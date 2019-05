Oppskrift på sentralisering

I kjent stil har regjeringa lagt sterke føringar for å endra strukturen også innan undervisningssektoren, og i 2015 vart ei rekkje høgskuler og universitet meir eller mindre pressa til å slå seg saman. Presiseringa av at dette ikkje innebar færre studiestader, var like løgnaktig som at kommune- og regionreformene skal styrka lokaldemokratiet eller at «nærpolitireformen» er kva namnet tilseier.

Med hovudsete i Bodø vart Nord universitet danna med 9 lærestader frå Stokmarknes til Stjørdal, 820 km i luftline. Otte i satellittane for kutt i studietilbod og -plassar var alt anna enn paranoia. Rett over påske kom meldinga om kraftig reduksjon av aktiviteten i Vesterålen og Namsos og full nedlegging i Sandnessjøen og Nesna. Ovennemnde garanti synte seg like svak som gravitasjonen mot administrative sentra er sterk. Frå 2022 skal berre Levanger, kor fungerande rektor held til, og Bodø vera campusar. Det er der dei skal satsa på «robuste miljø» og «fagleg konsentrasjon». Då er det vel berre eit tidsspørsmål før dei med tittel «studiestader», er ribba til skinnet eller heilt borte? Prisen for å kunne kalla seg del av eit universitet kan verta høg for mange fleire tidlegare distriktshøgskuler.

I denne omgang vert Helgeland hardast råka. Lærarutdanninga på Nesna har i 101 år løyst sitt samfunnsoppdrag på eit framifrå vis. Ein ærverdig og tradisjonsrik institusjon vert lagt brakk med vidtrekkande konsekvensar lokalt og regionalt. Tap på over 100 arbeidsplassar er særs dramatisk for ein kommune med 1800 innbyggjarar. Forhaldsmessig lik årelating av Oslo gir minus 45.000, forøvrig eit meir nærliggande prosjekt for ei regjering med store ord og feitt flesk om utflytting av statlege arbeidsplassar?

Vetlause vedtak bør og kan verta reversert, men skade skjer straks usikkerheit breier seg.

Utdanningsinstitusjonar i distrikta er viktige for å sikra fagpersonell til dei same distrikt. Nesna har syta for lærarar, Sandnessjøen for helsepersonell. Ein rekordhøg prosent uteksaminert derfrå arbeider i regionen. Vetlause vedtak bør og kan verta reversert, men skade skjer straks usikkerheit breier seg, ei kjend oppskrift på sentralisering. Berre snakk om nedlegging får folk til å posisjonera seg. Andøya flystasjon opplever flukt av nøkkelpersonell lenge før den uforståelege flyttinga er gjennomført, og kven vil vel etablera seg i eit dødsdømt fylkes- eller kommunesenter? Anten det gjeld Vadsø, Gryllefjord, Nesna eller Andøya er sirkelargumentasjonen komplett når konklusjonen deira er at ein ikkje kan satsa på slike stader sidan fagfolk skyr dei.

Anten ein er for eller i mot samanslåingar, lyt ein innsjå at administrativ inndeling innan forskjellige samfunnsområde påverkar Noreg sin utsjånad. Uansett storleik har alle kommunar minst ein skule, ein barnehage og ein gamleheim medan mange ekskommunar er fri for alle basistenester. Det finns jamvel ein som er fri for folk.

Samanlikning av tettstader er ein studie i effekten av tidlegare samaslåingsrundar. Veksten i eksisterande administrasjonssentra har for ein del av dei kan hende vore meir enn dei har hatt godt av. Voksesmerter heiter det, medan dei som mista statusen er prega av tap for kjøttvekta. Uttrykket spøkelsesbyar er gjerne for drøyt på generell basis, men også her er det eit døme kor det i dag er folketomt.

Legg ein urban retorikk til grunn, burde Ullsfjord ha profittert på «synergieffekten frå byen». Medan Tromsø har nær tredobla folketalet sidan 1964, er det i staden deling med same siffer som gjeld der. Det detroniserte kommunesenter Sjursnes kan ikkje eingong definera seg som tettstad (min. 200 innb.). Sjå på Myre vs Strengelvåg, Leknes vs Stamsund, Kolvereid vs Foldereid, Ski vs Kråkstad osb.! Påstå gjerne at samanslåingar er rett medisin, men nekt ikkje for at det også betyr sentralisering!

Politireformen var ærleg på at tenestestader ville verta nedlagt. «Nær» som prefiks er tilføyd av di svartemarjer med kvart skal susa forbi, men berre det at personalet og familiane deira ikkje lenger bur der er eit stort tap for bygdene. Intensjonsavtalene som vert underteikna ved ymse andre samanslåingar, er fulle av forsikringar mot tilsvarande nedleggingar og tap av arbeidsplassar. Det varer ikkje lenge før desse syner seg å vera verdilause.

Bru over Skarnsundet fekk etter kvart lille Mosvik til å kikka over mot storebror på andre sida. Press på økonomien gjeve forespeila rammevilkår aleine og storsinnet som Inderøy synte, gjorde at dei tok steget til samanslåing i 2012. Nyleg vart det vedteke å leggja ned Mosvik skule. Berre 7 år tok det før dei var ribba for det meste, og no angrar både folk og politikarar, også tidlegare ordførarar frå Sp, Ap og H. Ved fjerninga av kommunegrensa forsvann det siste bolverket mot sentralisering.

Kampen for å behalda lokal og regional sjølråderett dreier seg om vi skal kjenna att landet vårt på sikt. Finnmarkingane har vel best av alle forstått betydinga også av ei fylkesgrense. Styring av offentlege institusjonar og tenester etter foretaksmodellen under stadig større administrative overbygningar er også sterkt sentraliseringsdrivande. Blåruss og leiing i dei forskjellige makthøgborger overauser oss med talknusing og fine fraser: kraftsamling, sterkare fagmiljø og ikkje minst ordet som florerer mest i argumentasjonen deira. Dei burde heller spørja seg kor «robust» Nesna, Mosvik og landet som heilskap vert og om vi ikkje alle har tapt når totalrekneskapen vert gjort opp?

Trine Skei Grande synleggjorde regjeringa si grelle haldning ved å omtala mindre kommunar som koseklubbar. Kva meiner ho då Nesna er; ei leikestove? Paradoksalt nok påstår ho det er naudsynt med større einingar for å spreia makt nedover og at slike som ho «tør å stå i den driten» det er å drive det gjennom. Ingen bør ty til kulturministeren sitt vokabular for å karakterisera bodskapet dei spreier, men det er i alle høve ein oppskrift på sentralisering.