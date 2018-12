Om kjøtt, klima og betydningen av en god debatt

Debatten har rast siden vi i Oslo Unge Venstre vedtok en uttalelse om reduksjon og gradvis utfasing av konvensjonelt produserte animalske matvarer for et par uker sida. Og det er flott - demokratiet er på sitt beste når ulike meninger får brynt seg mot hverandre, i et forsøk på å komme fram til de beste løsningene for alle. Det er nettopp det vi forsøkte å gjøre: Vi tok til oss alvoret i de massive klimaendringene vi står i, og forsøkte å sette søkelyset på en ofte oversett bidragsyter til de utfordringene, nemlig produksjon av kjøtt og andre animalske matvarer.

For at nettopp kjøttproduksjon er en av de største globale bidragsyterne til klimaendringene, burde knapt være et tema for diskusjon lenger; en rekke store, tunge forskningsrapporter har pekt i den retningen. Den hittil største og grundigste forskningsrapporten av dette slaget kom tidligere år: i denne rapporten ledet av Joseph Poore ved Universitetet i Oxford, tar man for seg tall fra ca. 38.000 gårder over 119 land, med matvarer som dekker 90 prosent av all mat som spises.

I undersøkelsen målte man matens totale påvirkning på klimaet og jorda, alle produksjonsaspekter medregnet. Her fant man at når man ser på det totale bildet, har konvensjonelt husdyrhold i landbruket en større negativ påvirkning på planeten, enn det eksempelvis transportsektoren har. For å sitere forskningsleder Poore: «et vegansk kosthold er den aller største muligheten man som enkeltindivid har til redusere sin negative påvirkning på jorda - ikke bare med tanke på drivhusgasser, men også vann- og luftforurensning, og utnyttelse av vann- og landressurser».

At det husdyrbaserte landbruket er med og ødelegger planeten vår er altså ikke noe en gjeng med virkelighetsfjerne veganere i Oslo» sitter og mener - det er det forskningen fra verdens fremste klimaforskere klart slår fast. Heller ikke grasfôra dyr slipper unna: «Å omgjøre gras til kjøtt er som å omgjøre kull til energi. Det medfører helt enorme utslipp», for å sitere Poore igjen.

Dette bygger videre på de funnene man allerede har. Eksempelvis slo FNs miljøprogram fast alt i 2010 at et globalt skifte til vegansk kosthold er avgjørende for å redde verden fra sult, energiknapphet og de verste effektene av klimaendringer. Andre funn har vist at vi kan redusere klimagassutslippene med 70 prosent og bruken av landareale til matproduksjon med 75 prosent om vi gikk bort fra husdyrholdet. Og siden animalske matvarer ikke er noe folk trenger å spise i det 21. århundre, burde det å gå bort fra å produsere det, være en ganske åpenbar løsning.

Og så kommer vi tilbake til lille Norge: Den hyppigste gjengangeren blant de som hevder det er «kunnskapsløst» å gå imot kjøttproduksjon også her hjemme, er at i Norge dyrker vi mest gras, derfor må man ha grasetere som best mulig utnytter det - til det beste for klimaet, og til det beste for selvforsyningsgraden. Til klimaaspektet er det bare å henvise til sitatet over: Å produsere mat ved å få ei ku eller en sau til å ete gras for at vi så skal ete dem, er rett og slett ikke klimavennlig.

Så til selvforsyningsaspektet: Her kunne det innvendes at siden jeg er globalist og for minst mulig grenser, ville det ikke vært noe problem uansett, men la gå, jeg skal si noe mer om det likevel. I dag brukes 90 prosent av Norges landareale til dyrefôr. I en masteroppgave fra Nordlandsforskning i fjor heter det at arealet brukt til grisefôr alene er større enn arealet brukt til vegetabilske matvarer, og at arealene brukt til planter var 5-8 ganger høyere i 1950 enn i dag. En omlegging til mer planteproduksjon på bekostning av kjøttproduksjon vil øke selvforsyningsgraden, konkluderes det.

Så kan man, med alt dette i bakhodet, velge å stoppe litt før fullstendig utfasing: Også en reduksjon i produksjonen av kjøtt vil være en enorm bidragsyter på veien mot et bedre klima. Og man kan diskutere hvor mye vekt man skal legge på dyra oppi hele: Jeg personlig ilegger det stor vekt, da jeg mener unødig utnyttelse og drap av levende, sansende vesener i seg selv er moralsk galt.

I Oslo Unge Venstre vektlegger vi i større grad klima- og ressursutnyttelsesaspektet, som også helt åpenbart er uhyre viktig. Uansett mener jeg det er avgjørende å reise debatten, og utfordre folk litt, for det er gjennom å utfordre, diskutere og krangle seg fram til gode svar, at man oppnår framgang.

Derfor er jeg glad for debatten denne uttalelsen har skapt. Forhåpentlig fører det til at flere får øynene opp for hva det faktisk er vi holder på med.