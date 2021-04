Olavstradisjon som merkevare

Mange som har sett dokumentarfilmen «Tro kan flytte fjell» undrar seg over at underteikna framstår så tålmodig og uthaldande. Det er neppe slikt eg er mest kjent for. I dette tilfellet er forklaringa enkelt: Klosterplanane på Syltefjellet er for viktige til å legge bort!

Eg har både lært og erfart at mange av dei beste prosjekta har ein trang fødsel. Eit nærliggande eksempel er bygginga av Trollstigvegen. Det tok meir enn 150 år frå ideen vart unnfanga til vegen vart opna av Kong Håkon VII i 1936. Til samanlikning er 30 års kamp for klosteret berre ein augneblink å rekne.

Bakteppet for klosterprosjektet er vikingkongen Olav Haraldson sitt besøk i Valldal i 1028. Historier, myter og legender lever enno på folkemunne i bygda, og olsok vert feira med folkefest kvart år.

Mange av dei under og uforklarlege hendingar som seinare la grunnlaget for kanonisering og helgendyrking, skjedde nettopp i Valldal. Det var seinare med på å forandre noregshistoria og knytte Noreg opp til ein felleseuropeisk kulturtradisjon. Etter fallet på Stiklestad i 1030, blei kong Olav gjort til helgen i ekspressfart på berre to år. Slike prosessar tek vanlegvis fleire ti-år.

Etter det begynte bygginga av Nidarosdomen over grava til helgenkongen. Det uløyste massive pilegrimsvandringar over Dovrefjell gjennom store deler av Middelalderen. Valldalen er ein av «arnestadane» for etablering av denne Olavskulten!

Slaget på Stiklestad vart slutten for kong Olav Haraldson, men starten på noko nytt: Kristninga av Noreg! Den gjorde slutt på blodhevn og andre heidenske skikkar og brøyta veg for eit meir humant samfunn. Innfasing av humanisme og kristen etikk er den viktigaste arven etter Helgenkongen. Det er grunn åleine til å markere olsok som ein festdag.

Olav den heilage vart vår «første europear» på grunn av hendingar som mellom anna kan sporast tilbake til vesle Valldal for 993 år sidan! Forsiktig sagt er dette noregshistorie! Men historia er ikkje avslutta.

Historia held fram i planane om eit ortodokst kloster på toppen av det mektige Syltefjellet. Eit kloster som er eit ektefødd barn av ein 1000 år gamal tradisjon og som automatisk gir oss nordmenn plass i eit paneuropeisk kulturfellesskap.

Lokalt har heilagkongen og sett tydelege spor. Sylteormen og Olavsvegen er noko alle har eit forhold til. Då Norddal kommunestyret skulle godkjenne reguleringsplan for sanduttaket i Stormoa, som Olavsvegen ligg på, la både regionale og sentrale styresmakter inn protest fordi dei meinte at uttaket kom for nær inn til vegen. Argumentet var at Olavsvegen er eit internasjonalt kulturminne som treng eit strengt vern. Motsegna blei tatt til følge. Dette gjer olavstradisjonane i Valldal til eitt av dei viktigaste kulturminna i Møre og Romsdal.

Det storfelte kulturminnet har gjort noko med meg. Eg kjenner at det bygg identitet. Det bygg stoltheit. Det bygg tilhørigheit! Ja, i arbeidet med klosteret, har det og bygd tålmod og uthaldenheit !

Kombinasjonen av ei sterk og ekte historie og ein sterk og spektakulær natur, plasserer klosterprosjektet på Syltefjellet i ein heilt eigen kategori. I denne kategorien finst det ingen over og ingen ved sida i Noreg. Det er og grunnen til at klosterplanane har blitt ein snakkis i heile kongeriket.

Det spesielle, det eksotiske og det mystiske, kallar på folk si nysgjerrigheit. Parkeringskapasiteten til fjellhylla er alt sprengd før det er gjort eit einaste tiltak på tomta. Den dagen klosterbygningane blir synlege over trekronene på fjelltoppen over kommunesenteret, kan reiselivsnæringa heise flagget og bu seg på betre tider.

Eit besøk til fjellhylla over Sylte er ei himmelropande oppleving som for mange vil vere grunn åleine til å besøke Fjord kommune. Ein tilsvarande eksotisk attraksjon kan du elles måtte krysse fleire landegrenser for å finne.

Med skråblikk på renessansen for pilegrimsmarsjane i Sør-Europa, kan dette bli noko skikkeleg stort. Noko som betyr aktivitet, behov for fleire tenester og for fleire bedrifter. Det igjen triggar sysselsetting, nyetableringar og verdiskaping med store ringverknader. Viktige impulsar som bygdene våre sårt treng!

Etableringa av klosteret på Syltefjellet vil demonstrere at bygging av gudshus handlar om noko meir enn berre religion og kultur. Ikkje minst handlar det om nærings- og bygdeutvikling!

Behovet for basistenester som matservering, overnatting, transport og guide tenester vil representere ei viktig vitamininnsprøyting i lokalsamfunnet.

Den planlagte restaureringa av «Hoggsetråsa», stien opp frå bautaen på Korsbrekka til klostertomta, vil gi opplevinga ein ekstra dimensjon. Geir Vetti, som rekrutterer sherpaer til slike oppdrag i Noreg, spår at denne luftige vandringa blir ein «verds-sensasjon» (sitat). Andre har spådd at etableringa på Syltefjellet vil bli ein magnet og eit reiselivsikon på linje med sjølvaste Geirangerfjorden!

Mulegheita for å konvertere kultur til næring og bygdeutvikling, gjennom å invitere «heile verda» inn i eit fargerikt og mangfaldig fellesskap på ei fjellhylle i Valldal, har vore ein sterkt motiverande faktor for å kunne stå distansen i 30 år. Eg har forlate den kommunale kommandobrua no, men vonar dei som kjem etter ser potensialet i dette unike prosjektet og legg til rette for at det ein gong kan bli realisert.

