Nytt kunnskapssenter styrker Nordens jord- og skogbruk

Frø og kunnskap fra NordGens nye hus vil bidra til klimatilpasning og bedre konkurranseevne for det nordiske landbruket. Det vil på sikt føre til sikrere matforsyning.

Russlands invasjon av Ukraina påvirker verden på mange måter. I urolige tider blir matsikkerhet også et mer aktuelt spørsmål. Det er viktig at vi klarer å håndtere perioder med kriser og krig når vanlige handelsruter blokkeres. Men forsyningssituasjonen henger også sammen med andre utfordringer.

Hvordan vi styrker landbruket og bruker våre naturressurser påvirkes for eksempel av klimaforandringene. Hvis vi ikke tilpasser vår matproduksjon til dem reduseres tilgangen til egenprodusert mat, både i gode og dårlige tider.

Tørke, skogbrann og problemer med insekter og plantesykdommer som følge av klimaforandringer kan forårsake enorme økonomiske tap for bønder, husdyrbrukere og skogeiere. For noen uker siden publiserte FNs klimapanel en ny rapport som viser at det vil kreve stor innsats for å tilpasse samfunnet til det nye klimaet.

Klimatilpasning av det nordiske jord- og skogbruket krever at vi tar vare på og bruker et mangfold av genressurser. Dette mangfoldet utgjør en biologisk infrastruktur som er grunnleggende for den forskning og planteforedling som kreves. Her tjener vi i Norden mye på å samarbeide. Vi deler forutsetninger, muligheter og utfordringer.

Vi er 27 millioner innbyggere i Norden, men vi er et lite marked for de globale planteforedlingsselskapene. Vårt klima har dessuten en kort vekstsesong. Hvis vi vil dyrke lokalt og bevare vårt unike plantemateriale må vi selv ta et stort ansvar. Derfor har de nordiske landene, via Nordisk ministerråd, de siste tiårene arbeidet sammen om å bevare vårt genetiske mangfold og bruke dette på en bærekraftig måte.

Arbeidet utføres ved Nordisk genressurssenter (NordGen) som er de nordiske landenes felles genbank og kunnskapssenter for genetiske ressurser. Med det nye hovedkontoret kan NordGen ytterligere styrke sin posisjon som kraftsenter og som veiviser for utviklingen på området.

NordGens virksomhet er omfattende og kompleks, men målet er enkelt og tydelig: Å bevare genressurser og å finne smarte og bærekraftige måter å bruke dem for å løse landbrukets store utfordringer. To aktuelle prosjekter er gode eksempler:

Framtidspotet. Sammen med universitet og nordiske planteforedlingsselskap gjennomføres nå en stor kartlegging av nordiske potetsorter. Ved hjelp av droner og DNA-metoder identifiseres egenskaper hos over 300 ulike sorter. Kunnskapen skal brukes til å utvikle potetsorter som har større motstandsevne mot sykdommene som blir vanligere når klimaet forandres.

Denne kunnskapen er helt avgjørende for at vi i framtiden skal kunne dyrke poteter i de nordiske landene.

Vill resistens. Planter i vill natur har en bredere genetisk base enn dyrkede arter som er foredlet fram for å gi høyest mulig avling. I mange tilfelle har de ville plantene utviklet en naturlig motstandskraft mot mange av det trusler som dyrkede planter står ovenfor.

I det nordiske samarbeidsprosjektet “Ville kulturplanteslektninger” er det utarbeidet en prioritert liste over planter i vill nordisk flora som er slektninger til våre dyrkede planter. Neste trinn er å sørge for vern av disse plantene der de står i naturen, men også å samle inn frø slik at deres genetiske egenskaper bevares for framtiden og at de kan benyttes til å utvikle nye og bedre plantesorter til landbruket.

NordGen har ansvaret for å bevare frø av 33.000 ulike plantesorter. I samlingen finnes både en viktig del av vår historie og forutsetninger for framtidig planteforedling. NordGen arbeider også aktivt for å hindre at viktige, men truede husdyrraser forsvinner.

Visste du for eksempel at melk fra enkelte nordiske husdyrraser har spesielle helsefremmende egenskaper og at nordiske bier flyr selv når det er kaldt? Våre gamle nordiske husdyrraser har også et bredt genetisk mangfold som må bevares.

En stor og viktig del av vår velstand her nord er bygget på våre skoger. Her har NordGen enda et viktig oppdrag; å samle aktører i nordisk skogbransje og formidle kunnskap som bidrar til at de nordiske skogene kan fortsette å være produktive og livskraftige.

Vi i Norden er sterkere når vi arbeider sammen. Arbeidet med å bevare og fremme bærekraftig utnytting av våre samlede genressurser er et godt eksempel på dette, og NordGen er et av flaggskipene innen det nordiske samarbeidet.

Det er derfor med stolthet vi i dag innvier NordGens nye hovedkontor. Tilpasning til et endret klima og behovet for økt matsikkerhet er viktigere enn noensinne. Nå oppskalerer vi arbeidet mot at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrert region innen 2030.

Kronikken er signert: Sandra Borch, landbruks- og matminister, Norge

Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister Sverige

Rasmus Prehn, mat-, landbruks- og fiskeriminister, Danmark

Jari Leppä, jord- og skogbruksminister, Finland

Svandís Svavarsdóttir, fiskeri- og landbruksminister, Island

Magnus Rasmussen, miljø- og næringsminister, Færøyene

Paula Lehtomäki, Nordisk ministerråds generalsekretær

Lise Lykke Steffensen, direktør NordGen