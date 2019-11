Dagens miljøutfordringer dreier seg ikke kun om CO2-utslipp, plast i havene og dårlig luftkvalitet i byene. Attraksjoner og severdigheter opplever økt turisttråkk, mye på grunn av sosiale medier der «selfies» på Trolltunga er målet med reisen.

Hvilke følger får dette? Kork av overivrige turister og oppgitte innbyggere. Jeg mener det forringer det norske reiselivsproduktet, da turistene også merker køene og misnøye med antall turister. Masseturisme er et problem ved cruiseskip-havner og på fjell- og utsiktstopper i Norge. Hva gjør vi?

Sykkelens økte popularitet kan bli løsningen. I Norge og Sverige anses sykling som aktiviteten med størst utviklingspotensial for et bærekraftig reiseliv. Jeg liker selv å sykle på mindre trafikkerte veger, og helst på egne leder. Leden fra Ås til badebyen Drøbak er en slik en.

Om flere nordmenn og turister sykler, gir det positive miljøeffekter og bedret folkehelse. Men god skilting og ruteinformasjon er mangelfullt på flere nasjonale sykkelruter. Rasteplasser med tak og vindskjerming fins heller ikke overalt. Syklistenes Landsforening arbeider for tryggere, mer effektive sykkelopplevelser rundt attraksjoner og sykkelvennlige overnattingssteder.

Jeg mener en kvalitetsstandard på sykkel-leder bør inneha helhetlig skilting, separat led fra biltrafikk, samt åpne spisesteder på dag- og kveldstid. Det må til for at sykkel-leden skal oppleves attraktiv nok til at syklister vil bruke den.

Mellom Norge og Sverige er det «grenseløse samarbeid» for å løfte frem sykkelturisme. Et av prosjekta går til 2021 og handler om næringslivsutvikling rundt led-basert reiseliv. Visit Oslo-regionen, Akershus Reiselivsråd og Visit Värmland er prosjekteiere. Jeg håper prosjektet resulterer i sykkel-leder som turister og lokale vil bruke. Jeg mener det trengs et langsiktig fokus på å utvikle nasjonale og regionale sykkel-leder.

I et kommersielt øyemed er halv- og heldagstur-syklister en gruppe det kan høstes frukter av, ikke minst fordi el-sykkel-boomen vokser i omfang. En satsing på sykkelturisme sprer inntekter på ulike aktører, særlig hos servering, overnatting og detaljhandel. Jeg mener positive naturopplevelser, mosjon, lite kø, god skilting, samt å utforske nye steder, gir økt betalingsvillighet.

«En reise, to land» er slagordet som kan øke attraktiviteten for sykling i grenseområdene. Driftsplaner, led-graderinger og kvalitetsmerking er gjort, og fylker og reiselivsaktører skal utvikle konkurransedyktige, kommersielle sykkelprodukter sammen.

30 nye leder er skapt de siste årene. Den 250 km merkede Unionsleden fra Moss til Karlstad står ferdig våren 2020. Kommunene på strekningen og prosjekteier Grensekomiteen Värmland-Østfold står bak initiativet. Det siktes mot et samarbeid med flere reiselivsaktører, hoteller og serveringssteder.

Annonse

Om flere nordmenn og turister sykler, gir det positive miljøeffekter og bedret folkehelse.

Jeg synes ideen med missing links er spennende – å koble sammen leder til en stor, sammenhengende led. Frivillige-, natur- og sportsforeninger må gjerne hjelpe til med dette.

Kattegat-leden er prakteksempelet på et sykkeleventyr. Kåret til Europas beste sykkelrute i 2018, går leden 390 km langs den svenske skjærgården fra Gøteborg til Helsingborg. Slike markedsføringsgevinster kan føre til fine leds-nettverk her også. Det fordrer et samarbeid mellom Statens vegvesen, fylkeskommuner, kommuner, Syklistenes Landsforening og entreprenører. Private, mindre veiers grunneiere må være på lik bølgelengde for å få flyt i slike led-prosjekter.

Nasjonale sykkelruter er en landsdekkende satsing initiert fra Statens vegvesen, og kobler landsdeler, regionale leder og større byer sammen utenfor trafikkerte motorveger. Nasjonale sykkelruter er en del av sykkelnettet EuroVelo – et prosjekt hos seks land, med seks ruter i Norge.

Jeg er glad det skjer regionale satsinger på sykkelbyer, sykkelturistveger og tilrettelegging for sykling til jobb og skole. Pilotprosjektet Vita Velo løfter frem stedsarkitektur og sykkelturistveger i alle fylker – ikke så ulikt de vellykkede Nasjonale turistveger. Pilotene betaler Statens vegvesen for planlegging, skilting og utbedring av sykkelruter.

Minuset ved prosjekter er at de ofte er kortvarige, og ved slutt stopper videre planer og vedlikehold opp. Kunnskapsoverføring mistes da prosjektledere drar videre til neste prosjekt.

Nedlagte jernbanelinjer har vi flere av. Jeg ønsker mer gjenbruk av disse til sykkelformål. Linja Lierbyen-Sylling er et eksempel. Men også andre ikke-verneverdige toglinjer. I Danmark og Sveits brukes gamle toglinjer til sykkelformål med hell.

For å høyne opp om sykkelturisme, etterlyser jeg tydelig skilting og sammenhengende sykkel-leder, noe Sveits har lyktes godt med. Jeg spiller ballen over til fylkeskommunalt- og kommunalt hold, samt Statens vegvesen. Det er ideelt for syklister om kommuner kan ha digitale sykkelkart lett tilgjengelig på hjemmesidene.

Til slutt vil jeg mane til sykling som transportmiddel i ferier. Ha sykler med på tog og buss på enkeltetapper, og sykle der tilretteleggingen allerede er god.

Ta ferga til Horten og sykle langs Vestfold- og Telemarks-kysten! Eller tråkk deg inn i Sverige. Hvor fantastisk hadde det ikke vært å få grenseområdene som reisemål for nullutslipp turister som benytter sykkel-leder til, fra og rundt i Norge?