i 1947 har det vore eit krav at bøndene skulle finansiere jamstillinga sjølve, gjennom auka effektivitet.

Det vil si at stadig færre bønder må produsere stadig meir, slik at det vert færre å fordele framforhandla inntekter på, og på denne måten gje gjenverande bønder meir betalt.

Effektivitetskravet har vore ein fast og nærast automatisert del av finansieringa av inntektsauken i jordbruket sidan krigen. Dette er konkrete verdiar som diverre trumfar dei mjuke måla som Stortinget sett for næringa, som beredskap, prioritering av små og mellomstore bruk og landbruk i heile landet.

Effektivitetskravet vrir produksjonen frå arealbasert, arbeidskrevende produksjonar, som sau, geit og beitande kyr, i favør av arealuavhenging produksjon som svin og kylling. Det er klart det gir effektivitet, å prioritere prisnedskriving på innsatsfaktorar som kraftfôr og kunstgjødsel, men kjem det Stortingets overordna krav i møte?

Sponsinga av kraftfôrbasert produksjon som svin, kylling og laks, gjer desse varene ein uforholdsmessig lågare pris enn anna type kjøt, og er soleis konkuransevridane. Det er og i dag desse produksjonane som gir dei beste inntektene i landbruket.

Også i år har Budsjettnemda for jordbruket lagt til grunn ein nedgang på antall bruk for å finansiere inntektsauken i jordbruket. Faglaga har forhandla med dette som vilkår.

Vi vi sjå ei endring til neste år?

I innstilling 657S som kom i fjor, innstillinga som gav grunnlag for Gryttenutvalget, uttala næringskomiteen sine medlemmer frå Ap, Sp og Sv, at: «en bred gjennomgang av tallgrunnlaget for jordbruksforhandlingene bør blant annen inneholde følgende: …En vurdering av om kravet til effektivisering av arbeidsforbruk skal endres/ fjernes slik at jordbrukets intekstsmulighener ikke lenger gjøres av henging av at arbeidsforbruket stadig reduseres».

Vidare har samtlige fylkesleiarar for Norsk Bonde- og Småbrukarlag gått inn for å fjerne kravet om effektivisering:

«Hvis vi skal øke den norske sjølforsyninga, slik Hurdalsplattformen legger opp til, må vi ha flere bønder i arbeid, og ei inntekt det går an å leve av. Vi kan ikke 'rasjonalisere' bort matprodusentene våre. Effektivitetskravet er et effektivt hinder for inntektsøkning, og dermed for at jordbruket skal kunne utføre samfunnsoppdraget. Derfor må det fjernes.»

Finansdepartementet og Sp har handa på rattet no.

I Budsjettnemda for jordbruket, sit Finansdepartementet med dei tyngste kreftene, og det er og dei som har ansvaret for perspektivmeldingane som legg føringar frå staten si side. Det lukkelege no er at det er Sp som sit med den posten.

Eg vonar Gryttenutvalget og den bonde- og distriktsvenlege leiinga av Finansdepartemementet tek oppmodinga frå sine representater i næringskomiteen og frå fylkesleiiarane i Småbrukarlaget på alvor.

«Om ein held fram med ei årlig reduksjon i årsverk på 1-3 prosent vil ein til slutt komme nær null.»

Ein må rekne ut ein ny måte å finansiere inntektsauken i landbruket på. Om ein held fram med ei årlig reduksjon i årsverk på 1-3 prosent vil ein til slutt komme nær null. Det gjer effektivtet, men ikkje bærekraft.

Eg trur det er på tide å dyrke fram ein ny driftsstruktur og ein ny ideologi for matproduksjonen, landbruk og bygdene, der målet må vere at det igjen kan komme drift på dei mindre bruka.

Arbeidskraft er det einaste ein har nok av. Og arbeidskraft er ein sjølvfornyande resurs, i motsetnad til dei dyre innsatsfaktorane (kunstgjødsel og diesel) som dagens jordbruk er avhengige av. Dette vil kreve mindre kapital og meir areal og arbeidskraft - og det gir ei retning som tener bærekraft, reel sjølvforsyning og styrker dei meir marginale areal si stilling.

Vidare er det på tide å sjå på om etterkrigstida sine behov er relevante i dag.

Har ein i dag behov for mekanismar som flytter folk frå utkantane til byar og tettstadar?

Eg vonar tallknusarane til finansministeren og Gryttenutvalget kan rekne på korleis ein kan finansiere landbruket utan effektivitetskravet.