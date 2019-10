Ny strategi må forhindre flere pårørendepasienter

Tema for Verdens hjerneslagdag 29. oktober er: Livet etter slaget. For den slagrammede blir de nærmeste pårørende den viktigste støtten i hverdagen. Det skjer både fordi det er naturlig og fordi pårørende vil hjelpe sin slagrammede ektefelle, kjæreste, mor eller far, bror eller søster.

Honnørfraser som at "uten pårørende stopper Omsorgs-Norge", er riktige, men bak sannheten skjuler det seg en alvorlig virkelighet. Hjerneslag er en av de største diagnosene innen hjernesykdommer, og et slag er en alvorlig hendelse.

Hjerneslag er en vanlig årsak til funksjonshemming. Det får konsekvenser i et forhold om partneren som følge av slag får lammelser, mister språket eller endrer personlighet. Når det kognitive svikter eller tung depresjon slår til, er livet etter slaget noe annet enn det var mens begge var sterke og friske. For noen endres samlivet fra partnere til pasient og pleier.

For noen år siden kom det en svensk studie (Sahlgrenska Academy study on ischemic stroke) som viste at syv år etter slaget hadde partnerne til slagpasienter fortsatt nedsatt livskvalitet. Konklusjonen fra studien var at mange pårørende til slagrammede får dårligere generell og mental helse, noe som påvirker deres egne aktiviteter og sosiale relasjoner.

Pårørendealliansen, som er en paraplyorganisasjon for alle pårørendeorganisasjoner, har gjennomført to store pårørendeundersøkelser. De tegner et dystert bilde av norsk pårørendevirkelighet.

I den siste undersøkelsen var det over 6 000 pårørende til ulike diagnosegrupper som svarte, og resultatet er alvorlig: 63 prosent oppgir at de får sin helse påvirket negativt som følge av pårørenderollen. Bare 14 prosent mottar økonomisk kompensasjon. Flere må ta i bruk sykemelding for å ta vare på sine nærmeste. 73 prosent av de pårørende tror ikke situasjonen blir bedre, eller vet ikke, i framtiden. Hele 15 prosent yter omsorg i 30 timer eller mer per uke.

Annonse

Slagrammede og pårørende er i alle aldre. Eldre får slag. Yrkesaktive får det. Til og med barn. Voksne blir pårørende. Barn blir det. Omsorgsansvar kan bli tillagt barn av slagrammede. "Dette er gjerne i form av husarbeid og ansvar for mindre søsken. De har ikke så mye fritid som andre barn. Hvor belastende dette blir for barnet synes å være avhengig av hvilket utviklingstrinn barnet er på", sa Gabriele Kitzmüller ved Universitet i Tromsø til forskning.no i forbindelse med en doktorgradsavhandling i 2013.

63 prosent oppgir at de får sin helse påvirket negativt som følge av pårørenderollen.

I 2016 kom det en dansk film – «Dem, vi var» - som for mange fikk øyene opp for hva som kan skje ved en ervervet hjerneskade: En dag faller den 39-årige Kristian plutselig om med en fatal blodpropp, som ødelegger en tredjedel av hans hjerne. Skaden er uopprettelig og livet som han og hans partner Mette Line kjente fra før, er over for alltid. Kristian kjemper seg gjennom en intens gjenopptrening, de bygger om huset, og Mette Line støtter ham. Men samtidig kjemper hun med å gjenkjenne sin mann. Belastningen blir for tøff. Den sterke kjærligheten ender likevel med skilsmisse.

Om flere av de om lag 800 000 norske pårørende, som ifølge Statistisk Sentralbyrå utfører 110 000 årsverk i uformell omsorg, enten blir syke eller må forlate sin kjære – som Mette Line i den danske filmen - får samfunnet store omsorgsutfordringer. Ironien er at dagens pårørendepolitikk lager nye pasienter – som koster mer på sikt.

Den svenske studien, pårørendeundersøkelsene, virkelighetsinnblikket i dokumentarfilmen ”Dem vi var” og tilbakemeldinger til LHL Hjerneslag forteller det samme. Da er ikke konklusjonen om at Norge sitter på en omsorgsbombe for kraftig ordbruk.

Regjeringen har lenge lovet å ta tak i de pårørendes utfordringer. Nasjonal pårørendestrategi skal etter planen komme før jul.

LHL Hjerneslag har hatt møte med eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug, som ansvarlig statsråd for strategien, og fremmet flere krav: Mer og bedre informasjon, hjerneskadekoordinatorer i kommunene, økt bruk av aktiv individuell plan, bedre støtteordninger, avlastningsordninger og permisjonsrettigheter for pårørende, bedre økonomisk veiledning og trygghet ved dramatiske livssituasjonsendringer og mer oppmerksomhet om barn som pårørende. Dessuten må pårørende betraktes som en selvstendig part på flere arenaer i møte med det offentlige.

Regjeringen må gjennom arbeidet med nasjonal pårørendestrategi ta tak i at pårørende til slagrammede og andre grupper blir pasienter.