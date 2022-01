Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kort oppsummert: Konseptet er for bøndene å kjøpe inn noen elektroniske duppeditter som gjør at man kan øke sin produksjon og dermed inntekt. Å pakke bullshit inn i lange akademiske vendinger og fancy nyord vil ikke hjelpe norsk landbruk.

Vi kan begynne med det magiske ordet «Agritek». Det er så nytt at selv et Google-søk ikke gir treff på konseptet. «Smart landbruk» gir heller ikke mye.

Vi kan derimot forsikre Westgaard-Halle om at mange norske bønder allerede er langt framme når det gjelder å gjøre nytte av moderne teknologi.

"Roboter og robotteknologi til åkeren er også snart på vei til Norge, og noen snuser nok på hydroponi som vil hjelpe sterkt der man ikke har dyrkbar jord."

For eksempel har melkeroboter nesten revolusjonert norsk melkeproduksjon til økt trivsel og optimalisering for både dyr og bønder. Roboter og robotteknologi til åkeren er også snart på vei til Norge, og noen snuser nok på hydroponi som vil hjelpe sterkt der man ikke har dyrkbar jord.

Westgaard-Halle skriver: «Bærekraftig og lønnsomt landbruk over hele landet er viktig for matproduksjon, beredskap, bosetting, bevaring av kulturlandskapet og lavere utslipp av klimagasser. Men bønder er først og fremst selvstendig næringsdrivende.»

Her er det mange logiske kortslutninger og floskler. Hva menes med bærekraftig? Er lønnsomt landbruk viktig for matproduksjon over hele landet? Vil man ha landbruk over hele landet vil det ikke være lønnsomt over alt! Da må en del subsidieres!

Skal man bevare kulturlandskapet over hele landet vil det heller ikke være økonomisk lønnsomt! Hva er klimagasser? Hva er poenget med å påpeke at bønder først og fremst er næringsdrivende? Hvis bønder først og fremst er næringsdrivende burde de finne seg noe annet å jobbe med da de ligger på en gjennomsnittsinntekt på 327.000 kroner.

Det er åpenbart ikke pengene som lokker. Da har vi heller ikke tatt med i beregningen at bønder jobber mange flere timer enn 7,5 timer 5 dager i uka.

Westgaard-Halle skriver at «Størstedelen av inntekten til norske bønder kommer ikke fra subsidier, heldigvis.»

Dessverre gjør den det! Tollmurer er en form for subsidie de også. Norske landbruksvarer kan ikke konkurrere med ofte sterkt subsidierte landbruksvarer fra utlandet, og skulle vi konkurrere med utlandet ville vi kun hatt landbruksproduksjon på Jæren og sentrale deler på Østlandet.

Heldigvis har ikke Høyre med sin frihandelsentusiasme (sist var frihandel med Storbritannia) fått ødelegge norsk landbruk, da Stortinget heldigvis har sett nytten av å ha norsk egenproduksjon av landbruksvarer som et tiltak for både beredskap, kulturlandskap og spredt bosetting.

Westgaard-Halle vil tilsynelatende at Norge skal bruke felleskapets midler til å investere i landbruksteknologiselskaper som senere skal tjene store penger på eksport. Dette er fjernt - på nivå med Stoltenbergs månelanding.

Til slutt vil vi komme inn på det som burde vært artikkelens hovedpoeng: Hvordan skape større inntekter for bøndene uten å heve prisene for forbrukerne?

Landbruk er ikke som andre næringer, selv om den som alle andre næringer er avhengig av mest mulig stabile markedsforhold for å kunne gi stabile og forutsigbare inntekter og priser.

Norske landbruksvarer vil aldri kunne konkurrere på pris i forhold til utenlandsk import. Dette på grunn av utenlandske subsidier, lønnsnivå, klima og landbruksjordkvalitet.

Demokratene vil gjøre byråkratiet enklere for nisjenæringer som for eksempel lokal meieriproduksjon, kjøttforedling, juice/saft og alkoholproduksjon. Men det som vil gagne den jevne bonde vil være å premiere økt produksjon. Norsk landbrukspolitikk premierer i dag på alt for mange områder dessverre ikke økt produksjon.

Det som også vil hjelpe, er å hindre grensehandelen der i dag omtrent halve Norge kan reise til Sverige på en liten dagstur for å kjøpe landbruksvarer og alkohol til sterkt reduserte priser. Det kan ordnes ved å øke subsidier for norske landbruksvarer samtidig som man senker tollmurer.

I fjorårets sesong hadde vi stor usikkerhet på om norsk landbruk ville få tak i sesongarbeidere grunnet en Høyre-regjering som ikke var i stand til å tilrettelegge eller bestemme seg.

Med det resultat at mye landbruksproduksjon aldri ble til og at Norge mistet inntekter. Vi ser allerede konturene av høy inflasjon og dermed økte renter som vil påvirke norske bønder som har mye lån.

Strømkrisen skapt av globalistene på Stortinget hjelper definitivt ikke næringsliv eller forbrukere i Norge. Bare den alene vil gjøre at norske forbrukere har mindre kjøpekraft og dermed mindre penger til nisjenæringer og råd til å velge norskprodusert.

På grunn av «grønt skifte» (som Westgaard-Halle er sterk tilhenger av) har energiprisene økt drastisk det siste året, noe som gjør at for eksempel gjødselpriser (som norsk landbruksproduksjon er avhengig av) er omtrent doblet.

Norske bønder går med andre ord de neste årene i møte med stor usikkerhet mye på grunn av politikken ført av nettopp Høyre og Lene Westgaard-Halle.