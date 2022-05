Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Studier fra andre deler av verden har vist at den er er en relativt vanlig miljøbakterie i jord, på planter, i vann og i ville dyr. Men hvordan er det i Norge? Er det listeriavariantene vi finner i naturen som gjør oss syke?

For å få svar bestemte vi oss for å sekvensere Listeria monocytogenes fra norsk natur og norske gårder og analysere disse med samme type metode som brukes for å oppklare kilden til sykdomsutbrudd forårsaket av Listeria monocytogenes i mat.

Vi samlet prøver fra jord og vann i hele Norge – fra Grimstad i sør til Kirkenes i nord. Her fikk vi hjelp av at Nofima har forskningsstasjoner og kontakter over hele Norge. Vi tok prøver fra mange typer områder – byer, hager, kulturlandskap, skog og fjell. I tillegg tok vi prøver fra gårder på Østlandet som driver med melkeproduksjon.

Deretter sekvenserte vi arvestoffet til alle variantene av Listeria monocytogenes vi fant, i tillegg til varianter funnet i brunsnegler i en tidligere studie. Disse sekvensene, sammen med studier fra matindustrien og det som finnes av offentlig tilgjengelig sekvensdata for Listeria monocytogenes fra norske sykdomstilfeller, ga oss et godt bilde av hvilke varianter som dominerer i Norge.

I Oslo fant vi listeria blant annet i blomsterbedet ved Nationaltheatret, ved foten av et tre i Spikersuppa, i en vannpytt i Middelalderparken og ved en hesteinnhegning på Adamstuen. I Troms fant vi listeria på dyrket mark, på beite, i fjæra og på en parkeringsplass. Andre eksempler var en bekk i Vestfold, ved en søppelcontainer i Østfold og et jorde i Rogaland.

Vi fant mest listeria i prøver fra steder med mye trafikk av mennesker eller husdyr. Ås, som er en relativt tett bebodd landbrukskommune, var derfor et typisk «listeriabol». Vi fant listeria i blomsterbed og sølepytter i Ås sentrum, i en hage, på flere beiter for sau og kyr, og i andedammen på universitetsområdet.

Vi kunne se, ut fra sekvensene, at samme variant av Listeria monocytogenes kunne holde til på samme flekken i mange år. Den kunne også til en viss grad spre seg, sannsynligvis som gratispassasjer på mennesker og dyr, men også via vann.

Det samme fant vi når vi tok prøver fra gårder. Det var etterfølgere etter samme listeriavariant som holdt til på den enkelte gård over tid og som hadde spredd seg rundt på gårdene.

Vi ble overrasket over at vi på helt ulike steder fant Listeria monocytogenes som var såpass nært beslektet at man under andre omstendigheter kunne antatt at de kom fra samme smittekilde.

For eksempel fant vi i 2017 en listeriabakterie på gata i Oslo som var nærmest identisk med en listeria fra en brunsnegle funnet på vestlandet i 2012.

Dessuten fant vi til sammen ni tilfeller der en eller flere listeriabakterier fra norske pasienter var nærmest identiske med listeriafunnet i våre prøver fra utemiljø og gårder, til tross for at prøvene fra pasient og miljø var tatt med opptil syv års mellomrom. Dette er foruroligende fordi det betyr at man kan være mindre sikker på at genetisk likhet betyr at man er på sporet av en smittekilde.

De vanligste variantene av Listeria monocytogenes i utemiljøet var ikke de som var vanligst i norske pasienter eller mat. Samme funn er gjort i andre land, og grunnen er sannsynligvis at ulike listeriavarianter har ulike egenskaper og ulike preferanser når det gjelder vekstforhold. Noen foretrekker en komposthaug mens andre foretrekker et sluk i en fiskebedrift.

Som vist i andre land har vi sannsynligvis også i Norge hatt utbrudd av Listeria monocytogenes som har gått under radaren fordi de har vært langvarige utbrudd med få tilfeller per år. En velkjent variant, sekvenstype 121, regnes som relativt ufarlig, men i Norge var denne i en periode overrepresentert ved sykdomstilfeller. Det er verdt å undersøke om vi i Norge har en undergruppe av sekvenstype 121 som er farligere enn de som finnes andre steder, eller om dette skyldes ulikheter i hvilken mat vi spiser eller hvordan vi oppbevarer mat.

For å kunne tolke og bruke resultater fra sekvensanalyser riktig trenger vi mer kunnskap og oversikt over det genetiske slektskapet mellom Listeria monocytogenes fra et bredt utvalg miljøer. Denne kunnskapen er viktig for å oppklare sykdomsutbrudd og for å finne de riktige kildene til smitte av mat.