Økologisk, bra for miljø og bonde

Landbrukssektoren er en betydelig kilde til utslipp og miljøpåvirkning, og klimavennlige endringer her, vil kunne bety mye i positiv retning. Norsk landbruk har allerede mange fortinn som vi bør utnytte bedre. Per i dag brukes lite antibiotika i dyreholdet, mindre sprøytemidler i dyrking av frukt og grønnsaker og Norge har fremdeles et spredt landbruk med relativt små enheter. Det betyr ikke at vi ikke kan og bør bli bedre!

Dessverre ender diskusjoner om hvordan få landbruket mer bærekraftig, ofte opp i hatske debatter mellom de som spiser kjøtt og de som ikke gjør det, mens enkelte politiske partier ser sitt snitt til å utnytte følelser satt i sving og proklamere at ethvert forslag om endring, er en trussel mot dagens bonde og Utkant-Norge.

Det er lett å gi litt opp. Desto viktigere å ta med seg de gode eksemplene fra andre land som viser at noe er i ferd med å skje: Tyskland har i mange år vært et foregangsland innenfor utviklingen av økologisk jordbruk. Men også der har dette likevel vært noe en liten elite og spesielt engasjerte har vært opptatt av, mens enorme jordbruksfabrikker i Niedersachsen samtidig forurenser grunnvann som aldri før.

Men nå har noe skjedd. Magasinet «Stern» viser til det nasjonale økobarometeret fra Landbruksdepartementet, hvor 75 prosent av tyskerne nå kjøper økologisk innimellom, 25 prosent sogar «ofte». Hver dag går fem tyske gårdsbruk over til økologisk jordbruk, og økologisk jordbruk tilsvarer i areal bundeslandet «Schleswig-Holstein».

Omlegging av landbruket lønner seg for miljøet og også for bonden.

Hvert tiende gårdsbruk i Tyskland drives økologisk, og bønder som driver økologisk, har nå i snitt høyere inntekt enn de som driver konvensjonelt. Dette gir Tyskland et massivt dytt i klimavennlig retning: Det statlige Thünen-Instituttet for landbruksforskning gjennomgikk nylig kritisk 528 studier gjort på økologisk landbruk de siste 30 årene og fant at økologisk landbruk scoret bedre på følgende parametre:

• Ingen trussel mot grunnvann

• Bedre kvalitet på jorden med gjennomsnittlig 78 prosent mer meitemarker

• Bevaring av artsmangfoldet, opp til 95 prosent flere arter på jordflater med økologisk jordbruk enn konvensjonelle

• Bedre tilpasset klimaendringer, lagrer vann som beskytter mot tørke og gjør at oversvømmelse blir mindre sannsynlig

• Også antatt gunstig effekt på dyrevelferd, men her foreligger det ikke nok studier

Bare på det som angikk metanutslipp hos kyr (raping, fjerting) scoret økolandbruket dårligere; det er mer raping og fjerting hos økokyr per liter enn hos de konvensjonelle.

Tallene er altså klare; omlegging av landbruket lønner seg for miljøet og også for bonden.

Hva har skjedd i Tyskland? Man har klart å gjøre økologiske varer noe «alle» kan kjøpe. Dette skyldes ikke minst at tunge aktører i dagligvarebransjen har kommet med på laget. Verdens største lavpriskjede, Lidl, har inngått et langsiktig, forpliktende samarbeid med en av de største interesseorganisasjonene for økologisk landbruk, og stadig flere produkter pløyes inn i butikkene. Det er også økt bevissthet om å få ned unødvendig emballasje m.m.

I tillegg tilbys praktisk hjelp og veiledning for bønder som ønsker å legge om. Dette er "hands-on"-rådgiving, som innebærer flere besøk på gården, forslag om hvordan utbytte eventuelle fortrinn og som ikke koster bonden noe. Vilje er ikke alltid nok, man må få hjelp til hvordan.

Som Høyre-politikere på Vestlandet etterlyser vi et større engasjement på Stortinget og i landbruksorganisasjonene på å vri overføringene raskere mot et mer bærekraftig landbruk. Gjennom målrettet økonomiske føringer, kan kjøttproduksjon basert på lokale beiteressurser økes, slik at importen av kraftfor kan reduseres. Vi kan også øke produksjon av grønnsaker, rotfrukter, og urter.

Bønder som ønsker omlegging av egen drift skal få praktisk hjelp og oppfølging, ikke møte byråkrati og konsulenter langt borte fra gårdsbrukene. Kanskje kunne man tenkt seg at det under ENOVA-paraplyen også inngikk rådgiving i hvordan drive sin gård mer bærekraftig?

I tillegg bør den nasjonale dialogen med dagligvarebransjen intensiveres: Hvordan redusere emballasjeberget og hvordan gjøre bærekraftige produkter attraktive i butikkene. Vi utfordrer dagligvaregigantene til å inngå direkte samarbeid med landbruksorganisasjoner, slik Lidl har gjort. Vi tror dette på sikt vil gi et stort konkurransefortrinn. Det tjener både bunnlinjen og jordkloden på.