På 1940-tallet satte Sørlandsbanen opp egne tyttebær-tog og Agderposten skrev at 1800 plukkere kom inn på perrongen med 30.000 liter bær. Bærplukkerlag ble organisert, og eksporten av bær emballert i sponkurver gikk med Englandsbåter fra Kristiansand, Stavanger Bergen og Oslo.

I 1902 ble 20 millioner kilo tyttebær eksportert til Tyskland med tog fra Sverige. Det er beskrevet hvordan svenskene konkurrerte med norsk og finsk eksport. Skandinavisk eksport av tyttebær har fortsatt i vår tid, og i dag serverer Ikea tyttebær til kjøttbollene i over 50 land.

I dag eksporterer Askim Frukt- og Bærpresseri blåbærsaft til tyske apotekkjeder, samt til markeder i Asia. Røyland Gård produserer gele og syltetøy av blåbær og tyttebær plukket i norske skoger. I Agder klarer de å få nok råvarer fra lokale bærplukkere, men det er få bærplukkere i norske skoger og høsting til industri er lite utbredt.

Norske skogteiger er koblet opp mot landbrukseiendommer der tømmerhogst er viktigere enn bærplukking. Skogsmaskiner samler ikke kvist, slik at blåbær og tyttebær kan høstes effektivt. I tillegg mangler det insentiver for å låse opp private skogsbilveier for bærplukkere. Når Statistisk sentralbyrå rapporterer at en av tre plukker bær i skogen, er ikke dette matauk, men trolig mer Alf Prøysen sin lillebror som plukket i et lokk.

Vi har sett på generelle googlesøk innen mat og drikke samt gjennomført medieovervåkning der blåbær, bringebær, tyttebær og multer er omtalt på trykk og web.

Norske googlesøk på bær viser tydelig sesong, interesse og bruksområder. Tidspunkt for søk viser hvordan sesonginteressen for blåbær, tyttebær og multer overlapper, ikke bare i naturen, men også på nett.

Trender på internettsøk illustrerer hvordan interessen for tyttebær og multer kan kobles mot bruksområder, men noe tydelig økt interesse for viltvoksende bær ser det dessverre ikke ut til å være. Aktivitet på nettet viser også hvordan tyttebær til kjøtt og mat i brun saus er populært i forbindelse med julefeiring og tradisjonsmat. Norske googlesøk viser også hvordan multer er like populært til jul som tyttebær.

Våre foreldre mente at en middag uten rørte tyttebær var ufullkommen. Nye generasjoner bruker derimot mangochutney og de spiser mindre kjøtt i brun saus. Nyrørte tyttebær kan være en glemt gastronomisk opplevelse. Vi ser også mange andre muligheter og tror innovasjonspotensiale er stort. I tillegg er det høy betalingsvillighet i butikk for nyplukka bær fra skogen.

Antall medieoppslag med blåbær og bringebær varierer mye, men vi har ingen god forklaring på disse års variasjonene. Vi ser at de søte bærene er tre ganger så populære som tyttebær som igjen er dobbelt så populært som multer.

Med bakgrunn i at viltvoksende bær er en lite utnytta ressurs har forskningsrådet finansiert prosjektet «forutsigbarhet og verdiskaping fra ville, norske bær». Her ser forskere på tilgjengelighet, kvalitet og prosessering av hovedsakelig tyttebær.

Nibio, Nofima og Universitetet i Tromsø utfører forskningen i samarbeid med flere kommersielle aktører. Prosjektet har også partnere i Finland og Sverige. Tyttebærdata kobles opp mot eksisterende skogskart, det blir analysert på innholdsstoffer og nye innovative sluttprodukter blir testet ut.

Prosjektet viser at tyttebær inneholder de samme helsekomponentene som de mer kjente tranebærene. Forskningsprosjektet samler data for en app der bærplukkere kan få innsikt i hvor de vil finne bær i skogen.

I Finland registrerer plukkere hvor de har høstet på mobilen, slik at matindustri, omsetter og sluttbrukere får sporbarhet på produktet. Forskningsprosjektet har mange områder der det registreres blomstring og avling. På en kvadratmeter er det ikke uvanlig med femtusen blomster som gir 1 kg avling. Sikre stedsvariasjoner på tyttebærkvalitet er det derimot vanskelig å dokumentere.

Viltvoksende bær i norske skoger blir utnyttet i svært liten grad sammenlignet med tidligere tider der både matauk og eksport var viktig. Det er et stort innovasjonspotensial rundt kommersialisering av bær fra skogen, men nye verktøy, ny prosessering og nye samarbeidsformer kreves. Det å høste mat fra norske skoger bør uansett gi mening der vi har helse og bærekraft på mange nivå.