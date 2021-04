Nye gjødselkrav gir renere vann og mindre fosforsløsing

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I det siste har Nationen hatt flere oppslag som advarer om høye kostnader for bønder og samfunnet som følge av nye gjødselkrav. Hva slags nytteverdi kravene vil ha, har havnet i bakgrunnen.

Formålet med revideringen av gjødselvareforskriften er å begrense avrenning av fosfor og redusere unødvendig bruk av fosfor, som er en begrenset ikke-fornybar ressurs. Dette vil sikre renere vann og nok fosfor til framtidige generasjoner.

Nationen sår i artiklene tvil om de nye gjødselkravene vil ha de ønskede effektene, men basert på våre forskningsresultater, mener vi at denne fremstillingen er unyansert og mangelfull på flere punkter.

Én av årsakene til at det jobbes for fullt med revidering av dagens gjødselregelverk, er at husdyrgjødsel bidrar til høye fosfornivåer i jord og vann. Husdyrgjødsel inneholder verdifulle plantenæringsstoffer, men forholdet mellom de ulike næringsstoffene tilsvarer ikke plantenes behov.

Hovedutfordringen er at den inneholder for mye fosfor i forhold til nitrogen. Det betyr at hvis bonden vil dekke store deler av plantenes nitrogenbehov med husdyrgjødsel, vil hen samtidig tilføre for mye fosfor.

Fordi det i store deler av husdyrområdene har blitt tilført mye husdyrgjødsel over mange år, er jordas innhold av lett løselig fosfor høyt. Det meste av overskuddet av tilført fosfor akkumuleres nemlig i matjordlaget. Jorda i disse områdene har dermed blitt en fosforressurs, slik at store deler av plantenes fosforbehov kan dekkes av fosforet som allerede er der.

I oppslaget "Gjødselekspert varslar hopp i fraktkostnad og mindre avling” fra 6. april advares det mot at nye krav om redusert fosforgjødsling vil kunne gi lavere avlinger. Studiene våre viser imidlertid at det er mulig å redusere fosforgjødsling uten at det går utover plantenes behov - dersom jordas fosfornivå er høyt.

I oppslaget fra 24. mars, «Nye gjødselkrav kan koste bønder 13 milliardar kroner», siterer Nationen Nibio på at nytteverdien av strengere krav for vannkvaliteten er svært usikkert. Vi vil presisere at selv om det er vanskelig å beregne nytteeffekten for alle områder under ett, betyr ikke det at nytten ikke er til stede.

Fosforavrenning, blant annet fra jordbruket, bidrar til uønsket algevekst i vassdrag. Ved tilførsel av mye husdyrgjødsel, er fosforoverskudd ofte det største problemet for vannkvaliteten. Fosfortilførsel og innhold av lettløselig fosfor i jorda må reduseres for at fosfortapene til vassdragene skal minke.

Beregninger for en jordbruksbekk i Rogaland viser at fosforavrenningen kan reduseres med om lag 20 prosent over 20 år ved å redusere fosfortilførslene fra 3,5 til 2,1 kg per dekar. Reduksjonen i fosforavrenning vil variere mye fra sted til sted avhengig av erosjonsnivå og mengden lett tilgjengelig fosfor som er i jorda. Men dersom vi ikke reduserer fosfornivået, vil det være vanskelig å oppnå god vannkvalitet der hovedkilden til fosfor er jordbruksarealer.

Eksemplet over viser at det tar det lang tid å gi betydelig reduksjon i tapene. Det skyldes at overskuddsfosfor har blitt akkumulert i jorda over mange år. Det tar derfor tilsvarende lang tid å redusere jordas innhold av lettløselig fosfor.

Én åpenbar løsning på kanaliseringspolitikkens fosforproblematikk ligger i å flytte husdyrgjødsel fra regioner med fosforoverskudd (høy husdyrtetthet) til regioner med behov for ekstra fosfortilførsel (lav husdyrtetthet).

Løsningen skisseres også i Nationens oppslag «NHO åtvarar mot meir import og tap for aktive bønder» fra 8. april, samtidig som det blir stilt spørsmål ved om fraktbehovet vil ha en negativ klimaeffekt. Våre forskningsresultater viser at flytting av fosfor i husdyrgjødsel kan være mulig å få til uten at det fører til økte klimagassutslipp, hvis det kombineres med å utnytte husdyrgjødsla til biogass og den separeres på gården. Strengere krav til spredning av husdyrgjødsel vil tvinge fram nye løsninger.

Utvinnbare fosforreserver står på EUs liste over kritiske ressurser for økonomien ettersom de er begrensede, med potensielt sårbare forsyningskjeder. Av denne grunn bør fosfor brukes så effektivt som mulig. Vi må slutte å akkumulere fosfor i jorda, og vi må sørge for at fosforet som allerede er akkumulert, blir utnyttet.

Nye gjødselkrav vil medføre høye kostnader og er et eksempel på at det er dyrt å ivareta miljø og begrensede ressurser. Men bedre ressursutnyttelse i norsk matproduksjon og renere vann er noe som kommer oss alle til gode. Derfor må vi i felleskap finne løsninger for hvordan kostnadene kan fordeles på flere skuldre slik at både samfunnet og miljøet som helhet går i pluss.