Over natten mistet vi og mange andre lokalmatprodusenter inntekten

Nordmenn elsker norsk mat. Vi er stolte av alle de små lokalmatprodusentene våre, og spesielt til jul velger vi ofte norske spesialiteter. Vel, vi kan ikke vente til jul, vi må kjøpe lokalmat nå. Hvis ikke, vil mange kvalitetsprodusenter bli borte. For godt.

Det er så deilig å leve i et land der man kan velge. Velge mellom first price-pølser og håndverkspølser. Mellom hundrevis av forskjellige norske oster. Vi kan «trade opp» fra det rimeligste, for å få bedre kvalitet og større nytelse. Vi kan velge å unne oss det beste. Og da er det ofte produkter fra norske småskalaprodusenter vi velger.

Les også: Nå må vi alle bli bønder

Heldigvis har vi et mangfold i norsk matproduksjon. I tillegg til store nasjonale aktører, har vi mange små gårder, presserier, bryggerier og ysterier, som lager produkter av kvalitet i verdensklasse. De skaper lønnsomme arbeidsplasser og verdiskapning i regionene. De bidrar til større matglede og nye matopplevelser for oss alle.

Ofte står det en familie bak, som har pantsatt gården eller belånt pipa (og resten av huset), og satset alt på det de brenner for. På det håndverket de er gode på. For de fleste er det et blodslit, og svært få forventer å bli rike. Men de skaper verdier, og de er lykkelige. Var lykkelige. For nå er alt i ferd med å rakne. For veldig mange.

Inkludert oss. Klokk & Co, en liten familiebedrift som lager alkoholfritt håndverksøl. Vi har sagt opp trygge jobber, jobbet dag og natt i tre år, levd på havregryn, skapt vår egen arbeidsplass og endelig kommet til et punkt hvor fremtiden ser lys ut. Vi vokser raskt, går med overskudd, og produktene våre blir stadig mer populære. Alle piler peker oppover.

Men så kom koronaviruset.

Over natten mistet vi, og veldig mange andre lokalmatleverandører, store deler av inntekten vår da restauranter og hoteller stengte. Mange små mat- og drikkeprodusenter er avhengig av turisme, som er borte. Av sitt eget gårdsutsalg, som måtte stenge. Av arrangementer i bedrifter, som nå er avlyst. Den eneste kanalen vi fortsatt har er dagligvare. Det eneste halmstrået.

Annonse

Noen av supermarkedkjedene er jo blitt gode på lokalmat og er en viktig kanal for små produsenter. På Meny har de for eksempel 3800 varer – eller «matskatter», som de kaller det - fra rundt 450 lokalmatleverandører i sortimentet sitt. Et fantastisk utvalg som kundene vet å sette pris på, for de handler stadig mer lokalmat. Meny rapporterer om en økning i lokalmat på 5,9 prosent i fjor. Faktisk skjer nesten halvparten av alt salg av lokalmat i Norge gjennom dagligvarehandelen.

Les også: Meny vil hjelpe lokalmatprodusenter

Og nå sitter jo i tillegg nordmenn hjemme. De spiser alle måltider hjemme. Da må de vel ha lyst på ekstra mye godt i kjøleskapet? Da er det vel et håp om at salget øker, og kan kompensere noe for tapt salg i andre kanaler? Dagligvare kan kanskje holde oss flytende til krisen er over? Vi prøver å puste med magen.

Men hva er det som skjer? Nå kjøper vi Joikakaker og Spagetti á la Capri på boks, mens store deler av lokalmatsalget faller. Flere produsenter opplever til og med at det stuper. Våre kjøpsvaner i butikk ser ut til å endres, vi handler mer basisvarer og mindre spesialvarer. Og halmstrået knekker.

Noe skyldes så klart økonomisk usikkerhet som får mange til å være nøkterne i valg av varer, men det skyldes nok også at vi ikke ser varene på samme måte. Vi er ikke i modus for å gå på oppdagelsesferd når vi målrettet haster gjennom butikken med 1 meters avstand til alle. Når vi legger inn handlelista i nettbutikken for de neste to ukene. Planlagt. Mindre impulsivt. Mindre kreativt.

Jeg har snakket med flere gråtende lokalmatleverandører den siste uken.

Jeg har snakket med flere gråtende lokalmatleverandører den siste uken. Suksessrike familiebedrifter. Utrolig dyktige folk med fantastiske kvalitetsprodukter. Livredde for at de må selge huset. Livredde for at livsverket legges i grus på få uker. Jeg forstår dem godt. Jeg har grått selv.

I en undersøkelse gjennomført av Matmerk i 2018 sier 90 prosent av forbrukerne at de velger norsk mat fordi de ønsker å støtte norske arbeidsplasser.

Les også: Se hvem som stakk av med priser under Det Norske Måltid

Da har jeg en inderlig bønn til dere: walk the talk! Hvis ikke står det norske matmangfoldet i fare for å skrumpe inn når hundrevis av lokale mat- og drikkeleverandører må legge ned innen året er omme.

Hvis vi skal fortsette å kunne velge når krisen er over, må nordmenn handle norsk lokalmat nå. Hvis ikke er det mange av oss som forsvinner.