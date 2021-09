Ode til kraftfôr og høye ytelser

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Beiter er elsket og og høytytende kyr som spiser kraftfôr er upopulært i Nationens spalter. Fra Framtiden i Våre Hender til “Et jordbrukspolitisk manifest” fra Røyst er alle sammen enige om at kyr bør yte mindre og spise mindre kraftfôr og yte lavere.

Den siste til å hive seg på denne trenden er EATs Gunhild Stordalen som meddelte på Instagram at kyr bare skal spise bare gras og produsere mye mindre melk. Billig industrielt storfekjøtt fôra på kraftfôr er like ille som kullkraft er for planeten, forteller hun sine nesten 200.000 følgere, mens grasfôra storfekjøtt kan være en del av løsningen.

Men om vi hever blikket til den virkelige verden er tilgang på kraftfôr og intensivering av husdyrholdet årsaken til at vi globalt sett for 20 år nådde en topp i den suverent største miljøpåvirkningen vi har av matproduksjon.

For å produsere mat til snart åtte milliarder mennesker bruker vi nå omtrent halvparten av jordas isfrie areal. Ut av dette utgjør beiter til drøvtyggere nesten to tredeler. Siden år 1700 er det anslått at et areal som tilsvarer Nord- og Sør-Amerika blitt konvertert til beite.

Men for første gang, antakelig siden svartedauen, har beitearealet slutta å øke og gått noe ned, viser en rapport fra The Breakthrough Institute (BTI). Beitearealet nådde en topp på nesten 30 milliarder dekar, og har siden gått ned med over 70 millioner dekar.

Dette til tross for at produksjonen av melk og kjøtt fra drøvtyggere fortsetter å øke.

Rapporten til BTI viser at årsaken til frikoblingen mellom areal og produksjon kommer på grunn av tilgang på veterinærtjenester, fremavlede husdyrraser, bedre fôring (både bedre grovfôr og økt tilgang på kraftfôr) og bedre oppstalling. Hele pakken gir friskere dyr som vokser raskere, yter høyere og spiser mindre fôr.

Globalt sett er det estimert at husdyr spiser seks milliarder tonn fôr året, inkludert en tredjedel av verdens kornproduksjon. Men 86 prosent av dette er råvarer som vi mennesker enten ikke kan, ikke bør eller ikke ønsker å spise.

Når ei ku av en foredlet rase oppstallet med tilgang på skygge når det blir for varmt og tak over hodet når det blir for vått eller kaldt, med tilgang på veterinærtjenester når hun blir syk og et fôr som er optimalisert ut fra hva dyret behøver i alle deler av livet melker 10 tonn, i stedet for 1 tonn, er det ikke bare fordi vi har avlet fram et dyr som kan gjøre det. Det er også fordi vi har fjernet begrensende miljøfaktorer som gjorde at dyret tidligere ikke nådde sitt fulle potensial.

Overgangen fra 1-tonns kua til 10-tonns kua skjer gradvis når land industrialiserer og blir rike. Den ikke-bærekraftige bruken av barn og kvinner til gjeting og håndmelking forsvinner i takt med at barna kommer seg på skole og kvinner får seg jobb utenom hjemmet. Mindre tilgang på billig eller gratis arbeidskraft øker insentivene for å få mer produksjon ut av hver arbeidstime i landbruket, noe som øker produktiviteten. Dette sammenfaller igjen med at forbruket av animalsk protein går opp og befolkningen øker.

I Norge har denne trenden vært på gang i over 100 år allerede og den gradvise overgangen fra ekstensiv til intensiv drift har gjort det mulig for land som Norge å redusere antallet kyr fra i overkant av 700.000 for 100 år siden, til i overkant av 200.000 i dag. Noe som selvsagt også reduserer klimaavtrykket til melka.

Et annet praktisk eksempel fra Norge er import av soya. Vi importerer i dag omtrent 70 prosent mer soya til norsk husdyrproduksjon i dag, kontra hva vi gjorde på slutten av 60-tallet. På samme tid er produksjonen av melk redusert med rundt 10 prosent, mens produksjonen av kjøtt fra alle dyreslag og egg er nesten fire ganger større.

Intuitivt skulle man tro det betød økt leid soyaareal i utlandet, men siden soyaavlingene nå er tre ganger høyere enn på 60-tallet “leier” 40 prosent mindre areal i dag enn vi gjorde på 60-tallet.

FIVH, Gunhild Stordalen og flere til kan gjerne gjemme seg bak at de ønsker at forbruket av animalsk protein skal gå ned, og derfor kan vi redusere arealbruken samtidig som produksjonen blir mindre intensiv.

Men historien har vist oss at i takt med at folk får mer penger til overs er noe av det første de ønsker å bruke penger på mer animalsk protein i kosten. FAO anslår at innen 2050 vil etterspørselen etter melk og kjøtt øke med rundt 50 prosent. Og siden produktiviteten er så lav i mange av landene der etterspørselen øker mest kan det være mulig å møte denne veksten på eksisterende arealer.

Men da må vi føre politikk for det i stedet for å føre politikk som vil gjøre det motsatte.