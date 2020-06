Økosorg i koronaens tid

Det er koronakarantene på åttande dagen. I førre veka drista eg meg nemleg til å køyre dei fem mila over på andre sida av grensa for å få treffe min kjære dotterfamilie etter elleve stengde veker. Sorga over alt det nedstengde blei raskt utlikna i møte med gleda over å hente det yngste barnebarnet på skolen og vera med å feire 16-årsdagen til det eldste. Felles der og her er at svenskane og vi følger dei same smittevernreglane både personleg, i butikkar og andre fellesrom. Skilnaden er likevel til å ta og føle på; det opne, tilgjengelege mot det lukka, forbode og fryktskapande.

På heimvegen, i eit forrykande torever, stoppar politiet meg på grensa, spør kvar eg skal og kva eg har gjort, går så inn for å skanne sertifikatet med spørsmål om det er denne adressa eg blir på. Så får eg eit skriv i handa. Der står ordrane lista opp og at lokalt politi får melding om karantena mi.

Ei forunderleg kjensle følger meg på vegen heim. Eg er ein lovlydig borgar, men bestemmer meg for å ikkje la meg spore. Stoppar så ved ein minibank for kontantar. Mobilen vil eg la ligge heime, alltid. Hovudinngangen min er naboinngangen til politikontoret, men eg har fleire andre inngangar eg kan velja mellom. Ei kjensle av å vera under overvaking er både interessant og ubehageleg. Kroner 20.000 i bot viss eg bryt påboda. Eg parkerer i parkeringshuset og der skal bilen få stå. Slik går no dagane.

Når både statsministeren og helseministeren forsikrar om at bakgrunnen for nedstenginga er «liv og helse først» og å handle ut frå «føre var-prinsippet», tenkjer eg på eit helsesystem som kunne bryte saman. Med over 40 års helsearbeid bak meg har eg sett kva foretaksmodellen, sentraliseringa og samhandlingsreformen har gjort med nedskjæringar, kapasitetsredusering og mangel på beredskap og beredskapsplaner.

Kvifor gjeld ikkje forsikringa om «liv og helse først» i andre alvorlege, helserelaterte utfordringar?

Kvifor gjeld ikkje forsikringa om «liv og helse først» i andre alvorlege, helserelaterte utfordringar? Vi står midt oppi ein storkonflikt med ein vindkraftindustri som øydelegg ufatteleg store naturareal med ugjenkallelege og dramatiske konsekvensar for landskap, naturmangfald og økosystem. Alle er vi ramma av desse øydeleggingane fordi naturen er ein verdi i seg sjølv, vi er sjølve natur og vår eksistens står og fell med naturens grunnelement. At vår identitet, livskvalitet og helse er hardt ramma burde både statsministeren og helseministeren vera oppteken av.

I økosorg som i sorg ellers, kan ein kan føle tristheit, oppgittheit, redsle og sinne, gjerne manifestert i kroppslege symptom. Det verkeleg dramatiske er at det for mange av oss er utenkeleg å forsone seg med naturøydeleggingane. Målet i motstandskampen er tvert imot å stoppe denne destruktive industrien.

I den tilspissa konflikten på den vesle og sårbare Haramsøya kjem realitetane så tydeleg fram. Staten overkøyrde både lokaldemokratiet og folkeviljen når konsesjonen blei gitt med statleg arealplan i 2009. Ingen kan då for alvor meine at dei få vindturbinane er nødvendige for nasjonal forsyningssikkerheit? Dessutan er det knapt til å tru kor feilaktig og mangelfullt ulempene blir vurderte i konsekvensutgreiinga. Mantraet hos Norges vassdrags- og energidirektorat er at «fordelene overstiger ulempene» der enkeltfaktorar for miljø og samfunn er av «ikke vesentlig betydning». Nytt kunnskapsgrunnlag har kome til, men det vil verken NVE eller Olje- og energidepartementet ta omsyn til. Både NVE og OED har mykje å svare for i denne saka og det får dei høve til i retten.

Kva er det som gjer at «liv og helse først» ikkje gjeld her? Heller ikkje «føre var-prinsippet»? Tvert imot leverte Høies helsedirektorat uttalen «Vi har ingen kommentarer i saken» til høyringa «Rammeplan for vindkraft» i fjor. Betre var det ikkje med Folkehelseinstituttet som omtala friluftsliv så vidt det var og nemnde litt om støy. Høyrer ikkje den etablerte makta rop frå folket sitt?

For meg er det viktig å understreke at det er ikkje vi nordmenn som har bedt om eller treng vindkraftindustrien. Verken Storting eller regjering har mandat frå veljarane til å rasere og selja nasjonalskattane våre til global storfinans. Her ein dagen blei eg tilskriven med «Krigersøster, vi tar tilbake det som rettmessig er vårt». Den meldinga likar eg.