Nye kostråd basert på eikenøtter og blåbær?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I juni skal det vitenskapelige arbeidet som danner grunnlaget for nye kostråd i Norden og Baltikum (NNR2022) presenteres og overleveres Helsedirektoratet. Det er over ti år siden forrige gang denne øvelsen ble gjort, det nye er at i tillegg til ernæring, skal også bærekraft inngå i vurderingene.

Overview of food consumption and environmental sustainability considerations in The Nordic and Baltic region er én av totalt fem artikler som utgjør bærekraftsdelen i det vitenskapelige arbeidet. Artikkelen kommer blant annet med følgende konklusjoner og anbefalinger:

*Reduser husdyrholdet og forbruket av kjøtt, melk og egg, og erstatt det med blant annet skogsbær.

*Undersøke muligheten for å redusere forbruket av fisk og erstatte det med skalldyr og tang.

*Vurdere en omfattende tilbakeføring av dyrket mark til barskog.

Artikkelen kommer dermed med anbefalinger som, om de gjennomføres, dramatisk vil redusere matproduksjonen og potensialet for matproduksjonen i Norge og drastisk svekke vår matsikkerhet og vårt bidrag til verdens matforsyning fra havet.

Det er oppsiktsvekkende at NNR kommer med konklusjoner på tvers av FNs anbefalinger om at matsikkerhet er en fundamental del av et bærekraftig matsystem. Særlig overraskende er NNRs forhold til matsikkerhet sett i lys av dagens sikkerhetssituasjon.

I tillegg til de radikale anbefalingene som foreslås, inneholder også artikkelen en rekke forslag som gir grunn til å stille spørsmål både ved forfatternes kompetanse og etterrettelighet. Forfatterne mener for eksempel at potensialet for økt nøttedyrking og -konsum er stort i regionen og peker særlig på hassel- og eikenøtter.

De ser da helt bort fra at kommersiell produksjon av hasselnøtter for humant konsum i dag foregår mange breddegrader lenger sør, eller at våre eikenøtter er giftige og det anbefales å kontakte Giftinformasjonen om man spiser flere enn fem.

Artikkelen foreslår å delvis erstatte potetdyrking med blant annet dyrking av søtpoteter som et tiltak mot potetsykdommer, uten å nevne at søtpotet er en varmekjær tropisk plante som i svært begrenset grad kan vokse i Norden.

Annonse

Forfatterne har generelt stor tro på overgang til økologisk landbruk og ser helt bort fra at økologisk landbruk forutsetter en sirkularitet mellom planteproduksjon og husdyrproduksjon, og dermed er i strid med deres hovedbudskap om et sterkt redusert husdyrhold.

"Naturgrunnlag, miljøutfordringer, sosiale og økonomiske rammebetingelser varierer. Derfor må også løsningene som sikrer en bærekraftig utvikling variere." Varierer

Det pekes på at cellekulturbasert produksjon, som kunstig kjøtt, og mikrobeprotein har stort potensial og har store miljømessige fordeler. Men det nevnes ikke at dette er produksjoner som foreløpig ikke har kvantitativ betydning noe sted i verden og at det derfor først og fremst er usikkerhet knyttet til dette.

Det nevnes heller ikke at flere nyere studier av miljøfotavtrykket fra kunstig kjøtt viser at dette for flere parametere er på linje med naturlig kjøtt.

Hvordan kan en offentlig vitenskapelig prosess ha kommet ut med et slikt artikkelutkast? Det er verken vitenskapelig basert eller representerer kunnskapsfronten på området. Både en beskrivelse av vitenskapelig metode og referanser mangler.

Artikkelen er derfor ikke etterprøvbar for omverdenen. Tilgjengelige spesifikke data fra regionen er ikke benyttet på tross av målet om at artikkelen skal handle om forholdene i Norden og Baltikum. Gang på gang avslører forfatterne mangel på grunnleggende kunnskap om agronomi og matproduksjon.

På et plan ligger svaret på hvorfor NNRs bærekraftsartikler har kommet så skjevt ut i at NNR-organisasjonen har engasjert to hovedforfattere som også tidligere har gått ut med tilsvarende meninger, konklusjoner og metodisk tilnærming. I neste omgang har ikke de mange kvalitetssikringene NNR-prosjektet påberoper seg å ha, greid å korrigere dette.

På et mer prinsipielt plan ligger kanskje svaret i manglende forståelse for behovet for en helhetlig tilnærming til bærekraftige matsystemer og manglende erkjennelse av at bærekraft i all matproduksjon er stedsavhengig. Uansett om artikkelens ambisjon er å bare behandle inngående et av bærekraftsperspektivene, må den forholde seg til helheten og kompleksiteten.

Naturgrunnlag, miljøutfordringer, sosiale og økonomiske rammebetingelser varierer. Derfor må også løsningene som sikrer en bærekraftig utvikling variere.

Grunnvannsstanden rundt ekvator stiger ikke av at vi unngår å bruke regnvann til matproduksjon i Norge. I artikkelforfatternes logikk gjør den det. Effekten beiting har på biologisk mangfold er helt forskjellig for en gammel svensk strandeng eller en norsk setervoll sammenlignet med effekten av å rydde regnskog i Sør-Amerika for å skaffe nytt beite. I forfatternes logikk er begge deler samme problem.