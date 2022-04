Må folket ty til revolusjon for å redde bonden og norsk matproduksjon?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hurdalsplattformen ble utarbeida av den nåværende regjeringa i fjor høst, og gjelder fra 2021 til 2025. Her har regjeringa til Jonas Gahr Støre blant annet nedfelt sine visjoner for landbruket – og for å oppnå disse visjonene er det «naudsynt å auke lønsemda i bruk av jordbruksareala», står det.

Så, hvordan er egentlig lønnsomheten i norsk landbruk for tida? De som ikke har fått med seg at lønnsomheten knapt har vært dårligere enn nå, må ha levd under en stein.

Prisene på kraftfôr og såfrø har økt, dieselprisene har skutt i været, kunstgjødselprisene har økt med mer enn det dobbelte og strømprisene har aldri vært høyere.

Bønder over hele landet fortviler over den økonomiske situasjonen i landbruket, og noen har allerede bestemt seg for å sette kroken på døra for godt. Samtidig påvirker de økte prisene også oss forbrukere både direkte og indirekte – for eksempel i form av høyere matvarepriser.

Parallelt med dette er oppslutninga om norsk mat større en noensinne. Tida er overmoden for at politikerne tar alvoret innover seg, og lar tomme ord og løfter bli til handlinger som kan redde bonden og norsk matproduksjon!

Koronapandemien og krigen i Ukraina burde ha lært oss noe om sjølforsyning. I Landbruksdirektoratets nasjonale miljøprogram står det at «Matsikkerheten [skal] sikres gjennom nasjonal produksjon, handel og ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget».

Likevel viser Helsedirektoratets rapport «Utviklingen i norsk kosthold» at sjølforsyningsgraden i Norge var på 46,5 prosent i 2020. Dette er forholdsvis lavt sammenligna med en del andre land i verden.

Ifølge Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) er imidlertid den mulige sjølforsyningsgraden langt større ved en eventuell krisesituasjon – men hva hjelper det, når de som kan produsere mat ikke har råd til det?

En skulle tru at stengte grenser, handelsblokader og utfordringer knytta til eksport og import i store deler av verden de to siste åra, ville være pekepinn god nok på hvor viktig det er å øke graden av sjølforsyning.

Slik ståa i norsk landbruk er nå, ser det imidlertid ut til at politikerne står med bomull i øra, skylapper for øya og huet i sanda – og det med Senterpartiet i regjering.

I det samme nasjonale miljøprogrammet til Landbruksdirektoratet står det videre at «Jordbrukets samfunnsoppdrag er lønnsom og trygg matproduksjon i tråd med forbrukernes interesser […]». Og hva er det vi forbrukere vil ha? Jo, norsk mat.

I Stortingsmelding 11 (2016–2017) «Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» kommer det tydelig fram at omsetninga av lokalmat stadig øker. Det samme gjør nordmenns interesse for mat med nasjonal identitet.

Dette ses tydelig gjennom den positive utviklinga til prosjektet Reko-ring som ble starta opp i 2017. Her kan forbrukerne handle direkte fra lokale matprodusenter, og per august 2021 var det hele 134 Reko-ringer i Norge, ifølge Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

En undersøkelse gjennomført av Stiftelsen Norsk Mat viser i tillegg at over 90 prosent av Norges befolkning har kjennskap til Nyt Norge-merket, og at dette er den matmerkinga flest forbrukere aktivt ser etter i butikken.

De positive effektene ved økt grad av norsk matproduksjon er dessuten mange. Kortreist mat er mer bærekraftig, og norsk matproduksjon foregår med en svært lav bruk av antibiotika, noe som minsker sjansen for antibiotikaresistens.

Videre viser en undersøkelse fra 2020 gjennomført av Nibio og Mattilsynet at «norske produkter inneholder gjennomgående færre plantevernmiddelrester enn produkter fra andre land». Mindre import av utenlandsk mat reduserer i tillegg den biologiske forurensninga.

Til sist bidrar norsk matproduksjon til næringsliv og arbeidsplasser i hele landet og fortsatt bruk av utmarksbeiter, noe som igjen tar vare på kulturlandskapet.

I februar i år kunne Tine melde at de skulle etterbetale mjølkebøndene 98 øre per liter levert mjølk for 2021. Gjennomsnittsmjølkekvota var i 2020 på 228.676 liter. For en mjølkeprodusent med en kvote på denne størrelsen, vil etterbetalinga fra Tine utgjøre rundt 224.000 kroner.

Når SSB samtidig opplyser om at gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruket for gardbrukerne var på 215.500 kr i 2020, så sier det seg sjøl at etterbetalinga fra Tine vil være sårt tiltrengt nå som driftskostnadene er svimlende høye.

I skrivende stund har Tine dessuten nettopp kommet med ei pressemelding som krever at også regjeringa nå kommer med sitt bidrag. Helt konkret foreslår Tine at målprisen på mjølk økes med 36 øre i vårens jordbruksoppgjør.

Hver vår gjennomføres jordbruksoppgjøret. Her møtes Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å fastsette de økonomiske mulighetene for bonden det kommende året. Når det kommer til mjølkepriser opereres det med tre sentrale begreper: Basispris, målpris og noteringspris.

Basisprisen er prisen bonden får for mjølka når hun eller han selger den til Tine Råvare. Siden 1. januar i år har basisprisen vært 4,40 kr/l.

Lenger ut i verdikjeden blir begrepene målpris og noteringspris aktuelle. Det vil si idet Tine Råvare selger mjølka videre til Tine Industri og andre aktører som Q-meieriene og Synnøve Finden. Målprisen en teoretisk maksimal pris fastsatt i jordbruksforhandlingene.

Forklart på en annen måte, så er målprisen den vareprisen som jordbruket reelt sett skal kunne oppnå for ei vare. Per nå er målprisen på 5,64 kr/l. Noteringsprisen, prisen som tas ut i markedet, svinger med tilbud og etterspørsel.

Mellom bonden og målprispunktet påløper det ei rekke kostnader (for eksempel bearbeiding på meieri), og derfor er basisprisen lavere enn målprisen. Tine ber altså nå om en høyere fastsatt målpris i den ene enden, som kan komme bonden til gode i den andre enden.

Samtidig hevder Tine at økt mjølkepris ikke kan dekke den enorme kostnadsveksten som har oppstått – det må ekstraordinære midler gjøre, og derfor må regjeringa nå innfri løftene i regjeringsplattformen.

Det er lett å sitte i opposisjon, hytte med neven, kritisere og komme med tydelige oppfordringer og bedre løsninger sjøl. Omtrent like lett er det å skrive ned idealistiske formuleringer i et miljøprogram eller en regjeringsplattform.

Utfordringa oppstår idet ord skal gjøres om til handling, fordi dette krever både ryggrad og bein i nesa, og det er jeg usikker på om noen av politikerne våre har.

Franskmennene tydde til revolusjon i 1789 blant annet på grunn av matvaremangel og dyrtid. Siden den gang har den revolusjonære tradisjonen vært en del av den franske folkesjela, fordi folk veit at demonstrasjon fungerer.

Kanskje burde nordmenn i 2022 la seg inspirere av de revolusjonære franskmennene, før bonden og norsk matproduksjon er historie. Å endre på inngrodde politiske systemer er ikke gjort over natta, men et sted må en begynne og tida er overmoden for at det skjer ei forandring. Ikke (bare) i teorien, men i praksis!