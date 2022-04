Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Etter å ha gått langt og lenger enn langt, kom han til en stor og vakker gård, det var en herregård så gild at det kunne ha vært et lite slott, eller vi kan kalle destinasjonen for landbrukets høyborg.

«Her skal det bli godt å få hvile seg ut, og endelig få svar på om våronna og matproduksjonen skal gå som normalt», sa han ved seg sjøl da han kom innafor grinda. Han var lut lei av å drive dugnad for kongeriket, og krevde et klart og tydelig svar på om det er ei framtid for norsk landbruk.

Tett ved stod ei tillitskvinne fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og hogg ved.

– God kveld, sa ferdesmannen, jeg har et essensielt spørsmål; vil dere at jeg skal fortsette matproduksjon på gården min?

– Sjølsagt, Småbrukarlaget har alltid jobbet for at særlig små og mellomstore gårder over hele landet skal være levedyktige. Men stemmen vår er for veik til å få gjennomslagskraft. Spør heller storebroren min Bondelaget, som sitter på kjøkkenet.

Ferdesmannen gikk inn på kjøkkenet, der traff han Norges Bondelag som lå på kne foran peisen og blåste på varmen. Laget prøvde å få liv i bålet etter Bondeopprør21. I glohaugen lå gode forslag til løsninger, men mange hadde forsøkt å slukke ilden, og det var flere kameler å steke og svelge unna før stumpene kunne reddes.

– God kveld, kan jeg få et klart og entydig svar; skal jeg fortsette å produsere mat her til lands, slik at den ambisiøse formålsparagrafen deres går i oppfyllelse?

Bondelaget svarte med sterkere røst enn på lenge;

– At joda, sjølsagt skal det satses på jordbruk både på flatbygdene og i dalstrøka innafor og utafor. Men det kan jo ikke kreves for mye penger til oppdraget, for da blir det avslag på grått papir fra de som virkelig sitter med makta. Gå inn og snakk med Senterpartiet som nå sitter godt plassert ved kongens bord i stua.

Så gikk ferdesmannen inn i stua og snakket til den som satt ved bordet og leste i ei stor bok, «Hurdalsplattformen» stod det utapå med gylne bokstaver. Inni kunne man lese at nå skal inntektsgapet mellom bønder og industriarbeideren tettes, og sjølforsyningsgraden økes.

– God kveld, er det du som er far i huset? sa ferdesmannen.

"Jeg har strukket meg langt, og lenger enn langt, og vet ikke nå mine arme råd."

– Jeg har strukket meg langt, og lenger enn langt, og vet ikke nå mine arme råd – får jeg lov til å fortsette å produsere mat på norske ressurser, eller skal jeg omskoleres til å gjete kongens harer?

– Vil du ha en kaffekopp? spurte Senterpartiet med et tamt smil, mens hen bekymret kikka inn i den tomme kornbingen.

– Vi i Senterpartiet brenner for norsk mat og mener det skal være mulig å leve av å produsere mat i hele Norge vi. Men regjeringspartneren vår er mye større og sterkere enn oss, så du må heller stille slike vanskelige spørsmål til Arbeiderpartibenken.

Så gikk ferdesmannen til han som satt i benken.

– God kveld, far, sa ferdesmannen igjen; skal jeg fortsette å produsere mat slik at vi har egen beredskap om vi blir ille ute, og pandemi og krig truer?

– Du må ikke tru det er så lett for oss å ordne opp i alt uføret den forrige regjeringa har satt i stand. Først må økonomien i landet trygges, internasjonale avtaler avklares, ferier avvikles – så skal vi se på saken. Kom tilbake litt utpå høsten, så skal vi se om vi har en utredning klar, eller hør med det mer nærstående jordbruksoppgjøret, som ligger i senga.

Ferdesmannen gikk til senga, og der lå en gammel, gammel kall, som det ikke var noe annet levende å se på enn et par store øyne. I det ene øyet kunne man se gjenskinn av begge faglaga, i det andre stod STATEN å lese med store blokkbokstaver.

– God kveld, far og moder(jord), vil I låne meg hus og jord i natt og inn i framtida? sa bonden på bytur.

– Nå er det engang slik, at jeg; jordbruksoppgjøret, er komplisert og vanskelig å forstå seg på, ja langt over din forstand faktisk. Men stol på oss, vi har våre nemnder og utvalg med egne kalkulatorer, som regner og tegner kalkyler som så langt har lurt både fut, folk og fe til å tru at dette går bra. Men trenger du bedre svar så får du spørre Stortinget, som ligger i vugga, sa de store øynene.

Ja, ferdesmannen gikk til Norges vugge; der lå det gamle Tinget med skrive- og taleføre stemmer i ulike kulører. Pondusen var stor, men materien treg, og gjesten kunne ikke skjønne at det var liv - på annet enn at det låt i halsen på Stortinget innimellom.

– God kveld, sa ferdesmannen. Er det så at dere fortsatt vil ha norsk trygg mat på menyen i stortingskantina? Eller er det flertall for import og kollektiv Harryhandel?

Det varte lenge før han fikk svar; Tinget toet sine lovgivende hender og sa akkurat som alle de andre; at dette hadde ikke de noe hovedansvar for eller oversikt over, - men snakk til sjuende far i huset – forbrukeren - som henger i hornet på veggen.

Ferdesmannen glante oppover veggene, og til sist fikk han øye på hornet også, men da han så etter han som hang i det, var han ikke annerledes å se til enn et fal som hadde lignelse av et menneskeansikt.

Da ble han så fælen at han skrek høyt:

– God kveld, far og mor og alle andre som spiser mat i hele Norges land! Er det så at dere fortsatt ønsker at vi skal ha vårt eget levende, bærekraftige landbruk? Ønsker dere et velpleid kulturlandskap, verdiskaping i bygdene, matvaresikkerhet, sjølforsyning og beredskap?

Det pep oppe i hornet som en liten kjøttmeis, og det var ikke mer enn så han kunne skjønne at det skulle være det samme som:

– Ja, barnet mitt!

Og nå kom det inn et bord som var dekket med de kosteligste lokale retter, og øl og cider fra Hardanger. Og da han hadde spist og drukket, kom det inn en god seng med reinkalvs-feller, og ferdesmannen var nokså glad for det han langt om lenge hadde funnet den rette far i huset. Nå skulle han hjem for å kjøre våronn.

Å snipp snapp snute, så var dette eventyret – takket være den norske forbruker – ute, med «happy ending».

Hvordan det ender i virkeligheten er høyst usikkert. Det er jo ingen som tar ansvar!